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Delegado da PF é detido após tentar furtar pote de conserva em mercado

Produto levado era carpaccio de trufas negras; caso foi registrado por câmeras

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 12 de abril de 2026 às 12:23

Delegado foi flagrado em câmera e questionado por seguranças
Delegado foi flagrado em câmera e questionado por seguranças Crédito: Reprodução

Um delegado da Polícia Federal foi detido após tentar sair de um supermercado com um produto de alto valor sem efetuar o pagamento, em Recife. O caso aconteceu na última quarta-feira (9), no shopping RioMar Recife, no bairro do Pina, e foi registrado por câmeras de segurança do estabelecimento. As informações são da TV Globo.

As imagens mostram o momento em que o delegado Erick Ferreira Blatt, de 50 anos, pega um item em uma prateleira da unidade da rede Palato. De acordo com informações iniciais, trata-se de um carpaccio de trufas negras — produto considerado de luxo e comercializado por cerca de R$ 300.

Delegado foi flagrado em câmera e questionado por seguranças

Delegado foi flagrado em câmera e questionado por seguranças por Reprodução
Delegado foi flagrado em câmera e questionado por seguranças por Reprodução
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Delegado foi flagrado em câmera e questionado por seguranças por Reprodução
Delegado foi flagrado em câmera e questionado por seguranças por Reprodução
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Delegado foi flagrado em câmera e questionado por seguranças por Reprodução

Na sequência, o homem se dirige ao setor de padaria, onde se senta e, enquanto utiliza o celular, esconde o pote dentro do bolso da bermuda. Pouco depois, ele segue para o caixa, passa outros produtos e realiza o pagamento, sem incluir o item. Em seguida, deixa o local com duas sacolas.

Ainda segundo as imagens, um segurança do shopping percebe a situação, acompanha o delegado pelos corredores e o aborda. O cliente é conduzido de volta ao supermercado, onde retira o produto do bolso e o entrega ao vigilante. Ele passa por revista e, logo depois, conversa com funcionários do estabelecimento.

O caso ocorreu por volta das 16h. Após a abordagem, o delegado foi encaminhado à Delegacia de Boa Viagem, também na Zona Sul da capital, onde prestou depoimento. Além da investigação por furto, ele também passou a responder a um procedimento administrativo instaurado pela Corregedoria da Polícia Federal.

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Tags:

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