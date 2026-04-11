Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Morre o ator e humorista Silvio Matos aos 82 anos

Ator ficou conhecido nas redes sociais pelas esquetes de humor

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 11 de abril de 2026 às 19:57

Ator Silvio Matos morreu aos 82 anos, no Rio de Janeiro
Ator Silvio Matos morreu aos 82 anos, no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução

O ator e dublador Silvio Matos, de 82 anos, morreu neste sábado (11) no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela Associação dos Dubladores à revista Quem. Colegas do artista lamentaram a morte nas redes sociais.

A causa da morte ainda não foi divulgada. Silvio Matos construiu sua trajetória profissional atuando em rádio, televisão e dublagem. Foi ator de teatro na década de 1960 e 1970. Também atuou ao lado da esposa, Aliomar de Matos, em novelas da TV Band. 

O ator ganhou destaque nos últimos anos na internet, especialmente por participações no canal Parafernalha, criado pelo youtuber e influenciador Felipe Neto. Silvio Matos atuou em esquetes e, atualmente, também publicava vídeos em seus perfis nas redes sociais. 

Silvio Matos

Silvio Matos por Divulgação
Silvio Matos por Divulgação
Silvio Matos por Divulgação
Silvio Matos por Divulgação
Silvio Matos em cena de casamento da novela 'Cama de Gato' (Globo, 2009) com os atores Carmo Dalla Vecchia e Paolla Oliveira por Reprodução/Instagram
Silvio Matos e Gloria Menezes na série 'Família Paraíso' (Globo, 2022) por João Miguel Junior/TV Globo
Silvio Matos na peça 'O Burguês Fidalgo da Mangueira', encenada em 2010 por Reprodução/Instagram @dematossilvio
Silvio Matos fez participação especial na novela 'Terra e Paixão' (Globo, 2023) e posou com Cauã Reymond por Reprodução/Instagram
1 de 8
Silvio Matos por Divulgação

Mais recentes

Imagem - Guarda que matou entregador com tiro 'por acidente' já respondeu por tentativa de homicídio

Guarda que matou entregador com tiro 'por acidente' já respondeu por tentativa de homicídio
Imagem - Delegado da PF é detido após tentar furtar pote de conserva em mercado

Delegado da PF é detido após tentar furtar pote de conserva em mercado
Imagem - Menina de 11 anos morre após ficar com a cabeça presa em janela de banheiro dentro de casa

Menina de 11 anos morre após ficar com a cabeça presa em janela de banheiro dentro de casa