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Operação mira finanças do CV após chefão movimentar R$ 453 milhões com ferro-velho e reciclagem

Mulher de um dos chefes da facção foi presa; traficante segue foragido

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 29 de maio de 2026 às 10:38

Rabicó virou alvo de ação e sua esposa acabou presa Crédito: Reprodução

A nova fase da Operação Contenção, deflagrada nesta sexta-feira (29), colocou na mira a estrutura financeira do Comando Vermelho (CV) e o avanço territorial da facção criminosa no Rio de Janeiro. Até a última atualização da ação, 17 mandados de prisão já haviam sido cumpridos em diferentes estados do país. As informações são do g1. 

Entre os principais alvos da ofensiva está Antônio Ilário Ferreira, conhecido como Rabicó, apontado pelas investigações como um dos chefes do CV e atualmente foragido da Justiça. Apesar das buscas, ele não foi localizado. Já a companheira dele, Raquel Neves dos Santos Mendonça, acabou presa durante a operação.

As investigações apontam que o esquema criminoso tinha base no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, e movimentou cerca de R$ 453 milhões em quatro anos por meio de ferros-velhos e empresas do ramo de reciclagem utilizadas para lavagem de dinheiro.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

Segundo os investigadores, Rabicó mantinha uma rede de empresas de fachada e utilizava terceiros para ocultar patrimônio e movimentar recursos provenientes do tráfico de drogas. A polícia sustenta que ele atuava como um dos principais responsáveis pela engrenagem financeira da facção.

A apuração também identificou que o grupo utilizava contas bancárias intermediárias, depósitos em espécie feitos de forma fracionada e emissão de notas fiscais fraudulentas para dar aparência legal aos valores obtidos com atividades criminosas.

Interceptações telefônicas captaram conversas entre Rabicó e Alex Sandro Ferreira de Araújo, conhecido como Tek, apontado como “gestor financeiro” do Comando Vermelho. Nos diálogos, o traficante determinava pagamentos de despesas pessoais e autorizava transferências ligadas à compra de drogas e armamentos. Tek também foi alvo da operação, mas não foi encontrado.

Os mandados são cumpridos em cidades do Rio de Janeiro, como capital, São Gonçalo, Duque de Caxias, Itaboraí, Iguaba Grande, Armação dos Búzios e São João de Meriti. A ofensiva também alcança municípios de São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Maranhão.

As ordens judiciais de prisão, busca e apreensão e bloqueio patrimonial foram expedidas pela 1ª Vara Criminal Especializada em Combate ao Crime Organizado, após denúncia apresentada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Rio de Janeiro (Gaeco/MPRJ). A operação é conduzida pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Capital (DRE-Cap).

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