FECHAMENTO

Supermercados fechados aos domingos? Mudança já começou e pode chegar a novos estados

Goiás e Bahia estudam implementar nova medida



Millena Marques

Carol Neves

Publicado em 6 de abril de 2026 às 11:02

Supermercados do Espírito Santo aderiram à medida Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

O fechamento de supermercados aos domingos já é uma realidade para 78 cidades do Brasil. Atualmente, as negociações entre sindicatos e empresários estão em andamento em mais dois estados: Goiás e Bahia. Veja abaixo onde os estabelecimentos são fechados:

Cidades em que mercados vão fechar aos domingos 1 de 78

A medida, que impacta diretamente a rotina e saúde de trabalhadores, foi implantada apenas no Espírito Santo por enquanto. A suspensão do funcionamento aos domingos foi definida após negociação entre entidades patronais e o sindicato da categoria, considerando principalmente a dificuldade de contratar e manter trabalhadores nas escalas de fim de semana. O modelo atual exige organização de jornada e, segundo o setor, há limitações na disponibilidade de mão de obra.

Além disso, dados oficiais apontam que o domingo registra faturamento significativamente menor em comparação a outros dias da semana. O desempenho abaixo da média nas vendas foi um dos argumentos apresentados para justificar a adoção do fechamento dominical como medida experimental até outubro de 2026.

Como fica a jornada dos trabalhadores

Até então, era comum que empregados trabalhassem em sistema de revezamento, com um domingo de trabalho e outro de folga. A carga semanal permanece de 44 horas, com possibilidade de horas extras.

Em algumas redes, o domingo trabalhado garantia adicional na remuneração; em outras, a compensação ocorria por meio de banco de horas. Os turnos eram organizados dentro do horário de funcionamento das lojas, que pode variar das 7h às 22h.

Com a nova regra, a folga semanal passa a ser fixa aos domingos. A jornada será redistribuída entre segunda-feira e sábado, mantendo a escala 6x1.

O caso faz parte de uma onda crescente de fraudes digitais no país. Em 12 meses, mais de 24 milhões de brasileiros sofreram tentativas de golpe no setor financeiro, com prejuízos que chegam a R$ 29 bilhões.

Um dos métodos mais recentes é o chamado “sequestro de celular”. Nele, criminosos convencem a vítima a instalar aplicativos maliciosos ou a compartilhar a tela do aparelho. A partir daí, passam a ter controle total do dispositivo, acessando aplicativos bancários, contatos, fotos e outros dados pessoais.