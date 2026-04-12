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'Foi muito cruel', diz mãe de jovem morto por motorista de aplicativo após abrir a porta para vomitar

Família contesta versão de legítima defesa e cobra justiça após morte de rapaz de 26 anos em São Bernardo do Campo

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 12 de abril de 2026 às 10:01

Jonatas morreu após ser ferido com canivete por motorista de aplicativo
Jonatas morreu após ser ferido com canivete por motorista de aplicativo Crédito: Reprodução

A família de Jonatas Francisco Leite Lima, de 26 anos, morto a facadas durante uma corrida por aplicativo em São Bernardo do Campo, contestou a versão de legítima defesa apresentada pelo motorista e pediu justiça. O jovem foi enterrado neste sábado (11), em Embu das Artes, sob forte comoção. Durante o velório, a mãe da vítima, Jaqueline Leite da Silva, fez um forte desabafo.

"Esse cara foi muito cruel. Nada justifica o que ele fez com a gente. Eu só quero justiça", falou ela, segundo o site g1. Amigos e familiares descreveram Jonatas como uma pessoa alegre e querida. "Ele era sempre animado, alegrava todo mundo, independente do momento. É isso que mais machuca", falou Daniel Coutinho Marques, também ao portal.

Motorista matou passageiro após confusão

Jonatas tinha 26 anos por Reprodução
Carlos Augusto e Jonatas por Reprodução
Motorista expulsou passageiros quando Jonatas passou mal por Reprodução
Briga recomeçou quando amigo de Jonatas teria batido porta forte por Reprodução
Câmera flagrou parte da confusão por Reprodução
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Jonatas tinha 26 anos por Reprodução

De acordo com a polícia, o crime aconteceu na madrugada de sexta-feira (10), após Jonatas sair de um bar com um amigo, onde eles assistiram a um jogo de futebol. Durante o trajeto, ele passou mal depois de ingerir bebida alcoólica e abriu a porta do carro para vomitar. O motorista então parou o veículo e pediu que os passageiros descessem.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, uma das portas foi fechada com força, o que deu início a uma discussão. Imagens de câmera de segurança mostram o momento em que os três envolvidos estão fora do carro e passam a trocar agressões. Durante a briga, Jonatas foi atingido por um golpe de canivete na barriga e não resistiu aos ferimentos.

O padrasto da vítima, Carlos Eduardo Monteiro de Souza, lamentou a rapidez da tragédia. "Você bater uma porta do carro e, em cinco minutos de discussão, sair esfaqueado, morto... Em sete minutos ele já não estava mais respirando", afirmou.

O motorista, Carlos Augusto Coelho da Silva, de 43 anos, fugiu após o crime, mas foi localizado pouco depois e preso em flagrante. Em depoimento, ele alegou ter agido em legítima defesa, versão que é rejeitada pela família da vítima.

A Uber informou que lamenta o ocorrido, desativou a conta do motorista e destacou que a corrida estava coberta por seguro. A empresa afirmou ainda que a seguradora deve entrar em contato com os familiares.

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