INVESTIGAÇÃO

Mulher morta por discutir com PM agonizou por mais de 30 minutos à espera de socorro

Câmera corporal registrou ocorrência e revelou tempo acima do previsto para atendimento

Wendel de Novais

Publicado em 10 de abril de 2026 às 09:18

Soldado PM Yasmin atirou em mulher durante discussão Crédito: Reprodução

Thawanna Salmázio, 31 anos, morreu após ser baleada durante uma abordagem policial em São Paulo e aguardar mais de 30 minutos por atendimento médico enquanto agonizava na rua. O caso ocorreu na madrugada do dia 3 de abril e foi registrado pela câmera corporal de um policial militar que participava da ação.

A vítima foi atingida por um disparo efetuado pela soldado Yasmin Cursino Ferreira. As imagens mostram que o tiro ocorreu às 2h59, na Rua Edimundo Audran. Pouco depois, cerca de 40 segundos após o disparo, o policial Weden Silva, responsável por conduzir a viatura, acionou o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) e solicitou o envio de socorro.

Pouco depois, cerca de 40 segundos após o disparo, o policial Weden Silva, responsável por conduzir a viatura, acionou o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) e solicitou o envio de socorro. Apesar do chamado imediato, a ambulância do Corpo de Bombeiros só chegou ao local às 3h29, praticamente às 3h30.

Soldado PM Yasmin atirou em Thawanna durante abordagem 1 de 7

O intervalo entre o pedido de resgate e a chegada da equipe ultrapassou meia hora — ao menos 10 minutos acima do tempo de resposta de 20 minutos estipulado pela própria corporação. A ocorrência foi registrada por volta das 3h, período de baixo movimento nas vias da região. Após a chegada do socorro, Thawanna foi levada a uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos.

Levantamento apontou que havia bases do Corpo de Bombeiros relativamente próximas ao local onde ocorreu o disparo. A unidade mais próxima fica na Avenida dos Metalúrgicos, em Cidade Tiradentes, a cerca de seis minutos de distância. Outra base, localizada na Rua Luís Mateus, em Guaianases, estaria a aproximadamente 13 minutos do endereço.