RECEITA FEDERAL

Acaba hoje: veja o que que acontece com quem não entrega o Imposto de Renda 2026 dentro do prazo

Especialistas orientam que é melhor enviar incompleto do que ignorar imposto

Carol Neves

Publicado em 29 de maio de 2026 às 10:42

Imposto de Renda 2026 Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda 2026 termina nesta sexta-feira (29), e especialistas recomendam que os contribuintes façam o envio mesmo que ainda faltem algumas informações. A orientação busca evitar as penalidades aplicadas pela Receita Federal para quem deixa de declarar dentro do período estabelecido.

Quem não entregar o documento até o fim do prazo estará sujeito a multa por atraso. O valor mínimo é de R$ 165,74, mas a penalidade pode chegar a até 20% do imposto devido, dependendo da situação do contribuinte.

Para quem ainda não concluiu o preenchimento, a declaração pré-preenchida pode acelerar o processo. Nesse modelo, os dados aparecem automaticamente no sistema, sem necessidade de digitação manual.

CHECKLIST IMPOSTO DE RENDA 1 de 7

A Receita Federal ampliou neste ano a quantidade de informações disponíveis na declaração pré-preenchida. Além dos dados sobre rendimentos, deduções, bens, direitos, dívidas e ônus reais, o sistema também passou a incluir informações sobre renda variável e empregados domésticos.

Caso o contribuinte identifique algum erro após o envio, ainda será possível fazer correções por meio da declaração retificadora. O prazo para ajustar as informações é de até cinco anos, desde que a declaração não esteja sob fiscalização da Receita Federal.