ASTROLOGIA

Touro, Escorpião e mais 4 signos podem viver romances intensos após a entrada de Vênus em Câncer

O trânsito iniciado ontem, 18 de maio, às 22h05, promete conexões profundas, paixão e mudanças emocionais importantes

Giuliana Mancini

Publicado em 19 de maio de 2026 às 15:00

Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

Desde a noite de ontem, segunda-feira, 18 de maio, às 22h05, Vênus entrou em Câncer e começou a movimentar a vida amorosa de muitos signos de forma intensa. Esse trânsito favorece conexões mais profundas, necessidade de segurança emocional e relações capazes de despertar sentimentos verdadeiros. O clima deixa romances superficiais em segundo plano e faz crescer o desejo por vínculos mais sinceros, acolhedores e duradouros. Para seis signos em especial, os próximos dias prometem reviravoltas emocionais, aproximações inesperadas e até o início de histórias marcantes. Veja a previsão do site "Economic Times".

Touro: O amor começa a ganhar uma energia mais leve e confortável para Touro. Conversas importantes ajudam a fortalecer vínculos e alguém pode demonstrar sentimentos de maneira muito mais clara do que antes. O signo entra em uma fase de maior abertura emocional e percebe que estabilidade e romance podem caminhar juntos.

Dica cósmica: Demonstrar o que sente pode aproximar muito mais do que você imagina.

O date perfeito para Touro 1 de 8

Câncer: Vênus no seu signo transforma completamente sua energia amorosa. Você fica mais magnético, sensível e emocionalmente disponível, atraindo pessoas interessadas em conexões verdadeiras. Existe uma sensação forte de renovação afetiva e até de cura emocional nos próximos dias.

Dica cósmica: O amor certo não exige que você esconda quem realmente é.

O date perfeito para Câncer 1 de 8

Virgem: O trânsito suaviza emoções e ajuda Virgem a viver os sentimentos com menos racionalização. Uma amizade pode ganhar outro significado ou alguém aparentemente discreto começar a ocupar espaço importante no seu coração. O momento favorece relações sinceras e emocionalmente estáveis.

Dica cósmica: Nem tudo precisa fazer sentido imediatamente para valer a pena.

O date perfeito para Virgem 1 de 8

Escorpião: O amor ganha profundidade e intensidade emocional. Você pode perceber sentimentos crescendo rapidamente ou viver conversas capazes de transformar completamente uma relação. O signo começa a entender que vulnerabilidade não é fraqueza, mas sim uma ponte para vínculos mais fortes.

Dica cósmica: Abrir espaço para alguém conhecer seu lado mais sensível pode mudar tudo.

O date perfeito para Escorpião 1 de 8

Capricórnio: A entrada de Vênus em Câncer mexe diretamente com sua vida afetiva e faz crescer o desejo de viver algo mais sólido emocionalmente. Relações podem se aprofundar rapidamente e o signo sente menos necessidade de controlar tudo o tempo inteiro.

Dica cósmica: O amor não precisa parecer uma negociação para ser seguro.

O date perfeito para Capricórnio 1 de 8

Peixes: O clima romântico fica praticamente irresistível para Peixes. O signo entra em uma fase de maior sensibilidade, inspiração e conexão emocional. Existe chance de conhecer alguém muito alinhado emocionalmente ou fortalecer uma relação já existente de maneira intensa.

Dica cósmica: Quando existe reciprocidade, o amor deixa de ser confuso e começa a trazer paz.