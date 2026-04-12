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Mulher é presa após buscar marido em bar e matá-lo com facada durante briga

Suspeita afirma que sofria violência doméstica e apresentará versão em juízo

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 12 de abril de 2026 às 15:08

Mulher matou marido durante briga em apartamento
Mulher matou marido durante briga em apartamento Crédito: Reprodução

Uma professora foi presa após matar o companheiro com um golpe de faca durante uma discussão, em Londrina, no Paraná. O caso ocorreu na madrugada de sexta-feira (10) e é investigado como homicídio.A suspeita foi identificada como Fernanda Gomes Campano, 34 anos, e a vítima é Maycon Danilo Argman, 39. As informações são do g1.

Segundo a Polícia Militar do Paraná, a mulher relatou inicialmente que a agressão aconteceu no contexto de uma briga entre o casal. A defesa sustenta que ela teria agido em legítima defesa. Imagens de câmeras de segurança do prédio mostram momentos anteriores ao crime.

Em um dos trechos, o homem retorna ao elevador e a mulher o segue, sendo empurrada em seguida. Depois disso, os dois entram no apartamento e não aparecem mais nas áreas comuns até pouco depois da meia-noite. Às 00h46, Fernanda é vista deixando o imóvel sozinha e batendo na porta de um vizinho. Um homem abre e vai até o apartamento do casal.

Mulher matou marido durante briga em apartamento

Mulher matou marido durante briga em apartamento por Reprodução
Mulher matou marido durante briga em apartamento por Reprodução
Mulher matou marido durante briga em apartamento por Reprodução
Mulher matou marido durante briga em apartamento por Reprodução
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Mulher matou marido durante briga em apartamento por Reprodução

De acordo com a polícia, a professora pediu ajuda ao vizinho, mas Maycon já estava sem vida quando ele chegou ao local. Pouco tempo depois, equipes policiais foram acionadas. Ainda conforme os agentes, foi a própria Fernanda quem fez a ligação para a PM, afirmando que havia esfaqueado o companheiro durante a discussão.

Na delegacia, no entanto, ela preferiu não detalhar as circunstâncias do crime e informou que só se manifestaria em juízo. O delegado responsável pelo caso afirmou que a suspeita disse manter um relacionamento com a vítima havia cerca de um ano e que os dois moravam juntos.

Em depoimento, Fernanda também declarou que sofria violência doméstica e que já havia sido agredida por Maycon ao menos três vezes. Ela não registrou ocorrências anteriores, mas apresentou imagens que, segundo ela, comprovam as lesões. A mulher trabalhava como professora temporária na rede municipal de ensino. Em nota, a prefeitura de Londrina informou que adotará medidas para encerrar o vínculo contratual. Fernanda permanece detida na Cadeia Pública da cidade, à disposição da Justiça.

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Tags:

Fernanda Gomes Campano Matou Marido Buscou no bar

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