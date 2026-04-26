BRASIL

Cantor 'rei do brega funk' é baleado em ataque em túnel após sair de show

Anderson Neiff está internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo

Maysa Polcri

Publicado em 26 de abril de 2026 às 11:20

Vocalista voltava de show quando foi atingido por disparos Crédito: Reprodução

O cantor Anderson Neiff, conhecido como “Rei do brega funk”, foi baleado na manhã deste domingo (26) em um ataque a tiros no Túnel Max Feffer, na Zona Sul de São Paulo. A van que transportava o vocalista e integrantes da banda foi alvejada por volta das 6h30, segundo o g1.

Informações iniciais indicam que três homens em uma motocicleta se aproximaram do veículo e atiraram contra o grupo, que voltava de um show realizado no bairro de Santo Amaro. Anderson Neiff foi atingido e socorrido ao Hospital Sírio-Libanês, na região central da capital.

Anderson Neiff foi baleado em São Paulo 1 de 4

Segundo a colunista do Metrópoles, Fábia Oliveira, o cantor de 24 anos foi baleado nas costas e vai precisar passar por uma cirurgia. O caso foi registrado no 14º Distrito Policial e está sendo investigado pela Polícia Civil.