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5 signos entram na temporada de Gêmeos prestes a receber uma notícia que pode mudar completamente seus caminhos

Conversas inesperadas, revelações importantes e decisões capazes de transformar amor, trabalho e futuro podem surgir

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 20 de maio de 2026 às 13:00

Signos e horóscopo
Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

A temporada de Gêmeos começa oficialmente nesta quarta-feira, 20 de maio, às 21h37, trazendo um período marcado por conversas decisivas, reviravoltas rápidas e informações capazes de mudar completamente os rumos de muita gente. Regido pela comunicação, pelas ideias e pelos encontros inesperados, o signo de Gêmeos acelera emoções, aproxima pessoas e coloca verdades escondidas sobre a mesa.

Nos próximos dias, alguns signos devem viver diálogos tão intensos que podem redefinir planos amorosos, profissionais e até escolhas de vida. Entre mensagens inesperadas, convites surpreendentes e revelações emocionais, cinco signos aparecem como os mais propensos a receber notícias capazes de mudar tudo. Veja a previsão do site "Economic Times".

Leia mais

Imagem - A temporada de Gêmeos começa hoje e promete acelerar a vida dos signos até de forma perigosa

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Imagem - Hoje (20 de maio) marca uma virada emocional importante e pode trazer respostas que muitos signos estavam esperando

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Gêmeos: A temporada começa iluminando sua identidade, seus desejos e a forma como você enxerga o próprio futuro. Uma conversa aparentemente simples pode provocar uma virada enorme dentro de você. Propostas profissionais, declarações amorosas ou respostas que pareciam impossíveis finalmente começam a surgir. O momento favorece coragem para abandonar situações que já não fazem sentido.

Dica cósmica: Escute sua intuição antes de responder impulsivamente.

Famosos do signo de Gêmeos

Ivete Sangalo (27 de maio) por Divulgação
Maisa Silva (22 de maio) por Reprodução/Instagram
Adriana Lima (12 de junho) por Reprodução/Instagram
Giovanna Lancellotti (21 de maio) por Reprodução/Instagram
Angelina Jolie (4 de junho) por Divulgação
Morgan Freeman (1º de junho) por Reprodução
Tom Holland (1º de junho) por Divulgação
Camila Pitanga (14 de junho) por Reprodução/Redes Sociais
Nicole Kidman (20 de junho) por Imagem: Reprodução digital | Prime Video
Yasmin Brunet (6 de junho) por Reprodução/Instagram
Débora Nascimento (16 de junho) por Reprodução
Paul McCartney (18 de junho) por Arisson Marinho/ CORREIO
Fernanda Souza (18 de junho) por Reprodução/Instagram
Sophia Abrahão (22 de maio) por Reprodução/Instagram
Kendrick Lamar (17 de junho) por Reprodução/Instagram
Chris Evans (13 de junho) por Reprodução
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Ivete Sangalo (27 de maio) por Divulgação

Virgem: Você entra em uma fase de decisões importantes ligadas à carreira, rotina e estabilidade emocional. Conversas envolvendo trabalho, dinheiro ou reconhecimento podem trazer clareza sobre caminhos que estavam confusos há meses. Também existe chance de descobrir algo importante sobre alguém próximo.

Dica cósmica: Nem toda resposta precisa ser imediata. Observe mais.

Famosos do signo de Virgem

Beyoncé (4 de setembro) por Reprodução/Instagram
Susana Vieira (23 de agosto) por Reprodução
Giovanna Ewbank (14 de setembro) por Reprodução / Redes Sociais
Alessandra Negrini (29 de agosto) por Reprodução/Multishow
Glória Pires (23 de agosto) por Reprodução
Tony Ramos (25 de agosto) por Manoella Mello/Globo
Leandra Leal (8 de setembro) por Reprodução
Wesley Safadão (6 de setembro) por Reprodução
Gusttavo Lima (3 de setembro) por Reprodução
Luciano Hulk (3 de setembro) por Reprodução
Fátima Bernardes (17 de setembro) por Reprodução/Instagram
Carolina Dieckmmann (16 de setembro) por Reprodução/Instagram
Humberto Carrão (28 de agosto) por Reprodução
Luana Piovani (29 de agosto) por Reprodução
Zendaya (1º de setembro) por Reprodução/Instagram
Ana Carolina (9 de setembro) por Foto: divulgação
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Beyoncé (4 de setembro) por Reprodução/Instagram

Sagitário: A temporada de Gêmeos mexe diretamente com seus relacionamentos e coloca emoções mal resolvidas em evidência. Um reencontro, uma confissão ou até uma conversa difícil pode mudar completamente a direção de uma relação importante. Algumas conexões ficam mais fortes. Outras mostram que chegaram ao limite.

Dica cósmica: Falar a verdade será libertador, mesmo que assuste no início.

Famosos do signo de Sagitário

Carlinhos Brown (23 de novembro) por @mariguimafotografia
Taís Araujo (25 de novembro) por Reprodução/Instagram
Deborah Secco (26 de novembro) por Reprodução/Instagram
Vera Fischer (27 de novembro) por Reprodução/Instagram
Angélica (30 de novembro) por Reprodução/Instagram
Juliette (3 de dezembro) por Reprodução/Instagram
Taylor Swift (13 de dezembro) por Divulgação
Bruno Gissoni (9 de dezembro) por Reprodução/Redes Sociais
Adriana Esteves (15 de dezembro) por Reprodução
Miley Cyrus (23 de novembro) por Reprodução/Getty Images
Eliana (22 de novembro) por Bob Paulino/TV Globo
Brad Pitt (18 de dezembro) por Jay Hirano/Shutterstock.com
Jay-Z (4 de dezembro) por Shutterstock
Tiago Iorc (28 de novembro) por Reprodução
Nicki Minaj (8 de dezembro) por divulgação
Yanna Lavigne (29 de novembro) por Reprodução/Instagram
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Carlinhos Brown (23 de novembro) por @mariguimafotografia

Aquário: Uma conversa inesperada pode abrir portas gigantes no amor, nos projetos pessoais ou na vida profissional. Networking, redes sociais e novos contatos ganham força durante essa temporada. Existe chance de uma ideia aparentemente pequena crescer rapidamente e transformar seus próximos meses.

Dica cósmica: Oportunidades importantes podem nascer de encontros casuais.

Famosos do signo de Aquário

Neymar (5 de fevereiro) por Reprodução
Jojo Todynho (11 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Harry Styles (1º de fevereiro) por Shutterstock
Cristiano Ronaldo (5 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Sandy (28 de janeiro) por Reprodução/TV Globo
Kéfera (25 de janeiro) por Reprodução/Redes Sociais
Justin Timberlake (31 de janeiro) por Reprodução
Shakira (2 de fevereiro) por Divulgação
Sabrina Sato (4 de fevereiro) por Reprodução
Michael B. Jordan (9 de fevereiro) por Reprodução
Christiane Torloni (18 de fevereiro) por Reprodução
Michel Teló (21 de janeiro) por Reprodução/ Redes sociais
Isis Valverde (17 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Caio Castro (22 de janeiro) por Reprodução
Carolina Ferraz (25 de janeiro) por Reprodução
João Guilherme (1º de fevereiro) por Reprodução/Redes Sociais
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Neymar (5 de fevereiro) por Reprodução

Peixes: Questões familiares, emocionais e antigas feridas ganham destaque nas próximas semanas. Você pode receber uma notícia ligada à casa, à família ou a alguém do passado que mexe profundamente com seu emocional. Apesar da intensidade, esse movimento ajuda você a enxergar o que realmente merece permanecer na sua vida.

Dica cósmica: Não ignore sentimentos que continuam voltando.

Famosos do signo de Peixes

Luan Santana (13 de março) por Reprodução/Instagram
Rihanna (20 de fevereiro) por Divulgação
Marta (19 de fevereiro) por Livia Villas Boas/CBF
Justin Bieber (1º de março) por Reprodução
Arthur Aguiar (3 de março) por YouTube
Lívian Aragão (23 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Renata Sorrah (21 de fevereiro) por Reprodução
Millie Bobby Brown (19 de fevereiro) por Shutterstock
Regina Casé (25 de fevereiro) por Reprodução | Instagram
Ana Hickmann (1º de março) por Divulgação
Carol Castro (10 de março) por Reprodução
Kelly Key (3 de março) por Reprodução
Giovanna Antonelli (18 de março) por Reprodução/Redes Sociais
Alexandre Borges (23 de fevereiro) por Reprodução/TV Globo
Tom Cavalcante (8 de março) por Reprodução
Débora Falabella (22 de fevereiro) por Jorge Bispo/Divulgação
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Luan Santana (13 de março) por Reprodução/Instagram

Tags:

Signo Gêmeos Virgem Sagitário Aquário Peixes Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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