LUTO

Morre o ator e humorista Silvio Matos aos 82 anos

Ator ficou conhecido nas redes sociais pelas esquetes de humor

Maysa Polcri

Publicado em 11 de abril de 2026 às 19:57

Ator Silvio Matos morreu aos 82 anos, no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução

O ator e dublador Silvio Matos, de 82 anos, morreu neste sábado (11) no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela Associação dos Dubladores à revista Quem. Colegas do artista lamentaram a morte nas redes sociais.

A causa da morte ainda não foi divulgada. Silvio Matos construiu sua trajetória profissional atuando em rádio, televisão e dublagem. Foi ator de teatro na década de 1960 e 1970. Também atuou ao lado da esposa, Aliomar de Matos, em novelas da TV Band.

O ator ganhou destaque nos últimos anos na internet, especialmente por participações no canal Parafernalha, criado pelo youtuber e influenciador Felipe Neto. Silvio Matos atuou em esquetes e, atualmente, também publicava vídeos em seus perfis nas redes sociais.