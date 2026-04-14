MORTE EM PARQUE

Operador de brinquedo diz que morte de cantora em parque pode ter sido por 'excesso de peso'

Vagão transportava quatro pessoas no momento do acidente

Carol Neves

Publicado em 14 de abril de 2026 às 10:25

Cantora gospel Carolina Beatriz morre em parque de diversões Crédito: Reprodução

O operador do brinquedo conhecido como “minhocão”, Welington Borges, de 24 anos, afirmou que o acidente que provocou a morte da cantora gospel Carolina Beatriz, de 21 anos, pode ter sido causado pelo excesso de peso no vagão, que transportava quatro adultos. O caso ocorreu na noite de sábado (11), em um parque itinerante instalado em Itabirito, interior de Minas Gerais.

De acordo com decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), o proprietário do Minas Center Park e um funcionário tiveram a prisão convertida de flagrante para preventiva. Para a Justiça, havia possibilidade de evitar o acidente caso o embarque não tivesse sido autorizado nas condições registradas. A informação foi divulgada pelo Estado de Minas.

No documento, é informado que o brinquedo apresentava estrutura precária e não contava com dispositivos adequados de segurança, dispondo apenas de uma barra de apoio manual. O equipamento descarrilou em alta velocidade já na primeira volta, o que, conforme o entendimento da Justiça, indica risco estrutural grave.

Cantora gospel Carolina Beatriz morre após ser arremessada de brinquedo em parque de diversões 1 de 4

Dois suspeitos de 24 e 45 anos, responsáveis pelo parque, foram presos em flagrante por lesão corporal e homicídio culposo. A perícia recolheu provas no parque e interditou o brinquedo.

Acidente

Carolina estava acompanhada de familiares no momento do acidente. O irmão dela também ficou ferido, mas já recebeu alta médica. O sepultamento da jovem ocorreu no domingo (12), em Itabirito.

A defesa da família questiona as condições de funcionamento do parque e aponta possíveis falhas na montagem dos equipamentos. Segundo o advogado Daniel Soares, há indícios de precariedade na instalação das atrações.

Em nota, a Prefeitura de Itabirito informou que o parque possuía alvará de funcionamento vigente e destacou que a responsabilidade técnica e de segurança dos brinquedos depende de laudos específicos e fiscalização municipal.