BRASIL

Estudantes de Direito são expulsos de faculdade após ataque contra morador de rua

Homem foi atacado com arma de choque em ação filmada

Maysa Polcri

Publicado em 26 de abril de 2026 às 13:25

Estudantes foram filmados agredindo homem em situação de rua Crédito: Reprodução

Os dois estudantes de Direito envolvidos em um ataque com arma de choque contra um homem em situação de rua foram desligados do Centro Universitário do Estado do Pará (Cesupa). O caso ocorreu neste mês, em frente a instituição de ensino na avenida Alcindo Cacela, em Belém.

A decisão de expulsar os alunos foi divulgada pelo Cesupa, em nota, no sábado (25). Os agressores foram identificados como Altemar Sarmento Filho, que provocou o ataque, e Antônio Coelho, que filmou a agressão.

Agressões são constantes, segundo moradora 1 de 5

As expulsões foram feitas após a conclusão do processo interno, segundo o Centro Universitário. "Após a devida instrução processual, conduzida em estrita observância ao devido processo legal, com garantia do contraditório e da ampla defesa e à luz das normas previstas em seu Regimento Geral e Código de Ética e Conduta, foi deliberado o desligamento definitivo dos alunos", afirma.

Relembre o caso

Vídeos mostram a vítima sendo atingida com descargas elétricas em frente a uma universidade. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram duas ocasiões em que um dos estudantes se aproxima da vítima, que caminhava de costas, e aplica choques elétricos. Nas imagens, os dois alunos aparecem participando da ação e rindo durante a agressão.

Uma moradora da região, que preferiu não se identificar, afirmou ao portal G1 que os episódios de violência contra o homem vêm se repetindo desde janeiro e teriam se intensificado ao longo dos últimos meses. De acordo com ela, grupos de jovens chegam ao local em carros de luxo e promovem agressões com bombinhas, garrafas e jatos de extintor de incêndio.

“Esse comportamento da vida do morador em situação de rua ser tratado como chacota em vídeo é corriqueiro, vem desde janeiro”, disse. Ela afirmou ainda que os ataques já foram registrados em boletim de ocorrência.

Em nota, a Prefeitura de Belém informou, por meio da Secretaria Executiva de Direitos Humanos, que acompanha o caso, acionou a Polícia Civil e notificou a instituição de ensino envolvida.