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Terrorismo: PCC e CV entram em lista dos EUA ao lado de Estado Islâmico e Hamas

Facções brasileiras serão classificadas como organizações terroristas pelo governo norte-americano a partir de junho

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 29 de maio de 2026 às 08:29

PCC
PCC Crédito: Arquivo/Agência Brasil

O governo dos Estados Unidos anunciou que irá incluir o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) na lista de Organizações Terroristas Estrangeiras (FTO, na sigla em inglês). A medida passa a valer em 5 de junho e coloca as duas facções brasileiras ao lado de alguns dos principais grupos extremistas e criminosos do mundo.

Criada em 1996, durante o governo de Bill Clinton, a lista reúne organizações consideradas uma ameaça à segurança dos Estados Unidos ou envolvidas em atividades classificadas como terrorismo.

PCC e a sua expansão em Salvador e a Região Metropolitana

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Jardim Cajazeira é um dos bairros dominados pelo PCC por Jardim Cajazeira é um dos bairros dominados pelo PCC
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Manoel Marcos Soares, de 31 anos por Reprodução/Redes sociais
Manoel Marcos Soares, de 31 anos por Reprodução/Redes sociais
Manoel Marcos Soares, de 31 anos por Reprodução/Redes sociais
Manoel por Reprodução/redes sociais
Manoel Marcos Soares, de 31 anos por Reprodução/Redes sociais
Carretas são da G8Log, empresa ligada aos principais alvos da megaoperação contra o PCC por Reprodução/TV Bahia
Caminhões da G8Log, empresa de fachada usada pelo PCC por Reprodução/ Metrópoles
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PCC por Arquivo/Agência Brasil
Frame do trailer de PCC: O poder secreto por Divulgação / HBO
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Frame do trailer de PCC: O poder secreto por Divulgação / HBO
Ex-delegado-geral revela ameaça do tráfico por Robson Mendes/Arquivo CORREIO
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Ex-delegado-geral revela ameaça do tráfico por Robson Mendes/Arquivo CORREIO
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Ex-delegado foi executado após capotar carro por Reprodução
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Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias por Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias

Entre os grupos mais conhecidos que já integram a relação estão o Hamas, incluído em 1997, a Al-Qaeda, adicionada em 1999, e o Estado Islâmico, que passou a fazer parte da lista em 2004. Também aparecem organizações como o Hezbollah, o Boko Haram e o Tren de Aragua.

Com a decisão, PCC e Comando Vermelho passam a integrar um grupo que atualmente reúne dezenas de organizações classificadas pelo governo norte-americano como terroristas ou ligadas a atividades que ameaçam a segurança internacional.

O “número 1” do PCC em Salvador

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Traficante baiano ligado a facção paulista é preso com R$ 100 mil em carro de luxo por Alberto Maraux/ Divulgação/SSP
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Karen de Moura Tanaka Mori, Japa do PCC por Reprodução
Mansão em Feira de Santana é alvo de operação que investiga esquema ligado ao PCC por Divulgação PC-BA
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Vitor Barros, o Telettubies do PCC por Reprodução
PCC domina o bairro de Areias, em Candeias por Bruno Wendel/CORREIO
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Jardim Cajazeira é um dos bairros dominados pelo PCC por Jardim Cajazeira é um dos bairros dominados pelo PCC
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Frame do trailer de PCC: O poder secreto por Divulgação / HBO
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Tráfico de por Divulgação
Operação combate tráfico de drogas por Divulgação
Operação das forças policiais por Alberto Maraux/SSP
Operação Exposed por Divulgação/MP-BA
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Arembepe: polícia apreende 50kg de cocaína e fuzis em mansão por Divulgação
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Material foi apreendido pela polícia por Polícia Civil
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Policiais localizaram e prenderam suspeito por Priscila Carvalho / Ascom-PCBA
Polícia Civil por Divulgação/PC-BA
Policiais já estão na rua por PMBA
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Polícia Civil por Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação
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'Europeu' é líder do PCC em Salvador por Redes sociais

Segundo as autoridades dos EUA, a inclusão das facções brasileiras amplia os instrumentos legais para combate ao financiamento, movimentação de recursos e apoio logístico a esses grupos em território americano.

Comando Vermelho faz ameaças em todo o Brasil

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Alerta do Comando Vermelho motoristas de aplicativo por Reprodução

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Pcc Cv

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