CRIME

Delegado da PF é detido após tentar furtar pote de conserva em mercado

Produto levado era carpaccio de trufas negras; caso foi registrado por câmeras

Wendel de Novais

Publicado em 12 de abril de 2026 às 12:23

Delegado foi flagrado em câmera e questionado por seguranças Crédito: Reprodução

Um delegado da Polícia Federal foi detido após tentar sair de um supermercado com um produto de alto valor sem efetuar o pagamento, em Recife. O caso aconteceu na última quarta-feira (9), no shopping RioMar Recife, no bairro do Pina, e foi registrado por câmeras de segurança do estabelecimento. As informações são da TV Globo.

As imagens mostram o momento em que o delegado Erick Ferreira Blatt, de 50 anos, pega um item em uma prateleira da unidade da rede Palato. De acordo com informações iniciais, trata-se de um carpaccio de trufas negras — produto considerado de luxo e comercializado por cerca de R$ 300.

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Na sequência, o homem se dirige ao setor de padaria, onde se senta e, enquanto utiliza o celular, esconde o pote dentro do bolso da bermuda. Pouco depois, ele segue para o caixa, passa outros produtos e realiza o pagamento, sem incluir o item. Em seguida, deixa o local com duas sacolas.

Ainda segundo as imagens, um segurança do shopping percebe a situação, acompanha o delegado pelos corredores e o aborda. O cliente é conduzido de volta ao supermercado, onde retira o produto do bolso e o entrega ao vigilante. Ele passa por revista e, logo depois, conversa com funcionários do estabelecimento.