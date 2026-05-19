Touro, Escorpião e mais 4 signos podem viver romances intensos após a entrada de Vênus em Câncer

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Giuliana Mancini
Publicado em 19 de maio de 2026 às 15:00
Desde a noite de ontem, segunda-feira, 18 de maio, às 22h05, Vênus entrou em Câncer e começou a movimentar a vida amorosa de muitos signos de forma intensa. Esse trânsito favorece conexões mais profundas, necessidade de segurança emocional e relações capazes de despertar sentimentos verdadeiros. O clima deixa romances superficiais em segundo plano e faz crescer o desejo por vínculos mais sinceros, acolhedores e duradouros. Para seis signos em especial, os próximos dias prometem reviravoltas emocionais, aproximações inesperadas e até o início de histórias marcantes. Veja a previsão do site "Economic Times".
Touro: O amor começa a ganhar uma energia mais leve e confortável para Touro. Conversas importantes ajudam a fortalecer vínculos e alguém pode demonstrar sentimentos de maneira muito mais clara do que antes. O signo entra em uma fase de maior abertura emocional e percebe que estabilidade e romance podem caminhar juntos.
Dica cósmica: Demonstrar o que sente pode aproximar muito mais do que você imagina.
O date perfeito para Touro
Câncer: Vênus no seu signo transforma completamente sua energia amorosa. Você fica mais magnético, sensível e emocionalmente disponível, atraindo pessoas interessadas em conexões verdadeiras. Existe uma sensação forte de renovação afetiva e até de cura emocional nos próximos dias.
Dica cósmica: O amor certo não exige que você esconda quem realmente é.
O date perfeito para Câncer
Virgem: O trânsito suaviza emoções e ajuda Virgem a viver os sentimentos com menos racionalização. Uma amizade pode ganhar outro significado ou alguém aparentemente discreto começar a ocupar espaço importante no seu coração. O momento favorece relações sinceras e emocionalmente estáveis.
Dica cósmica: Nem tudo precisa fazer sentido imediatamente para valer a pena.
O date perfeito para Virgem
Escorpião: O amor ganha profundidade e intensidade emocional. Você pode perceber sentimentos crescendo rapidamente ou viver conversas capazes de transformar completamente uma relação. O signo começa a entender que vulnerabilidade não é fraqueza, mas sim uma ponte para vínculos mais fortes.
Dica cósmica: Abrir espaço para alguém conhecer seu lado mais sensível pode mudar tudo.
O date perfeito para Escorpião
Capricórnio: A entrada de Vênus em Câncer mexe diretamente com sua vida afetiva e faz crescer o desejo de viver algo mais sólido emocionalmente. Relações podem se aprofundar rapidamente e o signo sente menos necessidade de controlar tudo o tempo inteiro.
Dica cósmica: O amor não precisa parecer uma negociação para ser seguro.
O date perfeito para Capricórnio
Peixes: O clima romântico fica praticamente irresistível para Peixes. O signo entra em uma fase de maior sensibilidade, inspiração e conexão emocional. Existe chance de conhecer alguém muito alinhado emocionalmente ou fortalecer uma relação já existente de maneira intensa.
Dica cósmica: Quando existe reciprocidade, o amor deixa de ser confuso e começa a trazer paz.
O date perfeito para Peixes