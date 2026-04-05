Shoppings e supermercados abrem hoje (5 de abril) em Salvador e RMS? Confira funcionamento neste domingo de Páscoa

Mudanças deixaram clientes confusos

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 5 de abril de 2026 às 07:43

Shopping oferece descontos de até 50% para queimar estoque; confira lojas participantes
  Crédito: Divulgação

Os shoppings e o comércio de Salvador vão abrir neste domingo de Páscoa (5). Inicialmente, uma decisão da Justiça proibia o funcionamento com uso de trabalhadores, mas a medida foi parcialmente suspensa pelo TRT-5, que liberou a abertura.

A Páscoa, celebrada neste domingo (20), provoca mudanças no horário de funcionamento de diversos estabelecimentos em Salvador e na Região Metropolitana (RMS). Apesar de não ser feriado, a data coincide com o fim de semana prolongado e impacta o funcionamento de serviços públicos, comércio e espaços de lazer.

Shoppings de Salvador

Shopping Bela Vista: Com fácil acesso pela BR-324, abriga lojas âncoras, cinema e espaço de convivência voltado para famílias por Divulgação
Shopping Paralela: Localizado na Avenida Luís Viana Filho, oferece variedade de lojas, restaurantes e opções de entreteniment por Marketing/Shopping Paralela
Shopping Itaigara: Voltado ao público que busca conveniência e serviços, está situado em uma das áreas mais movimentadas do bairro Itaigara por Divulgação
Salvador Shopping: Um dos maiores centros comerciais da cidade, reúne mais de 500 lojas e amplo espaço gastronômico na Avenida Tancredo Neves por Reprodução
Shopping Barra: Localizado na Avenida Centenário, o shopping combina marcas de destaque, cinema e vista privilegiada da orla por Reprodução
Shopping Piedade: Tradicional no centro da cidade, é conhecido pelo comércio popular e pela localização próxima à Praça da Piedade por Reprodução
Salvador Norte Shopping Principal centro comercial da região norte da cidade, com mix de lojas populares e grandes redes por Reprodução
Shopping Center Lapa: Com acesso direto ao metrô, reúne lojas de moda, serviços e alimentação em pleno coração da cidade por Reprodução
Shopping da Bahia: Pioneiro entre os grandes shoppings do estado, o antigo Iguatemi segue como referência de compras e lazer em Salvador por Reprodução
Shopping Paseo Itaigara: Com perfil mais intimista, reúne lojas, restaurantes e cafés em um espaço de estilo empresarial no Itaigara por Reprodução
Shoppings

Salvador Shopping

Domingo de Páscoa (20)

Bompreço: 8h às 21h

Âncoras, megalojas, lazer e alimentação: 12h às 21h

Demais lojas e quiosques: 13h às 21h

Shopping Barra

Domingo de Páscoa (20)

Lojas: 12h às 20h

Praça de alimentação e fast food: 12h às 20h

Barra Gourmet e restaurantes: a partir das 12h

Cinema: conforme programação

Shopping da Bahia

Domingo de Páscoa (20)

Funcionamento: 12h às 21h

Shopping Bela Vista

Domingo de Páscoa (20)

Lojas, quiosques e âncoras: 13h às 21h

Alimentação, lazer, farmácias e GBarbosa: 12h às 21h

Shopping Piedade

Domingo (20)

Fechado

Shopping Lapa

Domingo (20)

Fechado

Boulevard Shopping Camaçari

Domingo de Páscoa (20)

Lojas e espaços infantis: 14h às 21h

Âncoras: 13h às 21h

Cacau Show: 12h às 21h

SmartFit: 8h às 14h

Cinemark: conforme programação

SAC, cartórios e lotérica: fechados

Parque Shopping Bahia

Domingo de Páscoa (20)

Lojas âncoras e praça de alimentação: 12h às 21h

Demais lojas e quiosques: 13h às 21h

Alameda Gourmet: 12h às 22h

Salvador Norte Shopping

Domingo de Páscoa (20)

Âncoras, megalojas, lazer e alimentação: 12h às 21h

Demais lojas e quiosques: 13h às 21h

Shopping Paseo

Domingo (20)

Lojas e quiosques: funcionamento opcional, das 13h às 19h

Restaurantes: a partir das 12h

Shopping Itaigara

Domingo (20)

Lojas e quiosques: funcionamento opcional, das 13h às 19h

Restaurantes: a partir das 12h

Shopping Paralela

Domingo de Páscoa (20)

9h às 21h

Outlet Premium Salvador

Domingo de Páscoa (20)

9h às 21h

Supermercados

Atakarejo

Domingo (5)

Funcionamento normal em todas as unidades

RedeMix

Domingo (5)

Vitória, Alphaville, Chame-Chame, Horto, Pituba (Rua Arthur Gomes), Amazonas (Rua Amazonas), Stella Maris, Vilas, Vila Laura, Rio Vermelho, Itaigara, Ondina e Imbuí: até 20h

Periperi, Itapuã, Sete Portas, Simões Filho, Lauro de Freitas e Iapi: até 13h

Unidade do Salvador Shopping: 11h às 21h

Hiperideal

Domingo (5)

Rua Amazonas, Apipema, Canela, Horto, Avenida Manoel Dias, Vila Laura, Corredor da Vitória, Alphaville, Caminho das Árvores, Cidade Jardim, Itaigara, Estrada do Coco, Avenida Octávio Mangabeira, Orlando Gomes, Patamares e Rua Ceará: 6h30 às 20h

Armação, Barra, Guarajuba, Stella Maris (Rua Missionário Otto Nelson) e Praia do Forte: 7h às 20h

Graça, Eco e Stella (Rua Capitão Melo): 7h às 18h

Shopping Paralela: 12h às 21h

Parque Shopping Bahia: 6h30 às 21h

Unidade Lapa: fechada

Hiperideal em Casa – Sauípe, Hiperideal em Casa – Hemisphere e Hiperideal em Casa – Iberostate: funcionamento 24h

Órgãos públicos

Agências bancárias e repartições públicas não funcionam neste domingo (20).

Lojas

Ferreira Costa Barris

Domingo de Páscoa (20)

8h30 às 19h

Ferreira Costa Paralela

Domingo de Páscoa (20)

8h30 às 19h

