TAROT & SIGNOS

Onda de mudanças: 3 signos podem viver reencontro, resposta inesperada e virada nesta quinta (21)

Previsão do dia aponta movimentos importantes no campo emocional e profissional para signos que vinham enfrentando dúvidas e bloqueios

Heider Sacramento

Publicado em 21 de maio de 2026 às 05:00

Tarot Crédito: Shutterstock

As cartas do tarot para esta quinta-feira (21) indicam um dia de desbloqueios emocionais, conversas inesperadas e mudanças de direção para alguns signos do zodíaco. A leitura mostra uma energia forte ligada a retomadas, decisões adiadas e oportunidades que surgem quando menos se espera.

Segundo a previsão do dia, Gêmeos, Virgem e Peixes aparecem entre os signos mais impactados pelas cartas nesta quinta. O momento favorece respostas importantes, conexões afetivas e situações capazes de alterar planos que pareciam definidos.

Gêmeos entra em um período marcado por novidades e movimento. O tarot aponta possibilidade de reencontros, convites inesperados e uma energia favorável para mudanças ligadas ao trabalho ou à vida pessoal. O signo também pode receber notícias importantes envolvendo dinheiro ou projetos que estavam parados.

O date perfeito para Gêmeos 1 de 8

Virgem terá uma quinta-feira voltada para clareza emocional e reorganização interna. As cartas mostram encerramento de desgastes recentes e uma tendência maior de equilíbrio nas relações. No campo profissional, o horóscopo indica chance de reconhecimento ou resolução de pendências que vinham causando ansiedade.

Perfume ideal para Virgem 1 de 4

Já Peixes aparece conectado a uma energia de sensibilidade e intuição elevada. O tarot indica que o signo pode perceber sinais importantes ao longo do dia, especialmente em assuntos ligados ao amor e às amizades. A previsão também mostra uma oportunidade inesperada capaz de mudar o ritmo das próximas semanas.

Decoração que é a cara de Peixes 1 de 10