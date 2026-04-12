ACIDENTE

Jovem de 19 anos sem CNH atropela e mata mulher na faixa de pedestres

Condutor alegou que não conseguiu frear após travessia repentina

Wendel de Novais

Publicado em 12 de abril de 2026 às 16:56

Elizete foi atropelada na faixa de pedestres Crédito: Reprodução

Um jovem de 19 anos, sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), foi preso após atropelar e matar uma mulher na faixa de pedestres, na noite de sábado (11), na Zona Norte de São Paulo. O caso aconteceu na Avenida Luiz Dumont Villares, no bairro da Parada Inglesa. O motorista foi identificado como Fahed Al Kujok. Segundo a Polícia Civil, ele foi indiciado por homicídio culposo — quando não há intenção de matar — na direção de veículo automotor.

Ainda conforme a investigação, o jovem não prestou socorro imediato à vítima e tentou deixar o local após o atropelamento. A mulher, Elizete da Silva Santos, de 36 anos, atravessava a via após sair de uma loja de conveniência de um posto de combustíveis, onde trabalhava como atendente. Ela chegou a ser socorrida e levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Em depoimento, o condutor afirmou que retornava do trabalho para casa, dirigindo um carro modelo Ford Fusion 2013, e que seguia dentro do limite permitido de 50 km/h. Ele alegou que se "deparou com a travessia repentina de uma pessoa, onde não teve tempo hábil para frear ou desviar e acabou colhendo esta em atropelamento".

Elizete foi atropelada na faixa de pedestres 1 de 4

De acordo com o Hospital do Mandaqui, para onde a vítima foi encaminhada, Elizete sofreu múltiplas lesões, incluindo fratura no fêmur e traumatismo craniano grave, o que indica a intensidade do impacto. O motorista também declarou que chegou a parar o carro para tentar prestar socorro, mas deixou o local após ser agredido por pessoas que presenciaram a situação. S

Submetido ao teste do bafômetro, o resultado foi negativo para consumo de álcool. Sobre o fato de não possuir habilitação, ele afirmou que estava em processo de aprendizagem para dirigir. Pela legislação brasileira, no entanto, a condução de veículos só é permitida a pessoas devidamente habilitadas.