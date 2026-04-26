Estudante assassinada pelo ex-namorado se mudou recentemente para realizar sonho de cursar medicina no Paraguai

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Perla Ribeiro
Publicado em 26 de abril de 2026 às 12:34
A estudante de medicina Julia Vitoria Sobierai Cardoso, 23 anos, que foi assassinada a facadas na Cidade do Leste, no Paraguai, nesta sexta-feira (24), A jovem havia se mudado recentemente para o Paraguai para realizar um sonho de adolescência: cursar medicina e, depois, se tornar pediatra. "Ela era muito esforçada e estudiosa, era o sonho dela viver essa promessa, ela amava crianças! Ela sempre quis construir a família dela e um dia ser mãe, e ele tirou tudo isso dela", disse a amiga Sara Cazarotto, em entrevista ao G1. O suspeito do crime, tratado como feminicídio, é o ex-namorado dela, o também estudante de medicina Vitor Rangel Aguiar, que está foragido.
"A Julia foi um dos seres humanos mais lindos que eu já conheci, um coração puro e de uma bondade genuína! Realizamos nosso sonho juntas, por apoio dela, uma menina que inspirava qualquer pessoa ao seu redor. Linda, amável, cuidadosa e estudiosa", relatou a amiga Sara. As duas se conheceram em Navegantes, na adolescência, e chegaram a viajar juntas para a Europa no início deste ano.
Julia Vitoria Sobierai Cardoso
A jovem, que estudava na Universidad de la Integración de las Américas (UNIDA), era natural de Chapecó (SC), mas morou por muitos anos em Navegantes, no Litoral Norte de Santa Catarina.
O corpo da estudante foi encontrado em um apartamento no bairro Obrero, com múltiplos ferimentos provocados por faca. A vítima foi encaminhada para autópsia em Assunção, capital do país, onde será confirmada a causa da morte. O Ministério Público paraguaio informou que deve formalizar um pedido de captura internacional e que já há ordem de prisão em nível nacional pelo crime.
Segundo o Ministério Público do país, a vítima dividia o apartamento com uma colega, que foi quem encontrou o corpo. Não há informações se vítima e suspeito estavam sozinhos no momento do crime. O irmão e os pais do acusado foram contatados pelos investigadores, que foram recebidos no apartamento pelo irmão do acusado. Ele teve o celular apreendido para compor a investigação, que conta com cooperação de autoridades brasileiras, com foco na localização do suspeito.