Estudantes de Direito são expulsos  de faculdade após ataque contra morador de rua

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Maysa Polcri
Publicado em 26 de abril de 2026 às 13:25
Os dois estudantes de Direito envolvidos em um ataque com arma de choque contra um homem em situação de rua foram desligados do Centro Universitário do Estado do Pará (Cesupa). O caso ocorreu neste mês, em frente a instituição de ensino na avenida Alcindo Cacela, em Belém.
A decisão de expulsar os alunos foi divulgada pelo Cesupa, em nota, no sábado (25). Os agressores foram identificados como Altemar Sarmento Filho, que provocou o ataque, e Antônio Coelho, que filmou a agressão.
Agressões são constantes, segundo moradora
As expulsões foram feitas após a conclusão do processo interno, segundo o Centro Universitário. "Após a devida instrução processual, conduzida em estrita observância ao devido processo legal, com garantia do contraditório e da ampla defesa e à luz das normas previstas em seu Regimento Geral e Código de Ética e Conduta, foi deliberado o desligamento definitivo dos alunos", afirma.
Vídeos mostram a vítima sendo atingida com descargas elétricas em frente a uma universidade. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram duas ocasiões em que um dos estudantes se aproxima da vítima, que caminhava de costas, e aplica choques elétricos. Nas imagens, os dois alunos aparecem participando da ação e rindo durante a agressão.
Uma moradora da região, que preferiu não se identificar, afirmou ao portal G1 que os episódios de violência contra o homem vêm se repetindo desde janeiro e teriam se intensificado ao longo dos últimos meses. De acordo com ela, grupos de jovens chegam ao local em carros de luxo e promovem agressões com bombinhas, garrafas e jatos de extintor de incêndio.
“Esse comportamento da vida do morador em situação de rua ser tratado como chacota em vídeo é corriqueiro, vem desde janeiro”, disse. Ela afirmou ainda que os ataques já foram registrados em boletim de ocorrência.
Em nota, a Prefeitura de Belém informou, por meio da Secretaria Executiva de Direitos Humanos, que acompanha o caso, acionou a Polícia Civil e notificou a instituição de ensino envolvida.
“A Prefeitura ressalta que não compactua com qualquer tipo de violação de direitos e reforça que todas as medidas cabíveis estão sendo adotadas pelas autoridades competentes. A gestão municipal também informa que a pessoa em situação de rua já foi identificada”, diz o comunicado.