BRASIL

Corpo de professora desaparecida há cinco dias é encontrado enterrado no quintal de casa

Marido foi preso suspeito do crime

Maysa Polcri

Publicado em 26 de abril de 2026 às 10:20

Jacemir Barbosa, marido da vítima, foi presos suspeito do crime Crédito: Reprodução

O corpo da professora Elisângela Barbosa de Almeida, de 43 anos, foi encontrado enterrado no quintal da casa onde ela morava cinco dias após o desaparecimento. O marido da vítima, de 39 anos, foi preso acusado de matá-la e enterrar o corpo na cidade de Pariquera-Açu, no interior de São Paulo.

Jacemir Barbosa Bueno de Almeida foi detido no bairro Vila São João, na noite da última sexta-feira (25). Após o registro do desaparecimento de Elisângela, feito pela irmã dela, agentes interrogaram o homem na delegacia.

O que se sabe sobre caso de professora que foi enterrada no quintal de casa em SP 1 de 5

Durante as investigações, inconsistências nos depoimentos do marido foram identificadas. No imóvel, os agentes identificaram uma área de terra recentemente mexida entre duas construções, segundo informações do portal Metrópoles.

O corpo foi encontrado envolto em um saco plástico. Jacemir confessou que assassinou a companheira após agressões físicas. O filho do casal, de 10 anos, estava na residência no momento do crime.