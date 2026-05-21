NOVELA DAS 7

‘Coração Acelerado’: João Raul pede Agrado em casamento nesta quinta (21 de maio)

Paixões movimentam capítulo da novela das 7 desta quinta

Felipe Sena

Publicado em 21 de maio de 2026 às 06:30

João Raul e Agrado em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | TV Globo

Em “Coração Acelerado” nesta quinta-feira (21), Agrado (Isadora Cruz) fica em dúvida sobre possível relacionamento com Leandro (David Junior), e explica a Janete (Leticia Spiller), Eduarda (Gabz) e Zuzu (Elisa Lucinda) que não está pronta para se casar com o gato. João Raul sofre com a declaração de Agrado para Leandro.

Já do lado de lá, Naiane (Isabelle Drummond) fica desconcertada com Gael (André Luiz Frambach), e comenta com Esteban (Diego Martins) e Laurinha (Kamila Amorim). Eduarda se diverte com Sol (Alice Leão).

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo 1 de 10

Irene (Fernanda Pimenta) desconfia de que Gael esteja feliz por causa de Naiane, e a patricinha é provocada por Talita (Luellem de Castro) e Ronei (Thomás Aquino) a orienta. Alana (Cleo Pires) comenta com Janete sobre a paixão de Alaorzinho (Daniel de Oliveira) por uma mulher, sem saber que se trata da empresária.

No mesmo capítulo, Valéria (Naruna Costa) passa mal, e Leandro ajuda Eduarda a levá-la para o hospital, e ela ainda revela a Eduarda sobre sua doença. João Raul pede a Naiane em casamento.