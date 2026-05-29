Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

PCC e CV como terroristas aumenta risco de ação militar secreta dos EUA no Brasil

Especialista do MP-SP afirma que medida tira investigações da esfera policial e amplia atuação da CIA

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 29 de maio de 2026 às 10:09

Marcas do Comando Vermelho no Vale das Pedrinhas, em Salvador
Marcas do Comando Vermelho no Vale das Pedrinhas, em Salvador Crédito: Marina Silva

A decisão do governo dos Estados Unidos de classificar o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas acendeu um alerta entre especialistas brasileiros em segurança pública.

Em entrevista ao podcast O Assunto, o promotor de Justiça Lincoln Gakiya, do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público de São Paulo, afirmou medida pode abrir espaço para operações secretas americanas.

PCC e a sua expansão em Salvador e a Região Metropolitana

Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias por Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias
Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias por Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias
Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias por Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias
Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias por Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias
Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias por Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias
Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias por Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias
Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias por Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias
Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias por Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias
Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias por Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias
Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias por Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias
Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias por Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias
Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias por Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias
Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias por Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias
Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias por Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias
Empresário teria sido morto pelo PCC de Candeias por Redes sociais
Jardim Cajazeira é um dos bairros dominados pelo PCC por Jardim Cajazeira é um dos bairros dominados pelo PCC
Jardim Cajazeira é um dos bairros dominados pelo PCC por Jardim Cajazeira é um dos bairros dominados pelo PCC
Jardim Cajazeira é um dos bairros dominados pelo PCC por Jardim Cajazeira é um dos bairros dominados pelo PCC
Jardim Cajazeira é um dos bairros dominados pelo PCC por Jardim Cajazeira é um dos bairros dominados pelo PCC
Manoel Marcos Soares, de 31 anos por Reprodução/Redes sociais
Manoel Marcos Soares, de 31 anos por Reprodução/Redes sociais
Manoel Marcos Soares, de 31 anos por Reprodução/Redes sociais
Manoel por Reprodução/redes sociais
Manoel Marcos Soares, de 31 anos por Reprodução/Redes sociais
Carretas são da G8Log, empresa ligada aos principais alvos da megaoperação contra o PCC por Reprodução/TV Bahia
Caminhões da G8Log, empresa de fachada usada pelo PCC por Reprodução/ Metrópoles
Megaoperação desmonta esquema com combustíveis que envolve PCC e Faria Lima por Receita Federal
PCC: 'Italiano' é preso em Alcobaça por Divulgação
Pistoleiro do PCC matou pai e filho por Joana Queiroz/ acritica.com
Traficante do PCC pede que inocentes sejam poupados por Reprodução
Traficante do PCC chama rival do PCC de 'matador de inocente' por Reprodução
Apontado como substituto de Marcola no PCC é preso pela PF na Bolívia por Reprodução/G1 SP
Marcola, do PCC, e Marcinho VP, do Comando Vermelho por Reprodução/O Globo
PCC tentou aproximação com ministro por Arte Metrópoles
Advogada que tinha como cliente integrante do PCC pode ter sido morta pelo CV por Acervo Pessaol
Aliança entre o PCC e o CV podem trazer consequências à Bahia por Divulgação
Empresário preso é cantor e é conhecido como “Pagodeiro do PCC” por Divulgação
Ralfe é um das líderanças do PCC na Bahia por Ascom /Seap
Prisão é reflexo do racha do PCC na Bahia por Divulgação/Seap
Presa no Rio de Janeiro, "Dona Maria" tinha ligação com o PCC por Alberto Maraux/SSP-BA
PCC por Arquivo/Agência Brasil
Frame do trailer de PCC: O poder secreto por Divulgação / HBO
Frame do trailer de PCC: O poder secreto por Divulgação / HBO
Frame do trailer de PCC: O poder secreto por Divulgação / HBO
Frame do trailer de PCC: O poder secreto por Divulgação / HBO
Ex-delegado-geral revela ameaça do tráfico por Robson Mendes/Arquivo CORREIO
Ex-delegado-geral revela ameaça do tráfico por Robson Mendes/Arquivo CORREIO
Ex-delegado-geral revela ameaça do tráfico por Robson Mendes/Arquivo CORREIO
Ex-delegado-geral revela ameaça do tráfico por Robson Mendes/Arquivo CORREIO
Ex-delegado-geral revela ameaça do tráfico por Robson Mendes/Arquivo CORREIO
Ex-delegado-geral Ruy Ferraz Fontes por Reprodução
Ex-delegado foi executado após capotar carro por Reprodução
Ex-delegado foi executado após capotar carro por Reprodução
Ex-delegado foi executado após capotar carro por Reprodução
Ex-delegado foi executado após capotar carro por Reprodução
1 de 55
Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias por Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias

A medida deve entrar em vigor a partir de 5 de junho e foi anunciada pelo secretário de Estado Marco Rubio. Gakiya classificou a decisão como “muito grave” e afirmou que ela pode gerar impactos diplomáticos, jurídicos e até militares.

“Eu não tenho dúvida, vai causar problemas de toda ordem no Brasil e não vejo nenhum benefício prático que essa classificação possa trazer. Acho que há o risco muito grande dos Estados Unidos quererem fazer algum tipo de ação militar secreta aqui dentro do Brasil, ”, declarou o promotor.

Segundo ele, as investigações deixam de ficar concentradas em agências policiais, como FBI e DEA, e passam a envolver estruturas de inteligência e segurança nacional dos Estados Unidos.

Comando Vermelho faz ameaças em todo o Brasil

Alerta do Comando Vermelho motoristas de aplicativo por Reprodução
Praça Kalilândia agora é território do Comando Vermelho por Bruno Wendel/CORREIO
Conjunto Mangabeira é também controlado pelo Comando Vermelho por Bruno Wendel/CORREIO
Comando Vermelho tomou de volta a Praianha do Lobato por Marina Silva/ CORREIO
Marca do CV no Vale das Pedrinhas por Marina Silva
1 de 5
Alerta do Comando Vermelho motoristas de aplicativo por Reprodução

Facções e o Hamas

Entre os grupos mais conhecidos que já integram a relação estão o Hamas, incluído em 1997, a Al-Qaeda, adicionada em 1999, e o Estado Islâmico, que passou a fazer parte da lista em 2004. Também aparecem organizações como o Hezbollah, o Boko Haram e o Tren de Aragua.

Com a decisão, PCC e Comando Vermelho passam a integrar um grupo que atualmente reúne dezenas de organizações classificadas pelo governo norte-americano como terroristas ou ligadas a atividades que ameaçam a segurança internacional.

Segundo as autoridades dos EUA, a inclusão das facções brasileiras amplia os instrumentos legais para combate ao financiamento, movimentação de recursos e apoio logístico a esses grupos em território americano.

Leia mais

Imagem - Por que o governo Lula é contra a classificação de PCC e CV como terroristas

Por que o governo Lula é contra a classificação de PCC e CV como terroristas

Imagem - Terrorismo: PCC e CV entram em lista dos EUA ao lado de Estado Islâmico e Hamas

Terrorismo: PCC e CV entram em lista dos EUA ao lado de Estado Islâmico e Hamas

Imagem - Estados Unidos declaram PCC e CV como terroristas internacionais

Estados Unidos declaram PCC e CV como terroristas internacionais

Tags:

Eua Pcc Cv Terrorismo

Mais recentes

Imagem - Morte de turistas em praia famosa leva polícia a investigar ex-deputado e presidente de Câmara

Morte de turistas em praia famosa leva polícia a investigar ex-deputado e presidente de Câmara
Imagem - Acaba hoje: veja o que que acontece com quem não entrega o Imposto de Renda 2026 dentro do prazo

Acaba hoje: veja o que que acontece com quem não entrega o Imposto de Renda 2026 dentro do prazo
Imagem - Operação mira finanças do CV após chefão movimentar R$ 453 milhões com ferro-velho e reciclagem

Operação mira finanças do CV após chefão movimentar R$ 453 milhões com ferro-velho e reciclagem