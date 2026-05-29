INVESTIGAÇÃO

Aposentada vira alvo da polícia por maus-tratos após ser encontrada com mais de 400 gatos em apartamento

Tutora é investigada por maus-tratos após dificultar entrada de equipes técnicas no imóvel

Wendel de Novais

Publicado em 29 de maio de 2026 às 11:14

Gatos foram encontrados em condições insalubres Crédito: Reprodução

Mais de 400 gatos encontrados em um apartamento em condições consideradas insalubres viraram alvo de uma investigação da Polícia Civil em Concórdia, no Oeste de Santa Catarina. A tutora dos animais, uma aposentada, passou a ser investigada por suspeita de maus-tratos, crime que pode resultar em pena de detenção de três meses a um ano.

O caso ganhou novos desdobramentos após o Ministério Público de Santa Catarina pedir uma medida urgente para garantir o acesso de equipes técnicas ao imóvel. Segundo o órgão, a moradora estaria dificultando a entrada de veterinários e agentes municipais responsáveis pelo acompanhamento dos felinos.

De acordo com a investigação, a proprietária havia firmado um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o município. O acordo previa atendimento veterinário para todos os animais em até 30 dias, além da retirada gradual dos gatos do apartamento nos meses seguintes. O Ministério Público, no entanto, afirma que o compromisso não vinha sendo cumprido integralmente.

Gatos foram encontrados em condições insalubres 1 de 4

A situação levou a 4ª Promotoria de Justiça de Concórdia a solicitar também a abertura de um inquérito policial para apurar as condições em que os animais eram mantidos. A Polícia Civil informou que instaurou procedimento para investigar o caso, mas não detalhou em que fase estão as apurações.

Na ação apresentada à Justiça, o Ministério Público pediu autorização para entrada imediata das equipes técnicas da prefeitura e do curso de Medicina Veterinária do Instituto Federal Catarinense no imóvel, inclusive com possibilidade de ingresso forçado e apoio policial, caso necessário.

O Tribunal de Justiça de Santa Catarina determinou, na quinta-feira (28), a apreensão e retirada dos animais. A decisão prevê que o resgate seja realizado de forma gradual, com a remoção mínima de 25 gatos por dia, para evitar riscos aos bichos durante o transporte e garantir acompanhamento veterinário adequado.

Segundo a decisão judicial, o município ficará responsável pela guarda temporária, tratamento e encaminhamento dos animais para locais considerados seguros. A situação mobilizou moradores da região e gerou forte repercussão nas redes sociais devido à quantidade de gatos encontrados dentro do apartamento.