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Hoje (20 de maio) marca uma virada emocional importante e pode trazer respostas que muitos signos estavam esperando

Conversas sinceras, decisões mais conscientes e mudanças emocionais prometem movimentar trabalho, relacionamentos e finanças ao longo do dia

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 20 de maio de 2026 às 03:00

Signos e horóscopo
Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

O dia começa com uma energia mais acelerada, mas aos poucos pede desaceleração, maturidade emocional e escolhas mais estratégicas. Questões ligadas à vida amorosa, carreira e dinheiro ganham destaque, enquanto a intuição fica ainda mais forte para quem souber ouvir os próprios sentimentos antes de agir. Veja a previsão do site "Economic Times".

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Áries: Hoje será preciso equilibrar emoção e praticidade para evitar decisões impulsivas. Conversas no trabalho podem exigir mais paciência, principalmente diante de cobranças ou mal-entendidos. No amor, o clima favorece proximidade emocional e momentos mais leves em família. Evite gastos por impulso ao longo do dia.

Dica cósmica: Nem toda urgência precisa de uma resposta imediata.

Touro: Sua clareza mental estará mais forte hoje, favorecendo negociações, planejamentos e decisões profissionais importantes. No amor, a sensibilidade aumenta durante a noite e pode aproximar ainda mais quem está disposto a conversar com sinceridade. Cuide do estresse acumulado.

Dica cósmica: A calma será sua maior vantagem hoje.

Gêmeos: O dia traz uma sensação de renovação emocional e mais confiança para resolver pendências. Sua comunicação continua poderosa, principalmente em contatos profissionais e novas conexões. Financeiramente, será importante controlar exageros e evitar compras impulsivas.

Dica cósmica: O silêncio também pode trazer respostas importantes.

O doce brasileiro que mais combina com a alma do seu signo

Sobremesas por Imagem gerada por IA
Áries: Açaí turbinado. Com granola, leite em pó e tudo o que tem direito. Gelado, energético e rápido, pra quem não tem paciência de esperar por Imagem gerada por IA
Touro: Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Aquela camada de chocolate que quebra quando a gente morde. É o conforto puro e generoso em forma de bolo por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Gelatina colorida (Mosaico). Vários sabores e cores misturados num creme de leite condensado. Divertido, leve e cheio de opções como o geminiano por Imagem gerada por IA
Câncer: Brigadeiro de colher. Bem puxado no leite moça, servido quentinho. É o abraço em forma de doce, com gosto de infância e de casa por Imagem gerada por IA
Leão: Bolo de rolo. Uma obra de arte em camadas finas, elegante e que sempre rouba a cena em qualquer mesa de café por Imagem gerada por IA
Virgem: Torta de limão. Com o merengue perfeitamente maçaricado por cima. É o equilíbrio exato entre o doce e o azedo, tudo muito organizado e limpo por Imagem gerada por IA
Libra: Romeu e julieta. A combinação perfeita e harmônica entre o queijo e a goiabada. Estético, equilibrado e clássico por Imagem gerada por IA
Escorpião: Mousse de maracujá. Azedinho, intenso e com aquelas sementes por cima que dão um toque de mistério e profundidade por Imagem gerada por IA
Sagitário: Salada de frutas com sorvete. Uma mistura de sabores do mundo, refrescante, vibrante e pronta para qualquer hora por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Pavê. Uma sobremesa estruturada, feita em camadas que exigem tempo e paciência. É o clássico das reuniões de família que nunca perde a autoridade por Imagem gerada por IA
Aquário: Geladinho gourmet. Criativo e refrescante. O clássico sacolé em versões modernas e cheias de texturas diferentes, perfeito para quem gosta de sair do óbvio. por Imagem gerada por IA
Peixes: Pudim de leite condensado. Suave, doce na medida e com uma textura que parece que vai sumir na boca. É o clássico reconfortante e meio nostálgico, como um sonho por Imagem gerada por IA
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Sobremesas por Imagem gerada por IA

Câncer: Hoje pode marcar um ponto de virada emocional importante. Sua intuição estará ainda mais forte e ajudará em decisões ligadas ao trabalho e à vida pessoal. O dia favorece reconciliações, aproximações afetivas e mais confiança nos próprios caminhos.

Dica cósmica: Confie mais no que você sente.

Leão: O dia começa movimentado, mas termina pedindo mais introspecção e descanso emocional. Conversas profissionais podem abrir portas interessantes, mas será importante desacelerar antes de assumir novas responsabilidades. No amor, vulnerabilidade aproxima.

Dica cósmica: Nem toda força precisa ser mostrada o tempo todo.

Virgem: Hoje favorece produtividade, reconhecimento e conexões importantes. Seu esforço pode chamar atenção no ambiente profissional, enquanto amizades e contatos ganham mais relevância ao longo do dia. Nos relacionamentos, tente deixar o controle um pouco de lado.

Dica cósmica: Leveza também faz parte do equilíbrio.

O cachorro que representa cada signo

Cachorros por Shutterstock
Áries – Beagle: Cheio de energia, curioso e teimoso. O Beagle é um líder que segue seu impulso, exatamente como a coragem do ariano. por Shutterstock
Touro – Bulldog Inglês: Aprecia a rotina, o conforto e uma boa soneca. É leal, calmo e tem aquela determinação taurina infalível. por Shutterstock
Gêmeos – Border Collie: Inteligente e comunicativo, precisa de estímulo constante para sua mente ágil, assim como o geminiano inquieto. por Shutterstock
Câncer – Labrador: Dócil, protetor e apegado à família. O Labrador é puro coração e sensibilidade, a cara do acolhimento de Câncer. por Shutterstock
Leão – Golden Retriever: Carismático e exuberante, é o centro das atenções em qualquer lugar. Brilha com uma vitalidade tipicamente leonina. por Shutterstock
Virgem – Poodle: Observador e inteligente, tem instinto apurado para a ordem. É metódico e dedicado, o reflexo do espírito de Virgem. por Shutterstock
Libra – Cavalier King Charles Spaniel: Elegante e equilibrado, é mestre na diplomacia canina. Busca sempre a harmonia nas relações, como os librianos. por Shutterstock
Escorpião – Doberman: Intenso, leal e envolto em uma aura de proteção. Reflete a força, a coragem e o magnetismo de Escorpião. por Shutterstock
Sagitário – Vira-lata Caramelo: Independente, aventureiro e amigo de todos. Representa a liberdade e o espírito livre sagitariano. por Shutterstock
Capricórnio – Schnauzer: Sério, disciplinado e focado. Possui a maturidade, a resistência e a postura que o signo de Capricórnio exige. por Shutterstock
Aquário – Jack Russell Terrier: Invisível às regras e imprevisível. É um cão criativo e independente, a cara da mente inovadora de Aquário. por Shutterstock
Peixes – Pug: Afetuoso e sensível, parece estar sempre sonhando acordado. Acalma a alma e se conecta com o lado lúdico de Peixes. por Shutterstock
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Cachorros por Shutterstock

Libra: O dia favorece visibilidade profissional e decisões importantes sobre o futuro. Você pode receber reconhecimento ou perceber novas possibilidades surgindo no trabalho. No amor, será importante equilibrar ambição e presença emocional para evitar distanciamentos.

Dica cósmica: Nem toda conquista precisa custar sua paz.

Escorpião: Hoje será um dia intenso emocionalmente, mas também transformador. Conversas profundas podem trazer clareza sobre relações, projetos e decisões pessoais. No trabalho, mantenha a calma diante de pressões externas. Sua intuição será sua maior aliada.

Dica cósmica: Algumas respostas chegam quando você para de resistir.

Sagitário: O dia favorece parcerias, negociações e conversas importantes. Assuntos emocionais podem ganhar mais profundidade do que você esperava, principalmente no amor. Financeiramente, o momento pede mais atenção aos detalhes e menos impulsividade.

Dica cósmica: Crescimento também exige responsabilidade emocional.

Perfume ideal para cada signo

Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: intenso e marcante, com notas de pimenta rosa, couro e âmbar por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: Hadiya (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Áries: Noir Extreme (Tom Ford) por Divulgação
Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA
Perfume para Touro: Egeo Dolce (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Touro: La Vie Est Belle (Lancôme) por Divulgação
Perfume para Gêmeos: leve e versátil, com notas cítricas, chá e frutas frescas por Imagem criada com IA
Perfume para Gêmeos: Kaiak (Natura) por Reprodução
Perfume para Gêmeos: Light Blue (D&G) por Reprodução
Perfume para Câncer: delicado e acolhedor, com notas de flor branca, leite e baunilha suave por Imagem criada com IA
Perfume para Câncer: Essencial Oud Vanilla (Natura) por Reprodução
Perfume para Câncer: Shalimar (Guerlain) por Reprodução
Perfume para Leão: glamouroso e envolvente, com notas de flor de laranjeira, mel e âmbar dourado por Imagem criada com IA
Perfume para Leão: Coffee Duo Woman (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Leão: Lady Million (Paco Rabanne) por Reprodução
Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA
Perfume para Virgem: Água de Lavanda (Phebo) por Reprodução
Perfume para Virgem: CK One (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Libra: floral equilibrado, com notas de rosa, peônia e almíscar suave por Imagem criada com IA
Perfume para Libra: Floratta in Rose (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Libra: Miss Dior Blooming Bouquet (Dior) por Reprodução
Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA
Perfume para Escorpião: Egeo Bomb Black (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Escorpião: Black Opium (YSL) por Reprodução
Perfume para Sagitário: vibrante e livre, com notas de frutas tropicais, especiarias e cítricos por Imagem criada com IA
Perfume para Sagitário: Kaiak Aventura (Natura) por Reprodução
Perfume para Sagitário: CK Be (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: clássico e elegante, com notas de madeira, couro e âmbar seco por Imagem criada com IA
Perfume para Capricórnio: Malbec (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: Tuscan Leather (Tom Ford) por Reprodução
Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA
Perfume para Aquário: Kaiak Urbe (Natura) por Reprodução
Perfume para Aquário: L’Eau d’Issey (Issey Miyake) por Reprodução
Perfume para Peixes: suave e etéreo, com notas aquáticas, jasmim e baunilha leve por Imagem criada com IA
Perfume para Peixes: Kaiak Oceano (Natura) por Reprodução
Perfume para Peixes: Acqua di Gioia (Giorgio Armani) por Reprodução
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Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA

Capricórnio: Hoje será importante equilibrar produtividade e vida pessoal. O trabalho flui melhor quando existe colaboração e troca verdadeira. Nos relacionamentos, o dia favorece reconciliações, aproximações e diálogos mais maduros. Evite se fechar emocionalmente.

Dica cósmica: Dividir o peso pode fortalecer vínculos.

Aquário: Sua criatividade estará em alta hoje, principalmente no trabalho e em projetos pessoais. O dia também favorece reorganização de rotina, hábitos e prioridades. Nos relacionamentos, pequenas demonstrações de afeto podem fazer muita diferença.

Dica cósmica: Organização emocional também é autocuidado.

Peixes: Hoje será um dos signos mais favorecidos emocionalmente. O dia traz inspiração, romantismo e mais conexão com aquilo que faz sentido para você. Conversas sinceras fortalecem relações e ajudam a aliviar inseguranças antigas. Aproveite para se ouvir mais.

Dica cósmica: Sua sensibilidade pode abrir caminhos inesperados.

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