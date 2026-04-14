DINHEIRO NO BOLSO

PIS/Pasep 2026 libera novo pagamento nesta quarta-feira (15); veja quem recebe

Benefício é referente ao ano-base 2024 e poderá ser sacado até dezembro

Wendel de Novais

Publicado em 14 de abril de 2026 às 10:27

Pagamento será liberado nesta quarta-feira (15) Crédito: Freepik

O pagamento do abono salarial PIS/Pasep 2026, referente ao ano-base 2024, terá uma nova etapa liberada nesta quarta-feira (15). Nesta fase, o benefício será depositado para trabalhadores nascidos nos meses de março e abril.Os valores poderão ser retirados até o fim do calendário, previsto para 30 de dezembro de 2026.

Para ter acesso ao abono, é necessário que o trabalhador tenha recebido, em 2024, remuneração média mensal de até R$ 2.765,93. As informações sobre banco de pagamento, datas e valores — incluindo possíveis quantias de anos anteriores — podem ser consultadas pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou no portal gov.br.

Consultar PIS/PASEP 1 de 4

O calendário começou em fevereiro, quando foram contemplados os nascidos em janeiro. Já em março, o pagamento foi destinado aos aniversariantes de fevereiro. O benefício é voltado tanto para trabalhadores da iniciativa privada, por meio do PIS, quanto para servidores públicos, pelo Pasep.