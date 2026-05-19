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Touro, Escorpião e mais 4 signos podem viver romances intensos após a entrada de Vênus em Câncer

O trânsito iniciado ontem, 18 de maio, às 22h05, promete conexões profundas, paixão e mudanças emocionais importantes

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 19 de maio de 2026 às 15:00

Signos e amor
Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

Desde a noite de ontem, segunda-feira, 18 de maio, às 22h05, Vênus entrou em Câncer e começou a movimentar a vida amorosa de muitos signos de forma intensa. Esse trânsito favorece conexões mais profundas, necessidade de segurança emocional e relações capazes de despertar sentimentos verdadeiros. O clima deixa romances superficiais em segundo plano e faz crescer o desejo por vínculos mais sinceros, acolhedores e duradouros. Para seis signos em especial, os próximos dias prometem reviravoltas emocionais, aproximações inesperadas e até o início de histórias marcantes. Veja a previsão do site "Economic Times".

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Touro: O amor começa a ganhar uma energia mais leve e confortável para Touro. Conversas importantes ajudam a fortalecer vínculos e alguém pode demonstrar sentimentos de maneira muito mais clara do que antes. O signo entra em uma fase de maior abertura emocional e percebe que estabilidade e romance podem caminhar juntos.

Dica cósmica: Demonstrar o que sente pode aproximar muito mais do que você imagina.

O date perfeito para Touro

O date perfeito para Touro: piquenique ao ar livre por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Touro: restaurante sofisticado e acolhedor por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Touro: degustação de vinhos em vinícola por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Touro: café charmoso e aconchegante por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Touro: spa relaxante por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Touro: noite de filmes aconchegante por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Touro: jardim florido e tranquilo por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Touro: jantar romântico à luz de velas por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Touro: piquenique ao ar livre por Imagem gerada por IA

Câncer: Vênus no seu signo transforma completamente sua energia amorosa. Você fica mais magnético, sensível e emocionalmente disponível, atraindo pessoas interessadas em conexões verdadeiras. Existe uma sensação forte de renovação afetiva e até de cura emocional nos próximos dias.

Dica cósmica: O amor certo não exige que você esconda quem realmente é.

O date perfeito para Câncer

O date perfeito para Câncer: noite de jogos de cartas ou tabuleiro em casa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Câncer: cozinhar juntos por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Câncer: noite de filme em casa com clima aconchegante por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Câncer: conversa longa na varanda com clima de fim de tarde por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Câncer: café da manhã lento e sem pressa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Câncer: rever fotos e memórias antigas juntos por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Câncer: montar cabana de cobertor para assistir algo juntos por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Câncer: jantar caseiro preparado como experiência especial por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Câncer: noite de jogos de cartas ou tabuleiro em casa por Imagem gerada por IA

Virgem: O trânsito suaviza emoções e ajuda Virgem a viver os sentimentos com menos racionalização. Uma amizade pode ganhar outro significado ou alguém aparentemente discreto começar a ocupar espaço importante no seu coração. O momento favorece relações sinceras e emocionalmente estáveis.

Dica cósmica: Nem tudo precisa fazer sentido imediatamente para valer a pena.

O date perfeito para Virgem

O date perfeito para Virgem: piquenique perfeitamente organizado por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Virgem: café minimalista com apresentação impecável por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Virgem: aula de culinária como experiência a dois por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Virgem: visita a galeria de arte moderna por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Virgem: jantar leve com mesa posta perfeita por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Virgem: passeio em jardim bem cuidado por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Virgem: tarde em livraria organizada e silenciosa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Virgem: noite de planejamento de viagem juntos por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Virgem: piquenique perfeitamente organizado por Imagem gerada por IA

Escorpião: O amor ganha profundidade e intensidade emocional. Você pode perceber sentimentos crescendo rapidamente ou viver conversas capazes de transformar completamente uma relação. O signo começa a entender que vulnerabilidade não é fraqueza, mas sim uma ponte para vínculos mais fortes.

Dica cósmica: Abrir espaço para alguém conhecer seu lado mais sensível pode mudar tudo.

O date perfeito para Escorpião

O date perfeito para Escorpião: sessão de filme por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Escorpião: noite de vinho com música ambiente por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Escorpião: jantar tarde da noite com clima silencioso por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Escorpião: conversa na varanda com drinks por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Escorpião: jantar à luz de velas com clima bem intimista por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Escorpião: bar com iluminação baixa e drinks fortes por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Escorpião: drinks por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Escorpião: noite em quarto de hotel com clima reservado por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Escorpião: sessão de filme por Imagem gerada por IA

Capricórnio: A entrada de Vênus em Câncer mexe diretamente com sua vida afetiva e faz crescer o desejo de viver algo mais sólido emocionalmente. Relações podem se aprofundar rapidamente e o signo sente menos necessidade de controlar tudo o tempo inteiro.

Dica cósmica: O amor não precisa parecer uma negociação para ser seguro.

O date perfeito para Capricórnio

O date perfeito para Capricórnio: almoço bem servido em restaurante tradicional por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Capricórnio: degustação de vinhos em ambiente elegante por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Capricórnio: restaurante com vista bonita e clima mais reservado por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Capricórnio: passeio em livraria grande e organizada por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Capricórnio: jantar em restaurante sofisticado e discreto por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Capricórnio: café em lugar mais arrumado e silencioso por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Capricórnio: noite com queijos e vinhos por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Capricórnio: jantar em casa com tudo bem planejado por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Capricórnio: almoço bem servido em restaurante tradicional por Imagem gerada por IA

Peixes: O clima romântico fica praticamente irresistível para Peixes. O signo entra em uma fase de maior sensibilidade, inspiração e conexão emocional. Existe chance de conhecer alguém muito alinhado emocionalmente ou fortalecer uma relação já existente de maneira intensa.

Dica cósmica: Quando existe reciprocidade, o amor deixa de ser confuso e começa a trazer paz.

O date perfeito para Peixes

O date perfeito para Peixes: piquenique na praia no fim de tarde por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Peixes: sessão de filme romântico com clima aconchegante por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Peixes: noite ouvindo música com luz suave por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Peixes: jantar leve com clima tranquilo e acolhedor por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Peixes: passeio na praia à noite com clima calmo por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Peixes: café da manhã com clima de domingo por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Peixes: ver o pôr do sol em um lugar tranquilo por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Peixes: tarde de desenho, escrita ou algo criativo juntos por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Peixes: piquenique na praia no fim de tarde por Imagem gerada por IA

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Signo Câncer Amor Touro Virgem Escorpião Capricórnio Peixes Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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