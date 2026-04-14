VIOLÊNCIA

Agressão filmada: alunos de Direito atacam homem em situação de rua com arma de choque

Agressores chegam em carros de luxo e ataques são frequentes, segundo moradora

Carol Neves

Publicado em 14 de abril de 2026 às 08:05

Estudantes foram filmados agredindo homem em situação de rua Crédito: Reprodução

O Ministério Público Federal (MPF) abriu apuração para investigar o ataque de dois estudantes de Direito contra um homem em situação de rua em Belém, no Pará. Vídeos mostram a vítima sendo atingida com descargas elétricas em frente a uma universidade, enquanto moradores relatam que as agressões contra ele vêm ocorrendo desde o início do ano.

Segundo a polícia, os envolvidos foram identificados como Altemir Sacramento Filho, apontado como o autor que aparece nas imagens aplicando os choques, e Antonio Coelho, responsável por filmar a ação. A instituição de ensino informou que ambos foram afastados.

Agressões são constantes, segundo moradora 1 de 5

Uma moradora da região, que preferiu não se identificar, afirmou ao portal G1 que os episódios de violência contra o homem vêm se repetindo desde janeiro e teriam se intensificado ao longo dos últimos meses. De acordo com ela, grupos de jovens chegam ao local em carros de luxo e promovem agressões com bombinhas, garrafas e jatos de extintor de incêndio.

“Esse comportamento da vida do morador em situação de rua ser tratado como chacota em vídeo é corriqueiro, vem desde janeiro”, disse. Ela afirmou ainda que os ataques já foram registrados em boletim de ocorrência.

Na madrugada de 16 de fevereiro, ela acordou assustada após ouvir barulhos semelhantes a disparos. “Vi um carro branco avançando na via e, em seguida, pessoas no veículo jogando uma garrafa com líquido em direção ao homem em situação de rua”, contou.

Segundo ela, no dia seguinte as agressões voltaram a acontecer de forma ainda mais violenta. “Naquele dia, os carros voltaram e os ocupantes começaram a rir, filmar com celulares e cobrir o rosto com roupas. Um rapaz desceu com um extintor de incêndio e passou a direcionar o jato em cima do homem, enquanto outras pessoas registravam a cena em vídeo”, descreveu.



Em nota, a Prefeitura de Belém informou, por meio da Secretaria Executiva de Direitos Humanos, que acompanha o caso, acionou a Polícia Civil e notificou a instituição de ensino envolvida.

“A Prefeitura ressalta que não compactua com qualquer tipo de violação de direitos e reforça que todas as medidas cabíveis estão sendo adotadas pelas autoridades competentes. A gestão municipal também informa que a pessoa em situação de rua já foi identificada”, diz o comunicado.

Não há detalhes sobre o estado de saúde da vítima.

Ataque foi registrado em vídeo

O homem foi atingido com descargas elétricas de uma arma de choque em frente a uma universidade particular na avenida Alcindo Cacela. Um dos estudantes foi levado à delegacia e liberado após prestar depoimento.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram duas ocasiões em que um dos estudantes se aproxima da vítima, que caminhava de costas, e aplica choques elétricos. Nas imagens, os dois alunos aparecem participando da ação e rindo durante a agressão.

Segundo testemunhas, entregadores de aplicativo que passavam pelo local presenciaram o ataque e tentaram alcançar os suspeitos. Os estudantes correram para dentro do Centro Universitário do Estado do Pará (Cesupa), enquanto os trabalhadores tentaram entrar no local, mas foram impedidos por seguranças na portaria de forma hostil.

Em nota, o Cesupa informou que lamenta o ocorrido e declarou que adotou medidas imediatas de colaboração com as autoridades policiais.

A instituição afirmou ainda que os estudantes foram afastados das atividades acadêmicas e que foi aberto procedimento administrativo interno. O coordenador do curso de Direito acompanhou pessoalmente as providências na delegacia.