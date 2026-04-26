CRIME

Estudante assassinada pelo ex-namorado se mudou recentemente para realizar sonho de cursar medicina no Paraguai

Amiga contou que vítima amava crianças e queria ser pediatra e mãe; suspeito é também brasileiro e estudante de medicina

Perla Ribeiro

Publicado em 26 de abril de 2026 às 12:34

Julia Vitoria Sobierai Cardoso, natural de Chapecó (SC), foi assassinada no Paraguai Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A estudante de medicina Julia Vitoria Sobierai Cardoso, 23 anos, que foi assassinada a facadas na Cidade do Leste, no Paraguai, nesta sexta-feira (24), A jovem havia se mudado recentemente para o Paraguai para realizar um sonho de adolescência: cursar medicina e, depois, se tornar pediatra. "Ela era muito esforçada e estudiosa, era o sonho dela viver essa promessa, ela amava crianças! Ela sempre quis construir a família dela e um dia ser mãe, e ele tirou tudo isso dela", disse a amiga Sara Cazarotto, em entrevista ao G1. O suspeito do crime, tratado como feminicídio, é o ex-namorado dela, o também estudante de medicina Vitor Rangel Aguiar, que está foragido.

"A Julia foi um dos seres humanos mais lindos que eu já conheci, um coração puro e de uma bondade genuína! Realizamos nosso sonho juntas, por apoio dela, uma menina que inspirava qualquer pessoa ao seu redor. Linda, amável, cuidadosa e estudiosa", relatou a amiga Sara. As duas se conheceram em Navegantes, na adolescência, e chegaram a viajar juntas para a Europa no início deste ano.

Julia Vitoria Sobierai Cardoso 1 de 4

A jovem, que estudava na Universidad de la Integración de las Américas (UNIDA), era natural de Chapecó (SC), mas morou por muitos anos em Navegantes, no Litoral Norte de Santa Catarina.

O corpo da estudante foi encontrado em um apartamento no bairro Obrero, com múltiplos ferimentos provocados por faca. A vítima foi encaminhada para autópsia em Assunção, capital do país, onde será confirmada a causa da morte. O Ministério Público paraguaio informou que deve formalizar um pedido de captura internacional e que já há ordem de prisão em nível nacional pelo crime.