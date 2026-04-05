Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Por que comemos chocolate na Páscoa? Tradição começou com ovos de galinha

Do significado espiritual ao presente popular, entenda como o ovo virou protagonista da Páscoa

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 5 de abril de 2026 às 07:26

Ovo de Páscoa
Ovo de Páscoa Crédito: Divulgação

Todo ano é a mesma coisa. Quando a Páscoa se aproxima, lojas e supermercados são dominados por ovos de chocolate de todos os tipos, cores e marcas. Com brindes infantis, premium, recheados. Mas de onde veio esse negócio de comer chocolate no Domingo de Páscoa? O que isso tem a ver com a igreja, com Jesus e toda a história?

A troca do ovo de galinha pelo de chocolate na Páscoa não aconteceu por acaso. Por trás da tradição, existe uma mistura de religião, costumes antigos e mudanças culturais ao longo dos séculos.

Leia mais

Imagem - 100 mensagens de Páscoa para WhatsApp: frases para clientes, família e amigos

100 mensagens de Páscoa para WhatsApp: frases para clientes, família e amigos

Imagem - Almoço de Páscoa: 4 receitas simples e econômicas para fazer sem gastar muito

Almoço de Páscoa: 4 receitas simples e econômicas para fazer sem gastar muito

Imagem - Ovo de Páscoa x barra de chocolate: não é surto coletivo, existe mesmo o 'sabor redondo'

Ovo de Páscoa x barra de chocolate: não é surto coletivo, existe mesmo o 'sabor redondo'

Muito antes do chocolate ganhar espaço, os ovos de galinha já eram protagonistas da data. Eles simbolizavam o nascimento e a renovação da vida, ideia que combina com o significado da Páscoa para os cristãos. Durante a Idade Média, esse alimento tinha ainda mais valor simbólico. Na quaresma, período de restrições alimentares, ovos, carnes e laticínios eram evitados. Quando a Páscoa chegava, esses itens voltavam à alimentação e marcavam o fim do jejum.

Com o tempo, surgiu também o costume de presentear com ovos. Em diferentes regiões da Europa, eles eram decorados, pintados e até oferecidos como forma de homenagem religiosa ou gesto de carinho. Esse hábito ajudou a consolidar o ovo como um dos principais símbolos da celebração.

Pavê de chocolate econômico

Pavê de chocolate econômico por Reprodução
Pavê de chocolate econômico por Reprodução
Pavê de chocolate econômico por Reprodução
Pavê de chocolate econômico por Reprodução
Pavê de chocolate econômico por Reprodução
Pavê de chocolate econômico por Reprodução
Pavê de chocolate econômico por Reprodução
Pavê de chocolate econômico por Reprodução
Pavê de chocolate econômico por Reprodução
Pavê de chocolate econômico por Reprodução
1 de 10
Pavê de chocolate econômico por Reprodução

A virada aconteceu séculos depois, quando o chocolate começou a se popularizar. Inicialmente raro e consumido como bebida, ele passou a ser produzido em formato sólido no século 19. Foi nesse contexto que fabricantes tiveram a ideia de moldar o chocolate no formato de ovos, unindo o símbolo tradicional à novidade que encantava as pessoas.

O primeiro ovo de chocolate surgiu como um produto de luxo, acessível a poucos. Com o avanço da indústria e a queda nos preços, ele se tornou popular e acabou substituindo o ovo de galinha como presente típico da Páscoa.

Hoje, o chocolate domina as prateleiras e as trocas de presentes, mas o significado permanece o mesmo. A tradição mudou de forma, mas continua representando renovação, celebração e novos começos.

Mais recentes

Imagem - Copa do Mundo de 2026 terá novas regras e mudanças no VAR e no tempo de jogo

Copa do Mundo de 2026 terá novas regras e mudanças no VAR e no tempo de jogo
Imagem - Novo casal? Álvaro é flagrado aos beijos com ex-BBB; veja quem

Novo casal? Álvaro é flagrado aos beijos com ex-BBB; veja quem
Imagem - Anitta sofre ataques religiosos após performance no 'Domingão': 'País laico'

Anitta sofre ataques religiosos após performance no 'Domingão': 'País laico'