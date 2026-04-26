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Cantor 'rei do brega funk' é baleado em ataque em túnel após sair de show

Anderson Neiff está internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 26 de abril de 2026 às 11:20

Vocalista voltava de show quando foi atingido por disparos
Vocalista voltava de show quando foi atingido por disparos Crédito: Reprodução

O cantor Anderson Neiff, conhecido como “Rei do brega funk”, foi baleado na manhã deste domingo (26) em um ataque a tiros no Túnel Max Feffer, na Zona Sul de São Paulo. A van que transportava o vocalista e integrantes da banda foi alvejada por volta das 6h30, segundo o g1. 

Informações iniciais indicam que três homens em uma motocicleta se aproximaram do veículo e atiraram contra o grupo, que voltava de um show realizado no bairro de Santo Amaro. Anderson Neiff foi atingido e socorrido ao Hospital Sírio-Libanês, na região central da capital. 

Anderson Neiff foi baleado em São Paulo

Anderson Neiff foi baleado em São Paulo por Reprodução
Anderson Neiff foi baleado em São Paulo por Reprodução
Anderson Neiff foi baleado em São Paulo por Reprodução
Vocalista voltava de show quando foi atingido por disparos por Reprodução
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Anderson Neiff foi baleado em São Paulo por Reprodução

Segundo a colunista do Metrópoles, Fábia Oliveira, o cantor de 24 anos foi baleado nas costas e vai precisar passar por uma cirurgia. O caso foi registrado no 14º Distrito Policial e está sendo investigado pela Polícia Civil. 

Conhecido como “O Diferenciado” ou “Rei do Brega Funk”, Anderson Neiff é dançarino, cantor, produtor e influenciador digital. Nascido em Pernambuco, o artista viralizou com vários hits como Tua Ex É uma Delícia e Tira a Roupa.

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