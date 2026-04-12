INVESTIGAÇÂO

Bombeiro mata cachorro com tiro após ter pernas arranhadas em 'ataque'

Militar foi afastados de suas funções

Wendel de Novais

Publicado em 12 de abril de 2026 às 15:41

Johny Lucas atirou e matou cachorro Crédito: Reprodução

Um bombeiro militar é investigado após atirar e matar um cachorro no estacionamento do Estádio Serra Dourada, em Goiânia, depois de relatar ter sofrido arranhões nas pernas durante um suposto ataque de cães. O caso ocorreu no domingo (5) e levou ao afastamento do agente das funções operacionais. As informações são do g1.

O militar, identificado como Johny Lucas Alves Rosa, aparece em imagens obtidas pela TV Anhanguera, nas quais o animal já surge caído no chão. O registro foi feito por um morador, que questiona a atitude do bombeiro logo após o disparo. Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás informou que o agente integra o Batalhão Especializado de Operações com Produtos Perigosos (BEOPP) e que teria sido cercado por cães enquanto realizava atividade física no local.

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Após o episódio, o militar foi afastado. Segundo a corporação, ele também procurou a Polícia Civil para registrar a ocorrência. A investigação já inclui perícias e busca esclarecer as circunstâncias do disparo. A defesa sustenta que o bombeiro reagiu para se proteger. “Tal acusação não merece prosperar, uma vez que se trata de uma ação humana praticada em contexto de estado de necessidade diante do ataque de um cão de rua”, afirmou.