EUA

Senador quer tornar 'persona non grata' amigo de Donald Trump que chamou brasileiras de prostitutas

Zampolli disse, em uma entrevista, que as mulheres brasileiras são "prostitutas" e uma "raça maldita"

Estadão

Publicado em 25 de abril de 2026 às 18:45

Paolo Zampolli fez ataque contra mulheres brasileiras Crédito: Reprodulção

O presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Nelsinho Trad (PSD-MS), afirmou neste sábado, 25, que apresentará um requerimento ao colegiado para tornar persona non grata Paolo Zampolli, amigo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e enviado especial para assuntos globais do governo dos Estados Unidos. Zampolli disse, em uma entrevista, que as mulheres brasileiras são "prostitutas", uma "raça maldita" e "programadas para causar confusão".

"Vou fazer uma proposição, a ser apreciada pelo nosso colegiado, colocando a ele um título de persona non grata no Brasil, no território brasileiro, solicitando uma retratação com pedido de desculpas. Inaceitável essa situação", declarou Trad, em vídeo divulgado.

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Em latim, a expressão persona non grata significa "pessoa não bem-vinda" e costuma ser usada na diplomacia para declarar um representante estrangeiro indesejado em um país.