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Multa de até R$ 38 mil: 200 kg de produtos estragados são retirados de supermercados e frigoríficos

Penalidade inclui multa que varia de R$ 180 a R$ 38 mil, em caso de reincidência da infração

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 25 de maio de 2026 às 18:52

Vigilância Sanitária apreende 200 kg de produtos fora do prazo de validade
Vigilância Sanitária apreende 200 kg de produtos fora do prazo de validade Crédito: Divulgação

Supermercados e frigoríficos de Maceió, capital alagoana, foram alvos de fiscalização da Vigilância Sanitária Municipal (Visa). Na ação, cerca de 200 kg de produtos estragados e com prazos de validade vencidos foram retirados das prateleiras.

De acordo com a Visa, os estabelecimentos estão localizados nos conjuntos Graciliano Ramos e Village Campestre, no bairro Cidade Universitária, na parte alta de Maceió.

Entre os alimentos impróprios para o consumo estavam mortadela, bacon, charque e queijo. Segundo o chefe especial da Visa, Airton Santos, a medida adotada foi a apreensão dos produtos para evitar riscos à saúde dos consumidores.

Vigilância Sanitária apreende 200 kg de produtos fora do prazo de validade

Vigilância Sanitária apreende 200 kg de produtos fora do prazo de validade por Divulgação
Vigilância Sanitária apreende 200 kg de produtos fora do prazo de validade por Divulgação
Vigilância Sanitária apreende 200 kg de produtos fora do prazo de validade por Divulgação
Vigilância Sanitária apreende 200 kg de produtos fora do prazo de validade por Divulgação
Vigilância Sanitária apreende 200 kg de produtos fora do prazo de validade por Divulgação
Vigilância Sanitária apreende 200 kg de produtos fora do prazo de validade por Divulgação
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Vigilância Sanitária apreende 200 kg de produtos fora do prazo de validade por Divulgação

“Ao chegarmos aos estabelecimentos, encontramos esses produtos fora do prazo de validade. Então, fizemos o devido recolhimento para prevenir riscos à saúde dos consumidores. Por isso, reforçamos à população que sempre observe o prazo de validade e a qualidade dos alimentos, pois um produto consumido fora desse prazo pode trazer prejuízos à saúde”, destacou.

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Os estabelecimentos foram notificados e deverão responder a processo administrativo. A penalidade inclui multa que varia de R$ 180 a R$ 38 mil, em caso de reincidência da infração.

Tags:

Brasil Saúde Vigilância Sanitária

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