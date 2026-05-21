CASA DOS FAMOSOS

Como é a mansão de Danielle Winits no Joá com vista para o mar e projeto sustentável

Atriz vive em imóvel avaliado em R$ 5 milhões no Rio de Janeiro e transformou a casa em um refúgio conectado à natureza e ao consumo consciente

Heider Sacramento

Publicado em 21 de maio de 2026 às 06:00

Danielle Winits vive em mansão no Joá com vista para o mar e foco em sustentabilidade Crédito: Reprodução

Entre o mar, a mata e uma das áreas mais exclusivas do Rio de Janeiro, Danielle Winits encontrou o cenário ideal para construir uma rotina mais tranquila e conectada à sustentabilidade. A atriz vive desde 2021 em uma mansão localizada no Joá, bairro nobre entre as zonas Sul e Oeste da capital fluminense, em um imóvel avaliado em cerca de R$ 5 milhões.

Com vista panorâmica para o mar e cercada pela vegetação da região, a propriedade foi apelidada pelo casal como “cabana contemporânea”. O espaço reúne arquitetura integrada à paisagem natural, iluminação abundante e soluções voltadas para um estilo de vida mais sustentável.

Nas redes sociais, Danielle Winits já revelou que um dos principais objetivos desde a mudança era transformar a casa em um lar “o mais autossustentável possível”.

“Quando nos mudamos pra essa casa meu desejo era torná-la a mais auto sustentável possível”, contou a atriz ao mostrar detalhes do imóvel e das adaptações feitas na residência.

Mansão de Danielle Winits 1 de 19

A estrutura da mansão já favorece práticas ecológicas. O imóvel possui grandes portas de vidro e um varandão aberto que ampliam a circulação de luz natural e reduzem a necessidade de iluminação artificial durante o dia.

Além disso, a atriz começou a investir em tecnologias para geração de energia solar, iniciativa que ajuda tanto na economia doméstica quanto na redução do impacto ambiental da casa.

O imóvel também chama atenção pela integração entre áreas internas e externas, característica comum em projetos contemporâneos de alto padrão no Joá. A paisagem do mar aparece em praticamente todos os ambientes da residência.

Danielle Winits divide a casa com o ator André Gonçalves. Durante o período em que o casal ficou separado, o artista chegou a deixar a residência, mas voltou ao imóvel após a reconciliação.