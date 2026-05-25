ECONOMIA

Faturamento de R$ 123 bilhões: maior supermercado do Brasil lidera ranking pelo décimo ano consecutivo

Supermercado do Nordeste é o terceiro na lista da Associação Brasileira de Supermercados (Abras)

Millena Marques

Publicado em 25 de maio de 2026 às 18:26

Supermercado Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

O setor supermercadista brasileiro ultrapassou a marca de R$ 1,1 trilhão em faturamento, considerando diferentes formatos de operação, como atacarejos, supermercados convencionais, minimercados, e-commerce, lojas de conveniência e hortifrutis. Os dados fazem parte da nova edição do ranking anual divulgado pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras).

O desempenho reforça a importância estratégica do segmento para a economia nacional. Atualmente, o setor representa 9,02% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil e segue como um dos principais motores econômicos do país.

Os 15 maiores supermercados do Brasil em 2025 1 de 15

Na liderança do ranking aparece, pelo décimo ano consecutivo, o Grupo Carrefour. Em 2025, a companhia registrou receita de R$ 123 bilhões no Brasil, crescimento de R$ 3 bilhões em relação ao ano anterior. Grande parte desse resultado veio da bandeira Atacadão, responsável por cerca de 70% do faturamento do grupo.

A segunda posição ficou com o Assaí Atacadista, que alcançou R$ 84 bilhões em receita. Já o Grupo Mateus aparece em terceiro lugar, com faturamento de R$ 43,5 bilhões no período.Maior rede varejista das regiões Norte e Nordeste, o Grupo Mateus mantém operações nos estados do Maranhão, Pará, Piauí, Tocantins, Ceará, Pernambuco, Bahia, Sergipe, Alagoas e Paraíba.

Grupo Mateus faturou R$ 43,5 bilhões em 2025 1 de 8