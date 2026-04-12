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'Foi muito cruel', diz mãe de jovem morto por motorista de aplicativo após abrir a porta para vomitar

Família contesta versão de legítima defesa e cobra justiça após morte de rapaz de 26 anos em São Bernardo do Campo

Giuliana Mancini

Publicado em 12 de abril de 2026 às 10:01

Jonatas morreu após ser ferido com canivete por motorista de aplicativo Crédito: Reprodução

A família de Jonatas Francisco Leite Lima, de 26 anos, morto a facadas durante uma corrida por aplicativo em São Bernardo do Campo, contestou a versão de legítima defesa apresentada pelo motorista e pediu justiça. O jovem foi enterrado neste sábado (11), em Embu das Artes, sob forte comoção. Durante o velório, a mãe da vítima, Jaqueline Leite da Silva, fez um forte desabafo.

"Esse cara foi muito cruel. Nada justifica o que ele fez com a gente. Eu só quero justiça", falou ela, segundo o site g1. Amigos e familiares descreveram Jonatas como uma pessoa alegre e querida. "Ele era sempre animado, alegrava todo mundo, independente do momento. É isso que mais machuca", falou Daniel Coutinho Marques, também ao portal.

Motorista matou passageiro após confusão 1 de 5

De acordo com a polícia, o crime aconteceu na madrugada de sexta-feira (10), após Jonatas sair de um bar com um amigo, onde eles assistiram a um jogo de futebol. Durante o trajeto, ele passou mal depois de ingerir bebida alcoólica e abriu a porta do carro para vomitar. O motorista então parou o veículo e pediu que os passageiros descessem.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, uma das portas foi fechada com força, o que deu início a uma discussão. Imagens de câmera de segurança mostram o momento em que os três envolvidos estão fora do carro e passam a trocar agressões. Durante a briga, Jonatas foi atingido por um golpe de canivete na barriga e não resistiu aos ferimentos.

O padrasto da vítima, Carlos Eduardo Monteiro de Souza, lamentou a rapidez da tragédia. "Você bater uma porta do carro e, em cinco minutos de discussão, sair esfaqueado, morto... Em sete minutos ele já não estava mais respirando", afirmou.

O motorista, Carlos Augusto Coelho da Silva, de 43 anos, fugiu após o crime, mas foi localizado pouco depois e preso em flagrante. Em depoimento, ele alegou ter agido em legítima defesa, versão que é rejeitada pela família da vítima.