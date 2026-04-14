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PIS/Pasep 2026 libera novo pagamento nesta quarta-feira (15); veja quem recebe

Benefício é referente ao ano-base 2024 e poderá ser sacado até dezembro

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 14 de abril de 2026 às 10:27

A legislação de 2026 impõe limites severos à penhora de bens. Valores em dinheiro ou depositados em poupança até 40 salários mínimos constituem uma reserva de sobrevivência impenhorável, garantindo o sustento básico do poupador e sua família, mesmo diante de execuções judiciais de dívidas.
Pagamento será liberado nesta quarta-feira (15) Crédito: Freepik

O pagamento do abono salarial PIS/Pasep 2026, referente ao ano-base 2024, terá uma nova etapa liberada nesta quarta-feira (15). Nesta fase, o benefício será depositado para trabalhadores nascidos nos meses de março e abril.Os valores poderão ser retirados até o fim do calendário, previsto para 30 de dezembro de 2026.

Para ter acesso ao abono, é necessário que o trabalhador tenha recebido, em 2024, remuneração média mensal de até R$ 2.765,93. As informações sobre banco de pagamento, datas e valores — incluindo possíveis quantias de anos anteriores — podem ser consultadas pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou no portal gov.br.

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O calendário começou em fevereiro, quando foram contemplados os nascidos em janeiro. Já em março, o pagamento foi destinado aos aniversariantes de fevereiro. O benefício é voltado tanto para trabalhadores da iniciativa privada, por meio do PIS, quanto para servidores públicos, pelo Pasep.

Para receber o abono salarial, é preciso cumprir alguns critérios: estar inscrito no programa há pelo menos cinco anos, ter trabalhado com carteira assinada por no mínimo 30 dias em 2024, além de ter recebido até o limite de renda estabelecido. Também é necessário que os dados tenham sido informados corretamente pelo empregador na RAIS ou no eSocial.

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Tags:

2026 Pagamento Pis/pasep

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