Shoppings e supermercados abrem hoje (5 de abril) em Salvador e RMS? Confira funcionamento neste domingo de Páscoa

Fernanda Varela
Publicado em 5 de abril de 2026 às 07:43
Os shoppings e o comércio de Salvador vão abrir neste domingo de Páscoa (5). Inicialmente, uma decisão da Justiça proibia o funcionamento com uso de trabalhadores, mas a medida foi parcialmente suspensa pelo TRT-5, que liberou a abertura.
A Páscoa, celebrada neste domingo (20), provoca mudanças no horário de funcionamento de diversos estabelecimentos em Salvador e na Região Metropolitana (RMS). Apesar de não ser feriado, a data coincide com o fim de semana prolongado e impacta o funcionamento de serviços públicos, comércio e espaços de lazer.
Shoppings de Salvador
Salvador Shopping
Domingo de Páscoa (20)
Bompreço: 8h às 21h
Âncoras, megalojas, lazer e alimentação: 12h às 21h
Demais lojas e quiosques: 13h às 21h
Shopping Barra
Domingo de Páscoa (20)
Lojas: 12h às 20h
Praça de alimentação e fast food: 12h às 20h
Barra Gourmet e restaurantes: a partir das 12h
Cinema: conforme programação
Shopping da Bahia
Domingo de Páscoa (20)
Funcionamento: 12h às 21h
Shopping Bela Vista
Domingo de Páscoa (20)
Lojas, quiosques e âncoras: 13h às 21h
Alimentação, lazer, farmácias e GBarbosa: 12h às 21h
Shopping Piedade
Domingo (20)
Fechado
Shopping Lapa
Domingo (20)
Fechado
Boulevard Shopping Camaçari
Domingo de Páscoa (20)
Lojas e espaços infantis: 14h às 21h
Âncoras: 13h às 21h
Cacau Show: 12h às 21h
SmartFit: 8h às 14h
Cinemark: conforme programação
SAC, cartórios e lotérica: fechados
Parque Shopping Bahia
Domingo de Páscoa (20)
Lojas âncoras e praça de alimentação: 12h às 21h
Demais lojas e quiosques: 13h às 21h
Alameda Gourmet: 12h às 22h
Salvador Norte Shopping
Domingo de Páscoa (20)
Âncoras, megalojas, lazer e alimentação: 12h às 21h
Demais lojas e quiosques: 13h às 21h
Shopping Paseo
Domingo (20)
Lojas e quiosques: funcionamento opcional, das 13h às 19h
Restaurantes: a partir das 12h
Shopping Itaigara
Domingo (20)
Lojas e quiosques: funcionamento opcional, das 13h às 19h
Restaurantes: a partir das 12h
Shopping Paralela
Domingo de Páscoa (20)
9h às 21h
Outlet Premium Salvador
Domingo de Páscoa (20)
9h às 21h
Atakarejo
Domingo (5)
Funcionamento normal em todas as unidades
RedeMix
Domingo (5)
Vitória, Alphaville, Chame-Chame, Horto, Pituba (Rua Arthur Gomes), Amazonas (Rua Amazonas), Stella Maris, Vilas, Vila Laura, Rio Vermelho, Itaigara, Ondina e Imbuí: até 20h
Periperi, Itapuã, Sete Portas, Simões Filho, Lauro de Freitas e Iapi: até 13h
Unidade do Salvador Shopping: 11h às 21h
Hiperideal
Domingo (5)
Rua Amazonas, Apipema, Canela, Horto, Avenida Manoel Dias, Vila Laura, Corredor da Vitória, Alphaville, Caminho das Árvores, Cidade Jardim, Itaigara, Estrada do Coco, Avenida Octávio Mangabeira, Orlando Gomes, Patamares e Rua Ceará: 6h30 às 20h
Armação, Barra, Guarajuba, Stella Maris (Rua Missionário Otto Nelson) e Praia do Forte: 7h às 20h
Graça, Eco e Stella (Rua Capitão Melo): 7h às 18h
Shopping Paralela: 12h às 21h
Parque Shopping Bahia: 6h30 às 21h
Unidade Lapa: fechada
Hiperideal em Casa – Sauípe, Hiperideal em Casa – Hemisphere e Hiperideal em Casa – Iberostate: funcionamento 24h
Agências bancárias e repartições públicas não funcionam neste domingo (20).
Lojas
Ferreira Costa Barris
Domingo de Páscoa (20)
8h30 às 19h
Ferreira Costa Paralela
Domingo de Páscoa (20)
8h30 às 19h