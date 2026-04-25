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AO VIVO: veja os sorteios da Mega-Sena e da Lotofácil deste sábado (25)

Serão sorteados concursos da Lotofácil, Quina, Mega-Sena e Timemania

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 25 de abril de 2026 às 20:59

Sorteio acontece em São Paulo neste sábado (25) Crédito: Reprodução

Na noite deste sábado (25), no Espaço da Sorte, localizado na Grande São Paulo, serão sorteados os concursos das Loterias Caixa: Lotofácil, Quina, Mega-Sena e Timemania. Os prêmios ultrapassam os R$ 120 milhões. As dezenas começam a ser sorteadas a partir das 21h.

Como jogar?

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa

1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi
2. Aposte com mais dezenas (se puder) por Arquivo Agência Brasil
3. Participe de bolões por Shutterstock
4. Evite combinações óbvias por Shutterstock
5. Seja consistente, mas defina um limite (apostar com frequência aumenta as chances ao longo do tempo, mas é fundamental ter disciplina financeira) por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
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1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6,00.

Como sacar os prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Leia mais

Imagem - Resultado da Mega-Sena 3000, deste sábado (25)

Resultado da Mega-Sena 3000, deste sábado (25)

Imagem - Resultado da Quina 7010, deste sábado (25)

Resultado da Quina 7010, deste sábado (25)

Imagem - Resultado da Lotofácil 3670, deste sábado (25)

Resultado da Lotofácil 3670, deste sábado (25)

Tags:

Lotofacil Mega-sena Loterias

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