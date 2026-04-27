Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Linda e amável': quem era a estudante de medicina morta a facadas por ex-namorado no Paraguai

Julia Vitoria Sobierai Cardoso era natural de Chapecó, em Santa Catarina

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 27 de abril de 2026 às 16:38

Julia Vitoria Sobierai Cardoso, natural de Chapecó (SC), foi assassinada no Paraguai
Julia Vitoria Sobierai Cardoso, natural de Chapecó (SC), foi assassinada no Paraguai Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Julia Vitoria Sobierai Cardoso, 23 anos, que foi assassinada a facadas pelo ex-namorado no Paraguai, era estudante de medicina. Ela havia se mudado recentemente para o país vizinho para realizar um sonho de adolescência: se tornar pediatra.

"Ela era muito esforçada e estudiosa, era o sonho dela viver essa promessa, ela amava crianças! Ela sempre quis construir a família dela e um dia ser mãe, e ele tirou tudo isso dela", disse a amiga Sara Cazarotto, em entrevista ao g1. O suspeito do crime, tratado como feminicídio, é o ex-namorado dela, o também estudante de medicina Vitor Rangel Aguiar, que está foragido.

Julia Vitoria Sobierai Cardoso

Julia Vitoria Sobierai Cardoso, natural de Chapecó (SC), foi assassinada no Paraguai por Reprodução
Julia Vitoria Sobierai Cardoso, natural de Chapecó (SC), foi assassinada no Paraguai por Reprodução/Redes Sociais
Julia Vitoria Sobierai Cardoso por Reprodução
Julia Vitoria Sobierai Cardoso por Reprodução
Julia Vitoria Sobierai Cardoso por Reprodução
Julia Vitoria Sobierai Cardoso, natural de Chapecó (SC), foi assassinada no Paraguai por Reprodução/Redes Sociais
Julia Vitoria Sobierai Cardoso, natural de Chapecó (SC), foi assassinada no Paraguai por Reprodução/Redes Sociais
Julia Vitoria Sobierai Cardoso por Reprodução
1 de 8
Julia Vitoria Sobierai Cardoso, natural de Chapecó (SC), foi assassinada no Paraguai por Reprodução

"A Julia foi um dos seres humanos mais lindos que eu já conheci, um coração puro e de uma bondade genuína! Realizamos nosso sonho juntas, por apoio dela, uma menina que inspirava qualquer pessoa ao seu redor. Linda, amável, cuidadosa e estudiosa", relatou a amiga Sara. As duas se conheceram em Navegantes, na adolescência, e chegaram a viajar juntas para a Europa no início deste ano.

Natural de Chapecó, em Santa Catarina, Julia estudava na Universidad de la Integración de las Américas (UNIDA). Ela morou por muitos anos em Navegantes, no Litoral Norte de Santa Catarina.

Leia mais

Imagem - Estudante de medicina morta por ex-namorado no Paraguai levou 67 facadas

Estudante de medicina morta por ex-namorado no Paraguai levou 67 facadas

Imagem - Estudante assassinada pelo ex-namorado se mudou recentemente para realizar sonho de cursar medicina no Paraguai

Estudante assassinada pelo ex-namorado se mudou recentemente para realizar sonho de cursar medicina no Paraguai

Imagem - Estudante de medicina brasileira é assassinada a facadas no Paraguai; ex-namorado é procurado

Estudante de medicina brasileira é assassinada a facadas no Paraguai; ex-namorado é procurado

O corpo da estudante foi encontrado em um apartamento no bairro Obrero, com múltiplos ferimentos provocados por faca. A vítima foi encaminhada para autópsia em Assunção, capital do país, onde será confirmada a causa da morte. O Ministério Público paraguaio informou que deve formalizar um pedido de captura internacional e que já há ordem de prisão em nível nacional pelo crime.

Segundo o Ministério Público do país, a vítima dividia o apartamento com uma colega, que foi quem encontrou o corpo. Não há informações se vítima e suspeito estavam sozinhos no momento do crime. O irmão e os pais do acusado foram contatados pelos investigadores, que foram recebidos no apartamento pelo irmão do acusado. Ele teve o celular apreendido para compor a investigação, que conta com cooperação de autoridades brasileiras, com foco na localização do suspeito.

Tags:

Medicina Estudante Paraguai Morta no Paraguai

Mais recentes

Imagem - Homem morre em montagem de palco do show de Shakira após ser imprensado por dois elevadores

Homem morre em montagem de palco do show de Shakira após ser imprensado por dois elevadores
Imagem - Por que mulheres e crianças são mais vulneráveis à deficiência de ferro?

Por que mulheres e crianças são mais vulneráveis à deficiência de ferro?
Imagem - Comissão do Senado aprova projeto de lei que define novo piso salarial para médicos e dentistas; veja

Comissão do Senado aprova projeto de lei que define novo piso salarial para médicos e dentistas; veja