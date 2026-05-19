OUSADA

Giovanna Ewbank surpreende ao posar de topless em álbum de fotos e detalhe de luxo chama atenção

Apresentadora compartilhou registros entre Rio e São Paulo e movimentou seguidores com clique ousado diante do espelho

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de maio de 2026 às 16:01

gIOVAN Crédito: Reprodução

Giovanna Ewbank movimentou as redes sociais ao compartilhar um novo álbum de fotos mostrando momentos das últimas semanas entre Rio de Janeiro e São Paulo.

Entre os registros publicados pela apresentadora, um dos cliques que mais chamou atenção foi uma foto diante do espelho em que ela aparece de topless, exibindo um visual mais intimista e descontraído.

Giovanna Ewbank, Bruno Gagliasso e família 1 de 16

A publicação rapidamente repercutiu entre seguidores, que elogiaram a beleza, a naturalidade e a confiança da atriz nas imagens.

Além do clique ousado, outro detalhe que chamou atenção foi um acessório de luxo usado por Giovanna nas fotos: uma bolsa da nova coleção da Chanel, avaliada em cerca de R$ 20 mil.

Nos comentários, fãs destacaram principalmente a aparência natural da apresentadora e o estilo espontâneo das fotos. “Você consegue passar força e delicadeza ao mesmo tempo”, escreveu uma seguidora.

Nos últimos meses, Giovanna Ewbank também vem repercutindo nas redes por falas sobre maternidade e vida pessoal.

Recentemente, a apresentadora afirmou em um vídeo que nunca teve o sonho de ser mãe até conhecer a filha mais velha, Chissomo, conhecida como Títi.

Giovanna também refletiu sobre as pressões sociais envolvendo maternidade e disse que a experiência não a tornou uma mulher “completa”, mas alguém em constante transformação.