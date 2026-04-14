Mulher morre atacada pelo próprio pitbull ao dar banho no animal

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Carol Neves
Publicado em 14 de abril de 2026 às 09:52
Uma mulher identificada como Maria José Mariano, de 49 anos, morreu na noite de segunda-feira (13) após ser atacada pelo próprio cachorro da raça pitbull dentro da residência onde morava, no povoado Cordeiro, área rural de Bacabal, no interior do Maranhão. As informações são do portal G1.
Segundo o Corpo de Bombeiros, Maria José estava dando banho no animal quando ocorreu o ataque. O companheiro dela, conhecido como “Jacaré”, chegou ao imóvel e encontrou a mulher já sem vida, com ferimentos graves.
Mulher morreu atacada por pitbull
Assustado com a agressividade do cachorro e impossibilitado de sair da casa com segurança, o homem se trancou em um dos cômodos e acionou a polícia. A Polícia Militar solicitou apoio do Corpo de Bombeiros para controlar a situação.
Segundo os bombeiros, as equipes tentaram conter o animal utilizando equipamentos apropriados, como um enforcador, mas não conseguiram devido ao porte do cachorro e ao comportamento extremamente agressivo. O pitbull vivia com a família havia aproximadamente dois anos e havia sido adotado já na fase adulta.
O companheiro da vítima apresentava sinais de desespero e relatou que estava passando mal enquanto permanecia isolado dentro da residência. A Polícia Militar considerou isso e interveio. O pitbull foi morto com um disparo de arma de fogo.