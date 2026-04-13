CRIME

'Carro rastreado': família diz que homem morto por esposa ao tentar sair para bar era vigiado

Parentes afirmam que vítima vivia sob ameaças e contestam versão de legítima defesa

Wendel de Novais

Publicado em 13 de abril de 2026 às 09:00

Maycon foi morto por Fernanda ao tentar sair para bar Crédito: Reprodução

A morte do pintor Maycon Danilo Argman, de 39 anos, ganhou novos contornos após familiares relatarem episódios de ameaças que teriam ocorrido antes do crime, registrado na madrugada de sexta-feira (10), em Londrina. A companheira dele, Fernanda Gomes Campano, de 34 anos, está presa e afirma ter agido em legítima defesa.

A versão, no entanto, é contestada pela família da vítima. Em entrevista à imprensa, a irmã de Maycon, Claudia Argman, afirmou que o pintor já havia sido ameaçado pela companheira em outras ocasiões — inclusive com faca — e que vivia sob pressão dentro do relacionamento.

Segundo ela, um dos episódios ocorreu durante uma visita à casa da família, no início do ano, quando Maycon teria sido impedido de sair e acabou acuado dentro de um quarto. "Na minha casa no final do ano, dia 1º, com faca. Dormiu no meu quarto, ela levou a faca pra lá, acuou ele lá dentro, ele dormiu na marra, com medo, e acabou pegando no sono bêbado e no outro dia estavam de bem”, relatou à EPTV.

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“Semana passada também. Tinha faca debaixo do travesseiro dela, que ele me mostrou. Então, acho que isso não foi coisa do acaso e acho que também não foi legítima defesa", completou. A família sustenta que o comportamento descrito não foi isolado e que Maycon enfrentava um relacionamento marcado por controle e ameaças.

A mãe dele, Marilza Bonfim, relatou que o filho teria abandonado planos pessoais para manter a relação. "Possessiva, tirou tudo o que ele gostava, que era ser um peão. E ele foi cedendo, cedendo, ela foi se apossando, se apossando, rastreando ele, tomando conta de tudo, de tudo. Era tudo do jeito que ela queria, sair do jeito que ela queria, por roupa do jeito que ela queria, celular rastreado, carro rastreado", desabafou.