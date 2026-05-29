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Aposentada vira alvo da polícia por maus-tratos após ser encontrada com mais de 400 gatos em apartamento

Tutora é investigada por maus-tratos após dificultar entrada de equipes técnicas no imóvel

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 29 de maio de 2026 às 11:14

Gatos foram encontrados em condições insalubres
Gatos foram encontrados em condições insalubres Crédito: Reprodução

Mais de 400 gatos encontrados em um apartamento em condições consideradas insalubres viraram alvo de uma investigação da Polícia Civil em Concórdia, no Oeste de Santa Catarina. A tutora dos animais, uma aposentada, passou a ser investigada por suspeita de maus-tratos, crime que pode resultar em pena de detenção de três meses a um ano.

O caso ganhou novos desdobramentos após o Ministério Público de Santa Catarina pedir uma medida urgente para garantir o acesso de equipes técnicas ao imóvel. Segundo o órgão, a moradora estaria dificultando a entrada de veterinários e agentes municipais responsáveis pelo acompanhamento dos felinos.

De acordo com a investigação, a proprietária havia firmado um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o município. O acordo previa atendimento veterinário para todos os animais em até 30 dias, além da retirada gradual dos gatos do apartamento nos meses seguintes. O Ministério Público, no entanto, afirma que o compromisso não vinha sendo cumprido integralmente.

Gatos foram encontrados em condições insalubres

Gatos foram encontrados em condições insalubres por Reprodução
Gatos foram encontrados em condições insalubres por Reprodução
Gatos foram encontrados em condições insalubres por Reprodução
Gatos foram encontrados em condições insalubres por Reprodução
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Gatos foram encontrados em condições insalubres por Reprodução

A situação levou a 4ª Promotoria de Justiça de Concórdia a solicitar também a abertura de um inquérito policial para apurar as condições em que os animais eram mantidos. A Polícia Civil informou que instaurou procedimento para investigar o caso, mas não detalhou em que fase estão as apurações.

Na ação apresentada à Justiça, o Ministério Público pediu autorização para entrada imediata das equipes técnicas da prefeitura e do curso de Medicina Veterinária do Instituto Federal Catarinense no imóvel, inclusive com possibilidade de ingresso forçado e apoio policial, caso necessário.

O Tribunal de Justiça de Santa Catarina determinou, na quinta-feira (28), a apreensão e retirada dos animais. A decisão prevê que o resgate seja realizado de forma gradual, com a remoção mínima de 25 gatos por dia, para evitar riscos aos bichos durante o transporte e garantir acompanhamento veterinário adequado.

Segundo a decisão judicial, o município ficará responsável pela guarda temporária, tratamento e encaminhamento dos animais para locais considerados seguros. A situação mobilizou moradores da região e gerou forte repercussão nas redes sociais devido à quantidade de gatos encontrados dentro do apartamento.

A operação de resgate envolve equipes do município de Concórdia, profissionais do Instituto Federal Catarinense, Ministério Público de Santa Catarina, Polícia Civil e apoio da Justiça catarinense.

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Condições Insalubres 400 Gatos em Apartamento Aposentada Investigada

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