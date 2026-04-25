PRÊMIOS MILIONÁRIOS

AO VIVO: veja os sorteios da Mega-Sena e da Lotofácil deste sábado (25)

Serão sorteados concursos da Lotofácil, Quina, Mega-Sena e Timemania

Wendel de Novais

Publicado em 25 de abril de 2026 às 20:59

Sorteio acontece em São Paulo neste sábado (25) Crédito: Reprodução

Na noite deste sábado (25), no Espaço da Sorte, localizado na Grande São Paulo, serão sorteados os concursos das Loterias Caixa: Lotofácil, Quina, Mega-Sena e Timemania. Os prêmios ultrapassam os R$ 120 milhões. As dezenas começam a ser sorteadas a partir das 21h.

Como jogar?

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa 1 de 5

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6,00.

Como sacar os prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.