GRUPOS MAIS TEMIDOS DO MUNDO

Terrorismo: PCC e CV entram em lista dos EUA ao lado de Estado Islâmico e Hamas

Facções brasileiras serão classificadas como organizações terroristas pelo governo norte-americano a partir de junho

Esther Morais

Publicado em 29 de maio de 2026 às 08:29

PCC Crédito: Arquivo/Agência Brasil

O governo dos Estados Unidos anunciou que irá incluir o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) na lista de Organizações Terroristas Estrangeiras (FTO, na sigla em inglês). A medida passa a valer em 5 de junho e coloca as duas facções brasileiras ao lado de alguns dos principais grupos extremistas e criminosos do mundo.

Criada em 1996, durante o governo de Bill Clinton, a lista reúne organizações consideradas uma ameaça à segurança dos Estados Unidos ou envolvidas em atividades classificadas como terrorismo.

PCC e a sua expansão em Salvador e a Região Metropolitana 1 de 55

Entre os grupos mais conhecidos que já integram a relação estão o Hamas, incluído em 1997, a Al-Qaeda, adicionada em 1999, e o Estado Islâmico, que passou a fazer parte da lista em 2004. Também aparecem organizações como o Hezbollah, o Boko Haram e o Tren de Aragua.

Com a decisão, PCC e Comando Vermelho passam a integrar um grupo que atualmente reúne dezenas de organizações classificadas pelo governo norte-americano como terroristas ou ligadas a atividades que ameaçam a segurança internacional.

O “número 1” do PCC em Salvador 1 de 80

Segundo as autoridades dos EUA, a inclusão das facções brasileiras amplia os instrumentos legais para combate ao financiamento, movimentação de recursos e apoio logístico a esses grupos em território americano.