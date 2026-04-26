CONFIRA

Banco do Brasil lança conta digital para uso em Portugal

Modalidade permite transferências e investimentos na Europa

Maysa Polcri

Publicado em 26 de abril de 2026 às 10:30

Lisboa Crédito: Shutterstock

Os clientes do Banco do Brasil podem abrir uma conta digital internacional em Portugal sem sair do Brasil. A novidade foi anunciada pelo banco na última sexta-feira (24).

A Conta Digital do BB Portugal pode ser acessada diretamente pelo aplicativo do banco ou pelo WhatsApp (61 4004-0001). Segundo banco, a modalidade amplia o acesso a recursos em euro e dólar, transferências internacionais para crédito em múltiplas moedas, aplicação em Depósito a Prazo em moeda estrangeira e cartão de débito em euro para uso no exterior.

A nova conta é aberta totalmente online. O cliente passa por etapas de segurança semelhantes às de abertura de contas no Brasil, como validação de e-mail e telefone, verificação de identidade por biometria facial, prova de vida com envio eletrônico de documentos e comprovante de atividade profissional.