Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Faturamento de R$ 123 bilhões: maior supermercado do Brasil lidera ranking pelo décimo ano consecutivo

Supermercado do Nordeste é o terceiro na lista da Associação Brasileira de Supermercados (Abras)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 25 de maio de 2026 às 18:26

Supermercado
Supermercado Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

O setor supermercadista brasileiro ultrapassou a marca de R$ 1,1 trilhão em faturamento, considerando diferentes formatos de operação, como atacarejos, supermercados convencionais, minimercados, e-commerce, lojas de conveniência e hortifrutis. Os dados fazem parte da nova edição do ranking anual divulgado pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras).

O desempenho reforça a importância estratégica do segmento para a economia nacional. Atualmente, o setor representa 9,02% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil e segue como um dos principais motores econômicos do país.

Os 15 maiores supermercados do Brasil em 2025

Carrefour (SP): faturamento de 123,5 bilhões de reais por Divulgação
Assaí Atacadista (SP): faturamento de 84,7 bilhões de reais por Divulgação
Mateus Supermercados (MA): faturamento de 43,5 bilhões de reais por Reprodução/Mix Mateus
Supermercados BH (MG): faturamento de 25,7 bilhões de reais por Divulgação
GPA (SP): faturamento de 20,6 bilhões de reais por Reprodução
Irmãos Muffato (PR): faturamento de 20,3 bilhões de reais por Divulgação/Muffato
Grupo Pereira (SP/SC): faturamento de 17,5 bilhões de reais por Divulgação/Grupo Pereira
Koch Hipermercado (SC): faturamento de 12,9 bilhões de reais por Divulgação
Novo Mateus (PE): faturamento de 12,5 bilhões de reais por Reprodução
Mart Minas (MG): faturamento de 12,5 bilhões de reais por Divulgação
Martins Atacado (MG): faturamento de 11,8 bilhões de reais por Divulgação
Cencosud Brasil (SP): faturamento de 10 bilhões de reais por Divulgação
Plurix (SP): faturamento de 9,6 bilhões de reais por Divulgação
DMA Distribuidora (Epa Supermercados, Mineirão Atacarejo e Brasil Atacarejo / MG): faturamento de 8,9 bilhões de reais por Reprodução
Companhia Zaffari (RS): faturamento de 8,8 bilhões de reais por Reprodução
1 de 15
Carrefour (SP): faturamento de 123,5 bilhões de reais por Divulgação

Na liderança do ranking aparece, pelo décimo ano consecutivo, o Grupo Carrefour. Em 2025, a companhia registrou receita de R$ 123 bilhões no Brasil, crescimento de R$ 3 bilhões em relação ao ano anterior. Grande parte desse resultado veio da bandeira Atacadão, responsável por cerca de 70% do faturamento do grupo.

Leia mais

Imagem - Faturamento de R$ 43 bi: o garimpeiro que transformou uma pequena loja no 3º maior supermercado do Brasil

Faturamento de R$ 43 bi: o garimpeiro que transformou uma pequena loja no 3º maior supermercado do Brasil

Imagem - Supermercados fechados aos domingos? Mudança já começou e pode chegar a novos estados

Supermercados fechados aos domingos? Mudança já começou e pode chegar a novos estados

A segunda posição ficou com o Assaí Atacadista, que alcançou R$ 84 bilhões em receita. Já o Grupo Mateus aparece em terceiro lugar, com faturamento de R$ 43,5 bilhões no período.Maior rede varejista das regiões Norte e Nordeste, o Grupo Mateus mantém operações nos estados do Maranhão, Pará, Piauí, Tocantins, Ceará, Pernambuco, Bahia, Sergipe, Alagoas e Paraíba.

Grupo Mateus faturou R$ 43,5 bilhões em 2025

Grupo Mateus faturou R$ 43,5 bilhões em 2025 por Reprodução/Mix Mateus
Grupo Mateus faturou R$ 43,5 bilhões em 2025 por Reprodução/Mix Mateus
Grupo Mateus faturou R$ 43,5 bilhões em 2025 por Reprodução/Mix Mateus
Grupo Mateus faturou R$ 43,5 bilhões em 2025 por Reprodução/Mix Mateus
Grupo Mateus faturou R$ 43,5 bilhões em 2025 por Reprodução/Mix Mateus
Grupo Mateus faturou R$ 43,5 bilhões em 2025 por Reprodução/Mix Mateus
Grupo Mateus faturou R$ 43,5 bilhões em 2025 por Reprodução/Mix Mateus
Grupo Mateus faturou R$ 43,5 bilhões em 2025 por Reprodução/Mix Mateus
1 de 8
Grupo Mateus faturou R$ 43,5 bilhões em 2025 por Reprodução/Mix Mateus

O ranking das 15 maiores redes supermercadistas do Brasil também reúne empresas de estados como Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina.

Tags:

Economia Supermercado

Mais recentes

Imagem - AO VIVO: Acompanhe os sorteios das Loterias Caixa desta segunda-feira (25)

AO VIVO: Acompanhe os sorteios das Loterias Caixa desta segunda-feira (25)
Imagem - Multa de até R$ 38 mil: 200 kg de produtos estragados são retirados de supermercados e frigoríficos

Multa de até R$ 38 mil: 200 kg de produtos estragados são retirados de supermercados e frigoríficos
Imagem - Resultado da Dupla Sena 2961, desta segunda-feira (25)

Resultado da Dupla Sena 2961, desta segunda-feira (25)