POLÍCIA

PCC e CV como terroristas aumenta risco de ação militar secreta dos EUA no Brasil

Especialista do MP-SP afirma que medida tira investigações da esfera policial e amplia atuação da CIA

Wendel de Novais

Publicado em 29 de maio de 2026 às 10:09

Marcas do Comando Vermelho no Vale das Pedrinhas, em Salvador Crédito: Marina Silva

A decisão do governo dos Estados Unidos de classificar o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas acendeu um alerta entre especialistas brasileiros em segurança pública.

Em entrevista ao podcast O Assunto, o promotor de Justiça Lincoln Gakiya, do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público de São Paulo, afirmou medida pode abrir espaço para operações secretas americanas.

PCC e a sua expansão em Salvador e a Região Metropolitana 1 de 55

A medida deve entrar em vigor a partir de 5 de junho e foi anunciada pelo secretário de Estado Marco Rubio. Gakiya classificou a decisão como “muito grave” e afirmou que ela pode gerar impactos diplomáticos, jurídicos e até militares.

“Eu não tenho dúvida, vai causar problemas de toda ordem no Brasil e não vejo nenhum benefício prático que essa classificação possa trazer. Acho que há o risco muito grande dos Estados Unidos quererem fazer algum tipo de ação militar secreta aqui dentro do Brasil, ”, declarou o promotor.

Segundo ele, as investigações deixam de ficar concentradas em agências policiais, como FBI e DEA, e passam a envolver estruturas de inteligência e segurança nacional dos Estados Unidos.

Comando Vermelho faz ameaças em todo o Brasil 1 de 5

Facções e o Hamas

Entre os grupos mais conhecidos que já integram a relação estão o Hamas, incluído em 1997, a Al-Qaeda, adicionada em 1999, e o Estado Islâmico, que passou a fazer parte da lista em 2004. Também aparecem organizações como o Hezbollah, o Boko Haram e o Tren de Aragua.

Com a decisão, PCC e Comando Vermelho passam a integrar um grupo que atualmente reúne dezenas de organizações classificadas pelo governo norte-americano como terroristas ou ligadas a atividades que ameaçam a segurança internacional.