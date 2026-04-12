Menina de 11 anos morre após ficar com a cabeça presa em janela de banheiro dentro de casa

Giuliana Mancini
Publicado em 12 de abril de 2026 às 10:12
Uma menina de 11 anos morreu neste sábado (11) após ficar com a cabeça presa na janela do banheiro da própria casa, em Itumbiara, no sul de Goiás. A criança utilizava um tamborete para alcançar o vitrô quando o objeto escorregou, segundo o Corpo de Bombeiros. Com isso, ela acabou ficando pendurada pelo pescoço e não conseguiu se soltar.
O caso aconteceu por volta das 11h, em uma residência localizada na Rua Atenas, no bairro Nossa Senhora da Saúde. Equipes de resgate foram acionadas, com apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas a morte foi confirmada ainda no local.
De acordo com o Instituto Médico Legal, a causa da morte foi asfixia. A informação foi confirmada pelo jornal O Popular. Ao veículo, o sargento do Corpo de Bombeiros Fabrício Tizzo explicou que a menina tinha o hábito de subir no tamborete para conversar com outras crianças pela janela. Após o acidente, a área foi isolada pela Polícia Militar, e a perícia foi realizada.
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). Em nota nas redes sociais, a Escola Municipal Alexandre Arcipretti, onde a criança estudava, lamentou a morte e afirmou que a comunidade escolar está abalada, descrevendo a aluna como alegre e espontânea.