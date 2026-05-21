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Onda de mudanças: 3 signos podem viver reencontro, resposta inesperada e virada nesta quinta (21)

Previsão do dia aponta movimentos importantes no campo emocional e profissional para signos que vinham enfrentando dúvidas e bloqueios

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 21 de maio de 2026 às 05:00

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

As cartas do tarot para esta quinta-feira (21) indicam um dia de desbloqueios emocionais, conversas inesperadas e mudanças de direção para alguns signos do zodíaco. A leitura mostra uma energia forte ligada a retomadas, decisões adiadas e oportunidades que surgem quando menos se espera.

Segundo a previsão do dia, Gêmeos, Virgem e Peixes aparecem entre os signos mais impactados pelas cartas nesta quinta. O momento favorece respostas importantes, conexões afetivas e situações capazes de alterar planos que pareciam definidos.

Gêmeos entra em um período marcado por novidades e movimento. O tarot aponta possibilidade de reencontros, convites inesperados e uma energia favorável para mudanças ligadas ao trabalho ou à vida pessoal. O signo também pode receber notícias importantes envolvendo dinheiro ou projetos que estavam parados.

O date perfeito para Gêmeos

O date perfeito para Gêmeos: mesa com brunch variado e colorido por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: bar com drinks diferentes e decoração criativa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: bar com jogos e clima descontraído por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: café descolado com livros por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: rua com várias lojinhas e vitrines criativas por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: livraria charmosa com cantinho de leitura por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: cinema alternativo com estética retrô por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: feira de rua com várias opções de comida por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Gêmeos: mesa com brunch variado e colorido por Imagem gerada por IA

Virgem terá uma quinta-feira voltada para clareza emocional e reorganização interna. As cartas mostram encerramento de desgastes recentes e uma tendência maior de equilíbrio nas relações. No campo profissional, o horóscopo indica chance de reconhecimento ou resolução de pendências que vinham causando ansiedade.

Perfume ideal para Virgem

Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA
Perfume para Virgem: Água de Lavanda (Phebo) por Reprodução
Perfume para Virgem: CK One (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
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Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA

Já Peixes aparece conectado a uma energia de sensibilidade e intuição elevada. O tarot indica que o signo pode perceber sinais importantes ao longo do dia, especialmente em assuntos ligados ao amor e às amizades. A previsão também mostra uma oportunidade inesperada capaz de mudar o ritmo das próximas semanas.

Decoração que é a cara de Peixes

Decoração que é a cara de Peixes: sala com luz suave e clima acolhedor por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: banheiro estilo spa relaxante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: cantinho com luz de fim de tarde por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: cantinho de meditação ou introspecção por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: varanda com clima tranquilo e acolhedor por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: sala com cortinas leves e movimento por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: quarto com iluminação indireta e clima íntimo por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: cantinho artístico e sensível por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: sala com elementos aquáticos e fluidos por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: quarto delicado com tecidos leves por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Peixes: sala com luz suave e clima acolhedor por Imagem gerada por IA

As cartas revelam que esta quinta-feira será marcada por movimentos silenciosos, mas decisivos. Para quem acompanha tarot, astrologia e horóscopo, o dia favorece escolhas conscientes, abertura emocional e situações que ajudam a encerrar ciclos desgastantes.

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Signos Astrologia

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