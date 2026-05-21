Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Gêmeos, Leão, Escorpião e Sagitário recebem um poderoso sinal do universo hoje (21 de maio) e podem viver uma grande virada pessoal

Mudanças de hábito, clareza emocional e novas decisões prometem transformar o caminho de alguns signos de forma intensa e inesperada

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 21 de maio de 2026 às 05:00

Signos e sinal do universo
Signos e sinal do universo Crédito: Imagem gerada por IA

Há momentos em que o universo parece enviar sinais impossíveis de ignorar. Nesta quinta-feira, dia 21 de maio, quatro signos podem sentir uma necessidade forte de mudar a própria rotina, abandonar velhos padrões e começar uma nova fase com mais consciência e coragem. O dia favorece escolhas ligadas ao bem-estar, crescimento pessoal e qualidade de vida, especialmente para quem já vinha sentindo que precisava se reinventar. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - Hoje (21 de maio) traz uma energia intensa para quem vinha esperando respostas, mudanças ou sinais mais claros sobre o futuro

Hoje (21 de maio) traz uma energia intensa para quem vinha esperando respostas, mudanças ou sinais mais claros sobre o futuro

Imagem - 3 signos entram em uma fase poderosa de prosperidade hoje (20 de maio) e começam a ver o dinheiro fluir de forma inesperada

3 signos entram em uma fase poderosa de prosperidade hoje (20 de maio) e começam a ver o dinheiro fluir de forma inesperada

Imagem - 5 signos entram na temporada de Gêmeos prestes a receber uma notícia que pode mudar completamente seus caminhos

5 signos entram na temporada de Gêmeos prestes a receber uma notícia que pode mudar completamente seus caminhos

Gêmeos: Você entra em uma fase de renovação pessoal extremamente poderosa. Existe uma sensação crescente de entusiasmo, como se finalmente estivesse recuperando sua energia e sua vontade de viver experiências novas. O momento favorece mudanças de rotina, novos hábitos e decisões que fortalecem sua autoestima. Você também pode sentir vontade de compartilhar sua felicidade com as pessoas ao redor, espalhando leveza e inspiração sem nem perceber.

Dica cósmica: Aproveite essa nova energia para construir hábitos que sustentem sua paz a longo prazo.

Decoração que é a cara de Gêmeos

Decoração que é a cara de Gêmeos: sala moderna e colorida com mix de estilos por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Gêmeos: varanda urbana estilosa por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Gêmeos: home office criativo e inspirador por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Gêmeos: parede com galeria de quadros e pôsteres por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Gêmeos: cantinho de leitura cheio de livros por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Gêmeos: quarto leve e descontraído por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Gêmeos: sala com iluminação natural e vibe leve por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Gêmeos: cozinha compacta e cheia de personalidade por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Gêmeos: cantinho com tecnologia e gadgets por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Gêmeos: espaço multifuncional (trabalho + lazer) por Imagem gerada por IA
1 de 10
Decoração que é a cara de Gêmeos: sala moderna e colorida com mix de estilos por Imagem gerada por IA

Leão: O universo começa a mostrar que você é mais capaz do que imaginava. Nesta quinta-feira, sua confiança tende a crescer de maneira natural, especialmente em projetos pessoais e decisões importantes. Você pode perceber que tem influência positiva sobre outras pessoas e que sua presença inspira mais do que pensa. O dia favorece liderança, criatividade e atitudes que colocam você em destaque sem precisar forçar nada.

Dica cósmica: Nem toda força precisa ser barulhenta para transformar ambientes.

Decoração que é a cara de Leão

Decoração que é a cara de Leão: sala luxuosa com sofá de veludo e detalhes dourados por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: quarto sofisticado estilo hotel cinco estrelas por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: sala de jantar sofisticada para receber convidados por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: sala com lustre imponente e pé-direito alto por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: hall de entrada digno de mansão por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: closet glamouroso com iluminação perfeita por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: banheiro de luxo com banheira elegante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: cantinho de beleza ou maquiagem sofisticado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: varanda com vista impressionante da cidade por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: sala com obras de arte marcantes por Imagem gerada por IA
1 de 10
Decoração que é a cara de Leão: sala luxuosa com sofá de veludo e detalhes dourados por Imagem gerada por IA

Escorpião: Uma mudança profunda de percepção pode acontecer dentro de você. O que antes parecia confuso começa a ganhar clareza, e isso traz uma sensação poderosa de libertação emocional. Você tende a enxergar situações antigas com novos olhos e pode perceber que carregava preocupações que já não fazem sentido. Existe também uma energia favorável para autoconhecimento e reconstrução interna.

Dica cósmica: Algumas respostas só aparecem quando você para de fugir de si mesmo.

Decoração que é a cara de Escorpião

Decoração que é a cara de Escorpião: espaço de autocuidado com vibe sensual por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: cozinha moderna com tons escuros por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: closet sofisticado e minimalista por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: varanda noturna com iluminação indireta por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: sala com arte intensa e impactante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: sala escura com iluminação dramática por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: quarto com tons profundos e clima intimista por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: cantinho secreto de leitura por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: banheiro luxuoso com iluminação baixa por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: sala com velas e clima misterioso por Imagem gerada por IA
1 de 10
Decoração que é a cara de Escorpião: espaço de autocuidado com vibe sensual por Imagem gerada por IA

Sagitário: Você começa a enxergar a vida de maneira mais ampla e menos limitada pelos pequenos problemas do cotidiano. O universo favorece experiências novas, criatividade e mudanças de cenário que reacendem sua motivação. Convites inesperados, viagens, reencontros ou projetos diferentes podem movimentar sua rotina nos próximos dias. Existe uma sensação forte de expansão e liberdade tomando conta do seu caminho.

Dica cósmica: Aceite convites da vida sem tentar controlar cada detalhe do destino.

Decoração que é a cara de Sagitário

Decoração que é a cara de Sagitário: sala integrada com espaço aberto por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Sagitário: cozinha prática com estilo rústico moderno por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Sagitário: sala com vibe boho e objetos de viagem por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Sagitário: espaço externo com natureza por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Sagitário: varanda com rede e clima descontraído por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Sagitário: parede com mapas e referências do mundo por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Sagitário: quarto leve com decoração descomplicada por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Sagitário: cantinho com malas e itens de viagem por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Sagitário: sala com decoração colorida e espontânea por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Sagitário: cantinho de leitura com vibe exploradora por Imagem gerada por IA
1 de 10
Decoração que é a cara de Sagitário: sala integrada com espaço aberto por Imagem gerada por IA

Tags:

Signo Gêmeos Leão Escorpião Sagitário Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Universo

Mais recentes

Imagem - Pássaro considerado desaparecido há quase um século reaparece e ganha primeira foto da história

Pássaro considerado desaparecido há quase um século reaparece e ganha primeira foto da história
Imagem - Virginia é impedida de registrar nome da filha como marca, diz jornalista

Virginia é impedida de registrar nome da filha como marca, diz jornalista
Imagem - Esposa de Claudia Rodrigues relata momentos em que atriz quase morreu e emociona web

Esposa de Claudia Rodrigues relata momentos em que atriz quase morreu e emociona web