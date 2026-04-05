SEMANA SANTA

Por que comemos chocolate na Páscoa? Tradição começou com ovos de galinha

Do significado espiritual ao presente popular, entenda como o ovo virou protagonista da Páscoa

Fernanda Varela

Publicado em 5 de abril de 2026 às 07:26

Ovo de Páscoa Crédito: Divulgação

Todo ano é a mesma coisa. Quando a Páscoa se aproxima, lojas e supermercados são dominados por ovos de chocolate de todos os tipos, cores e marcas. Com brindes infantis, premium, recheados. Mas de onde veio esse negócio de comer chocolate no Domingo de Páscoa? O que isso tem a ver com a igreja, com Jesus e toda a história?

A troca do ovo de galinha pelo de chocolate na Páscoa não aconteceu por acaso. Por trás da tradição, existe uma mistura de religião, costumes antigos e mudanças culturais ao longo dos séculos.

Muito antes do chocolate ganhar espaço, os ovos de galinha já eram protagonistas da data. Eles simbolizavam o nascimento e a renovação da vida, ideia que combina com o significado da Páscoa para os cristãos. Durante a Idade Média, esse alimento tinha ainda mais valor simbólico. Na quaresma, período de restrições alimentares, ovos, carnes e laticínios eram evitados. Quando a Páscoa chegava, esses itens voltavam à alimentação e marcavam o fim do jejum.

Com o tempo, surgiu também o costume de presentear com ovos. Em diferentes regiões da Europa, eles eram decorados, pintados e até oferecidos como forma de homenagem religiosa ou gesto de carinho. Esse hábito ajudou a consolidar o ovo como um dos principais símbolos da celebração.

Pavê de chocolate econômico 1 de 10

A virada aconteceu séculos depois, quando o chocolate começou a se popularizar. Inicialmente raro e consumido como bebida, ele passou a ser produzido em formato sólido no século 19. Foi nesse contexto que fabricantes tiveram a ideia de moldar o chocolate no formato de ovos, unindo o símbolo tradicional à novidade que encantava as pessoas.

O primeiro ovo de chocolate surgiu como um produto de luxo, acessível a poucos. Com o avanço da indústria e a queda nos preços, ele se tornou popular e acabou substituindo o ovo de galinha como presente típico da Páscoa.