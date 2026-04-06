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Supermercados fechados aos domingos? Mudança já começou e pode chegar a novos estados

Goiás e Bahia estudam implementar nova medida

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques
  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Millena Marques

  • Carol Neves

Publicado em 6 de abril de 2026 às 11:02

O setor de laticínios é um dos que mais oferecem opções de marcas dos próprios supermercados, com qualidade similar e preço até 30% menor.
Supermercados do Espírito Santo aderiram à medida Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

O fechamento de supermercados aos domingos já é uma realidade para 78 cidades do Brasil. Atualmente, as negociações entre sindicatos e empresários estão em andamento em mais dois estados: Goiás e Bahia. Veja abaixo onde os estabelecimentos são fechados:

Cidades em que mercados vão fechar aos domingos

Afonso Cláudio (ES) por REprodução
Água Doce do Norte (ES) por Divulgaçao
Águia Branca (ES) por Divulgaçao
Alegre (ES) por Divulgação
Alfredo Chaves (ES) por Divulgação
Alto Rio Novo (ES) por Divulgação
Anchieta (ES) por Reprodução
Apiacá (ES) por Divulgação
Aracruz (ES) por Divulgação
Atílio Vivácqua (ES) por Reprodução
Baixo Guandu (ES) por Reprodução
Barra de São Francisco (ES) por Reprodução
Boa Esperança (ES) por Divulgacão
Bom Jesus do Norte (ES) por Divulgação
Ibitirama (ES) por Reprodução
Brejetuba (ES) por Divulgação
Cariacica (ES) por Divulgação
Castelo (ES) por Divulgação
Cachoeiro de Itapemirim (ES) por Divulgação
Colatina (ES) por Reprodução
Conceição da Barra (ES) por Divulgação
Conceição do Castelo por Divulgação
Divino de São Lourenço (ES) por Divulgação
Domingos Martins (ES) por R
Dores do Rio Preto (ES) por Reprodução
Ecoporanga (ES) por Reprodução
Fundão (ES) por Divulgação
Governador Lindenberg (ES) por Divulgação
Guaçuí (ES) por Divulgação
Guarapari (ES) por Divulgação
Ibatiba (ES) por Divulgação
Ibiraçu (ES) por Reprodução
Iconha (ES) por Divulgação
Irupi (ES) por Divulgação
Itaguaçu (ES) por Divulgação
Itapemirim (ES) por Divulgação
Itarana (ES) por Divulgação
Iúna (ES) por Divulgação
Jaguaré (ES) por Divulgação
Jerônimo Monteiro (ES) por Divulgação
João Neiva (ES) por Divulgação
Laranja da Terra (ES) por Divulgação
Linhares (ES) por Divulgação
Mantenópolis (ES) por Divulgação
Marataízes (ES) por Divulgação
Marechal Floriano (ES) por Reprodução
Marilândia (ES) por Divulgação
Mimoso do Sul (ES) por Divulgação
Montanha (ES) por Divulgação
Mucurici (ES) por Divulgação
Muniz Freire (ES) por Divulgação
Muqui (ES) por Divulgação
Nova Venécia (ES) por Divulgação
Pancas (ES) por Divulgação
Pedro Canário (ES) por Divulgação
Pinheiros (ES) por Divulgação
Piúma (ES) por Divulgação
Ponto Belo (ES) por Reprodução
Presidente Kennedy (ES) por Divulgação
Rio Bananal (ES) por Reprodução
Rio Novo do Sul (ES) por Reprodução
Santa Leopoldina (ES) por Reprodução
Santa Maria de Jetibá (ES) por Reprodução
Santa Teresa (ES) por Reprodução
São Domingos do Norte (ES) por Divulgação
São Gabriel da Palha (ES) por Reprodução
São José do Calçado (ES) por Reprodução
São Mateus (ES) por Reprodução
São Roque do Canaã (ES) por Divulgação
Serra (ES) por Reprodução
Sooretama (ES) por Divulgação
Vargem Alta (ES) por Reprodução
Venda Nova do Imigrante (ES) por Reprodução
Viana (ES) por Reprodução
Vila Pavão (ES) por Reprodução
Vila Valério (ES) por Reprodução
Vila Velha (ES) por Reprodução
Vitória (ES) por Reprodução
1 de 78
Afonso Cláudio (ES) por REprodução

A medida, que impacta diretamente a rotina e saúde de trabalhadores, foi implantada apenas no Espírito Santo por enquanto. A suspensão do funcionamento aos domingos foi definida após negociação entre entidades patronais e o sindicato da categoria, considerando principalmente a dificuldade de contratar e manter trabalhadores nas escalas de fim de semana. O modelo atual exige organização de jornada e, segundo o setor, há limitações na disponibilidade de mão de obra.

Além disso, dados oficiais apontam que o domingo registra faturamento significativamente menor em comparação a outros dias da semana. O desempenho abaixo da média nas vendas foi um dos argumentos apresentados para justificar a adoção do fechamento dominical como medida experimental até outubro de 2026.

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Como fica a jornada dos trabalhadores

Até então, era comum que empregados trabalhassem em sistema de revezamento, com um domingo de trabalho e outro de folga. A carga semanal permanece de 44 horas, com possibilidade de horas extras.

Em algumas redes, o domingo trabalhado garantia adicional na remuneração; em outras, a compensação ocorria por meio de banco de horas. Os turnos eram organizados dentro do horário de funcionamento das lojas, que pode variar das 7h às 22h.

Com a nova regra, a folga semanal passa a ser fixa aos domingos. A jornada será redistribuída entre segunda-feira e sábado, mantendo a escala 6x1.

O caso faz parte de uma onda crescente de fraudes digitais no país. Em 12 meses, mais de 24 milhões de brasileiros sofreram tentativas de golpe no setor financeiro, com prejuízos que chegam a R$ 29 bilhões.

Um dos métodos mais recentes é o chamado “sequestro de celular”. Nele, criminosos convencem a vítima a instalar aplicativos maliciosos ou a compartilhar a tela do aparelho. A partir daí, passam a ter controle total do dispositivo, acessando aplicativos bancários, contatos, fotos e outros dados pessoais.

A fraude, conhecida como sequestro de celular, começa muitas vezes com uma simples ligação ou mensagem, mas pode terminar com prejuízos de dezenas de milhares de reais e o controle total do aparelho da vítima.

Tags:

Fechamento Supermercado

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