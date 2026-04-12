CRIME

Mulher é presa após buscar marido em bar e matá-lo com facada durante briga

Suspeita afirma que sofria violência doméstica e apresentará versão em juízo

Wendel de Novais

Publicado em 12 de abril de 2026 às 15:08

Mulher matou marido durante briga em apartamento Crédito: Reprodução

Uma professora foi presa após matar o companheiro com um golpe de faca durante uma discussão, em Londrina, no Paraná. O caso ocorreu na madrugada de sexta-feira (10) e é investigado como homicídio.A suspeita foi identificada como Fernanda Gomes Campano, 34 anos, e a vítima é Maycon Danilo Argman, 39. As informações são do g1.

Segundo a Polícia Militar do Paraná, a mulher relatou inicialmente que a agressão aconteceu no contexto de uma briga entre o casal. A defesa sustenta que ela teria agido em legítima defesa. Imagens de câmeras de segurança do prédio mostram momentos anteriores ao crime.

Em um dos trechos, o homem retorna ao elevador e a mulher o segue, sendo empurrada em seguida. Depois disso, os dois entram no apartamento e não aparecem mais nas áreas comuns até pouco depois da meia-noite. Às 00h46, Fernanda é vista deixando o imóvel sozinha e batendo na porta de um vizinho. Um homem abre e vai até o apartamento do casal.

Mulher matou marido durante briga em apartamento 1 de 4

De acordo com a polícia, a professora pediu ajuda ao vizinho, mas Maycon já estava sem vida quando ele chegou ao local. Pouco tempo depois, equipes policiais foram acionadas. Ainda conforme os agentes, foi a própria Fernanda quem fez a ligação para a PM, afirmando que havia esfaqueado o companheiro durante a discussão.

Na delegacia, no entanto, ela preferiu não detalhar as circunstâncias do crime e informou que só se manifestaria em juízo. O delegado responsável pelo caso afirmou que a suspeita disse manter um relacionamento com a vítima havia cerca de um ano e que os dois moravam juntos.