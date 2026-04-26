Prêmio da Mega-Sena acumula e vai a R$ 115 milhões; saiba quando será o sorteio

Quina teve 65 apostas ganhadoras

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 26 de abril de 2026 às 07:38

Mega-Sena
Mega-Sena Crédito: Arquivo Agência Brasil

O sorteio do concurso 3.000 da Mega-Sena foi realizado na noite de sábado (25), em São Paulo. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas, e o prêmio para o próximo sorteio acumulou em R$ 115 milhões. Ele acontecerá na terça-feira (28), às 21h.

Os números sorteados foram 22 - 23 - 36 - 40 - 52 - 60. Segundo a Caixa, 65 apostas fizeram cinco acertos, levando  para casa R$ 64.627,76 cada. Outras 5.255 fizeram quatro acertos, valendo R$ 1.317,67 cada. 

O prêmio sorteado para quem acertasse as seis dezenas neste sábado foi de R$ 103.293.073,68.

A aposta mínima para a Mega-Sena custa R$ 6 e pode ser realizada também pela internet. A Mega realiza três sorteios semanais: às terças, quintas e sábados.

