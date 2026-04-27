CRIME

'Linda e amável': quem era a estudante de medicina morta a facadas por ex-namorado no Paraguai

Julia Vitoria Sobierai Cardoso era natural de Chapecó, em Santa Catarina

Millena Marques

Publicado em 27 de abril de 2026 às 16:38

Julia Vitoria Sobierai Cardoso, natural de Chapecó (SC), foi assassinada no Paraguai Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Julia Vitoria Sobierai Cardoso, 23 anos, que foi assassinada a facadas pelo ex-namorado no Paraguai, era estudante de medicina. Ela havia se mudado recentemente para o país vizinho para realizar um sonho de adolescência: se tornar pediatra.

"Ela era muito esforçada e estudiosa, era o sonho dela viver essa promessa, ela amava crianças! Ela sempre quis construir a família dela e um dia ser mãe, e ele tirou tudo isso dela", disse a amiga Sara Cazarotto, em entrevista ao g1. O suspeito do crime, tratado como feminicídio, é o ex-namorado dela, o também estudante de medicina Vitor Rangel Aguiar, que está foragido.

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"A Julia foi um dos seres humanos mais lindos que eu já conheci, um coração puro e de uma bondade genuína! Realizamos nosso sonho juntas, por apoio dela, uma menina que inspirava qualquer pessoa ao seu redor. Linda, amável, cuidadosa e estudiosa", relatou a amiga Sara. As duas se conheceram em Navegantes, na adolescência, e chegaram a viajar juntas para a Europa no início deste ano.

Natural de Chapecó, em Santa Catarina, Julia estudava na Universidad de la Integración de las Américas (UNIDA). Ela morou por muitos anos em Navegantes, no Litoral Norte de Santa Catarina.

O corpo da estudante foi encontrado em um apartamento no bairro Obrero, com múltiplos ferimentos provocados por faca. A vítima foi encaminhada para autópsia em Assunção, capital do país, onde será confirmada a causa da morte. O Ministério Público paraguaio informou que deve formalizar um pedido de captura internacional e que já há ordem de prisão em nível nacional pelo crime.