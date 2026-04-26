Corpo de professora desaparecida há cinco dias é encontrado enterrado no quintal de casa

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Maysa Polcri
Publicado em 26 de abril de 2026 às 10:20
O corpo da professora Elisângela Barbosa de Almeida, de 43 anos, foi encontrado enterrado no quintal da casa onde ela morava cinco dias após o desaparecimento. O marido da vítima, de 39 anos, foi preso acusado de matá-la e enterrar o corpo na cidade de Pariquera-Açu, no interior de São Paulo.
Jacemir Barbosa Bueno de Almeida foi detido no bairro Vila São João, na noite da última sexta-feira (25). Após o registro do desaparecimento de Elisângela, feito pela irmã dela, agentes interrogaram o homem na delegacia.
O que se sabe sobre caso de professora que foi enterrada no quintal de casa em SP
Durante as investigações, inconsistências nos depoimentos do marido foram identificadas. No imóvel, os agentes identificaram uma área de terra recentemente mexida entre duas construções, segundo informações do portal Metrópoles.
O corpo foi encontrado envolto em um saco plástico. Jacemir confessou que assassinou a companheira após agressões físicas. O filho do casal, de 10 anos, estava na residência no momento do crime.
O caso foi registrado como ocultação de cadáver, violência doméstica e feminicídio na Delegacia de Pariquera-Açu, que segue com as investigações para esclarecer a motivação do crime.