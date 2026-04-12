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Jovem de 19 anos sem CNH atropela e mata mulher na faixa de pedestres

Condutor alegou que não conseguiu frear após travessia repentina

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 12 de abril de 2026 às 16:56

Elizete foi atropelada na faixa de pedestres
Elizete foi atropelada na faixa de pedestres Crédito: Reprodução

Um jovem de 19 anos, sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), foi preso após atropelar e matar uma mulher na faixa de pedestres, na noite de sábado (11), na Zona Norte de São Paulo. O caso aconteceu na Avenida Luiz Dumont Villares, no bairro da Parada Inglesa. O motorista foi identificado como Fahed Al Kujok. Segundo a Polícia Civil, ele foi indiciado por homicídio culposo — quando não há intenção de matar — na direção de veículo automotor.

Ainda conforme a investigação, o jovem não prestou socorro imediato à vítima e tentou deixar o local após o atropelamento. A mulher, Elizete da Silva Santos, de 36 anos, atravessava a via após sair de uma loja de conveniência de um posto de combustíveis, onde trabalhava como atendente. Ela chegou a ser socorrida e levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Em depoimento, o condutor afirmou que retornava do trabalho para casa, dirigindo um carro modelo Ford Fusion 2013, e que seguia dentro do limite permitido de 50 km/h. Ele alegou que se "deparou com a travessia repentina de uma pessoa, onde não teve tempo hábil para frear ou desviar e acabou colhendo esta em atropelamento".

Elizete foi atropelada na faixa de pedestres

Elizete foi atropelada na faixa de pedestres por Reprodução
Elizete foi atropelada na faixa de pedestres por Reprodução
Elizete foi atropelada na faixa de pedestres por Reprodução
Elizete foi atropelada na faixa de pedestres por Reprodução
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Elizete foi atropelada na faixa de pedestres por Reprodução

De acordo com o Hospital do Mandaqui, para onde a vítima foi encaminhada, Elizete sofreu múltiplas lesões, incluindo fratura no fêmur e traumatismo craniano grave, o que indica a intensidade do impacto. O motorista também declarou que chegou a parar o carro para tentar prestar socorro, mas deixou o local após ser agredido por pessoas que presenciaram a situação. S

Submetido ao teste do bafômetro, o resultado foi negativo para consumo de álcool. Sobre o fato de não possuir habilitação, ele afirmou que estava em processo de aprendizagem para dirigir. Pela legislação brasileira, no entanto, a condução de veículos só é permitida a pessoas devidamente habilitadas.

O caso foi registrado no 73º Distrito Policial, no Jaçanã. Segundo a autoridade policial, a pena prevista para homicídio culposo ao volante pode chegar a seis anos de prisão, o que impede a concessão de fiança na delegacia. O veículo foi apreendido. Elizete trabalhava no estabelecimento havia menos de um ano e atuava como camareira. Ela deixa três filhos, entre eles um adolescente de 16 anos e uma criança de três.

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Tags:

Atropelada Elizete da Silva Santos Faixa de Pedestres

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