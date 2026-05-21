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‘Coração Acelerado’: João Raul pede Agrado em casamento nesta quinta (21 de maio)

Paixões movimentam capítulo da novela das 7 desta quinta

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 21 de maio de 2026 às 06:30

João Raul e Agrado em 'Coração Acelerado'
João Raul e Agrado em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | TV Globo

Em “Coração Acelerado” nesta quinta-feira (21), Agrado (Isadora Cruz) fica em dúvida sobre possível relacionamento com Leandro (David Junior), e explica a Janete (Leticia Spiller), Eduarda (Gabz) e Zuzu (Elisa Lucinda) que não está pronta para se casar com o gato. João Raul sofre com a declaração de Agrado para Leandro.

Já do lado de lá, Naiane (Isabelle Drummond) fica desconcertada com Gael (André Luiz Frambach), e comenta com Esteban (Diego Martins) e Laurinha (Kamila Amorim). Eduarda se diverte com Sol (Alice Leão).

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo

Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo
Com direção artística de Carlos Araujo, a 'Coração Acelerado' já ocupou locações em Alto Paraíso de Goiás, Pirenópolis, São Gabriel de Goiás, Goiânia e Cidade de Goiás por Divulgação/Globo/Manoela Mello
Leandra Leal e Isabelle Drummond serão mãe e filha em Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Reprodução/Instagram
Paula Fernandes em Coração Acelerado por Divulgação/Globo
Mudança de visual para interpretar Agrado Garcia em 'Coração Acelerado' por Reprodução/Instagram e Globo/Manoella Mello
Coração Acelerado: João Raul grava cena em show real da dupla Maiara e Maraisa por Divulgação/Gabi de Morais
Naiane Sampaio (Isabelle Drummond), João Raul (Filipe Bragança) e Agrado Garcia (Isadora Cruz), o triângulo amoroso de "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond interpreta a influenciadora digital Naiane Sampaio na novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond, Filipe Bragança e Isadora Cruz, protagonistas da novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Agrado e João Raul serão o par romântico a novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
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Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo

Irene (Fernanda Pimenta) desconfia de que Gael esteja feliz por causa de Naiane, e a patricinha é provocada por Talita (Luellem de Castro) e Ronei (Thomás Aquino) a orienta. Alana (Cleo Pires) comenta com Janete sobre a paixão de Alaorzinho (Daniel de Oliveira) por uma mulher, sem saber que se trata da empresária.

No mesmo capítulo, Valéria (Naruna Costa) passa mal, e Leandro ajuda Eduarda a levá-la para o hospital, e ela ainda revela a Eduarda sobre sua doença. João Raul pede a Naiane em casamento.

“Coração Acelerado” é exibida por volta de 19h30, após o BATV.

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Coração Acelerado

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