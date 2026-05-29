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Acaba hoje: veja o que que acontece com quem não entrega o Imposto de Renda 2026 dentro do prazo

Especialistas orientam que é melhor enviar incompleto do que ignorar imposto

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 29 de maio de 2026 às 10:42

Imposto de Renda 2026
Imposto de Renda 2026 Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda 2026 termina nesta sexta-feira (29), e especialistas recomendam que os contribuintes façam o envio mesmo que ainda faltem algumas informações. A orientação busca evitar as penalidades aplicadas pela Receita Federal para quem deixa de declarar dentro do período estabelecido.

Quem não entregar o documento até o fim do prazo estará sujeito a multa por atraso. O valor mínimo é de R$ 165,74, mas a penalidade pode chegar a até 20% do imposto devido, dependendo da situação do contribuinte.

Para quem ainda não concluiu o preenchimento, a declaração pré-preenchida pode acelerar o processo. Nesse modelo, os dados aparecem automaticamente no sistema, sem necessidade de digitação manual.

CHECKLIST IMPOSTO DE RENDA

Prazo final para o envio da declaração encerra em 31 de maio de 2026. por Foto: Reprodução
Organize os documentos e evite multas com este guia rápido para a declaração. por Reprodução/Adobe Stock
Imposto de Renda 2025. por Foto: Adobe Stock
Imposto de Renda 2025. por Foto: Adobe Stock
IMPOSTO DE RENDA por Foto: ChatGPT via Copilot
Estes erros na declaração Imposto de Renda já fizeram muita gente perder a restituição. por Foto: Adobe Stock
Declaração do Imposto de Renda exige que contribuintes reúnam uma série de documentos. por Foto: Shutterstock/kenchiro168.
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Prazo final para o envio da declaração encerra em 31 de maio de 2026. por Foto: Reprodução

A Receita Federal ampliou neste ano a quantidade de informações disponíveis na declaração pré-preenchida. Além dos dados sobre rendimentos, deduções, bens, direitos, dívidas e ônus reais, o sistema também passou a incluir informações sobre renda variável e empregados domésticos.

Caso o contribuinte identifique algum erro após o envio, ainda será possível fazer correções por meio da declaração retificadora. O prazo para ajustar as informações é de até cinco anos, desde que a declaração não esteja sob fiscalização da Receita Federal.

A Receita alerta que a versão retificadora substitui completamente a declaração original. Por isso, é importante revisar os dados com atenção, principalmente se as alterações impactarem o valor do imposto a pagar.

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