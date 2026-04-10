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Mulher morta por discutir com PM agonizou por mais de 30 minutos à espera de socorro

Câmera corporal registrou ocorrência e revelou tempo acima do previsto para atendimento

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 10 de abril de 2026 às 09:18

Soldado PM Yasmin atirou em mulher durante discussão
Soldado PM Yasmin atirou em mulher durante discussão Crédito: Reprodução

Thawanna Salmázio, 31 anos, morreu após ser baleada durante uma abordagem policial em São Paulo e aguardar mais de 30 minutos por atendimento médico enquanto agonizava na rua. O caso ocorreu na madrugada do dia 3 de abril e foi registrado pela câmera corporal de um policial militar que participava da ação.

A vítima foi atingida por um disparo efetuado pela soldado Yasmin Cursino Ferreira. As imagens mostram que o tiro ocorreu às 2h59, na Rua Edimundo Audran. Pouco depois, cerca de 40 segundos após o disparo, o policial Weden Silva, responsável por conduzir a viatura, acionou o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) e solicitou o envio de socorro.

Pouco depois, cerca de 40 segundos após o disparo, o policial Weden Silva, responsável por conduzir a viatura, acionou o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) e solicitou o envio de socorro. Apesar do chamado imediato, a ambulância do Corpo de Bombeiros só chegou ao local às 3h29, praticamente às 3h30.

Soldado PM Yasmin atirou em Thawanna durante abordagem

Soldado PM Yasmin atirou em mulher durante discussão por Reprodução
Soldado PM Yasmin atirou em mulher durante discussão por Reprodução
Soldado PM Yasmin atirou em mulher durante discussão por Reprodução
Soldado PM Yasmin atirou em mulher durante discussão por Reprodução
Soldado PM Yasmin atirou em mulher durante discussão por Reprodução
Soldado PM Yasmin atirou em mulher durante discussão por Reprodução
Soldado PM Yasmin atirou em mulher durante discussão por Reprodução
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Soldado PM Yasmin atirou em mulher durante discussão por Reprodução

O intervalo entre o pedido de resgate e a chegada da equipe ultrapassou meia hora — ao menos 10 minutos acima do tempo de resposta de 20 minutos estipulado pela própria corporação. A ocorrência foi registrada por volta das 3h, período de baixo movimento nas vias da região. Após a chegada do socorro, Thawanna foi levada a uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos.

Levantamento apontou que havia bases do Corpo de Bombeiros relativamente próximas ao local onde ocorreu o disparo. A unidade mais próxima fica na Avenida dos Metalúrgicos, em Cidade Tiradentes, a cerca de seis minutos de distância. Outra base, localizada na Rua Luís Mateus, em Guaianases, estaria a aproximadamente 13 minutos do endereço.

As estimativas de deslocamento consideram o mesmo horário da ocorrência e foram baseadas em dados de aplicativos de navegação, indicando que o tempo de resposta registrado ficou acima do esperado para a região. O caso segue sob análise e levanta questionamentos sobre o tempo de atendimento em ocorrências de emergência, especialmente em situações com risco iminente de morte.

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