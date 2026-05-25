VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Multa de até R$ 38 mil: 200 kg de produtos estragados são retirados de supermercados e frigoríficos

Penalidade inclui multa que varia de R$ 180 a R$ 38 mil, em caso de reincidência da infração

Elaine Sanoli

Publicado em 25 de maio de 2026 às 18:52

Vigilância Sanitária apreende 200 kg de produtos fora do prazo de validade Crédito: Divulgação

Supermercados e frigoríficos de Maceió, capital alagoana, foram alvos de fiscalização da Vigilância Sanitária Municipal (Visa). Na ação, cerca de 200 kg de produtos estragados e com prazos de validade vencidos foram retirados das prateleiras.

De acordo com a Visa, os estabelecimentos estão localizados nos conjuntos Graciliano Ramos e Village Campestre, no bairro Cidade Universitária, na parte alta de Maceió.

Entre os alimentos impróprios para o consumo estavam mortadela, bacon, charque e queijo. Segundo o chefe especial da Visa, Airton Santos, a medida adotada foi a apreensão dos produtos para evitar riscos à saúde dos consumidores.

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“Ao chegarmos aos estabelecimentos, encontramos esses produtos fora do prazo de validade. Então, fizemos o devido recolhimento para prevenir riscos à saúde dos consumidores. Por isso, reforçamos à população que sempre observe o prazo de validade e a qualidade dos alimentos, pois um produto consumido fora desse prazo pode trazer prejuízos à saúde”, destacou.