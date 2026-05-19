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Virginia ganha  beijo na boca de macaco durante passeio em zoo de Dubai e brinca: 'Que pegada'

Influenciadora mostrou visita a zoológico nos Emirados Árabes e chamou atenção com interação inusitada com animal

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de maio de 2026 às 14:21

Virginia beija macaco em viagem
Virginia beija macaco em viagem Crédito: Reprodução

Virginia Fonseca voltou a movimentar as redes sociais nesta terça-feira (19) durante a viagem milionária que faz por Dubai. Desta vez, a influenciadora chamou atenção após aparecer beijando um macaco durante um passeio em um zoológico de luxo.

Nos stories do Instagram, Virginia mostrou detalhes da visita ao local, exibindo diferentes animais e parte da estrutura do espaço turístico, incluindo girafas e espécies exóticas.

Vini Jr. e Virginia Fonseca em Dubai

Vini Jr. e Virginia Fonseca embarcam para Dubai por Reprodução / Instagram
Vini Jr. e Virginia Fonseca em Dubai por Reprodução / Instagram
Vini Jr. e Virginia Fonseca em Dubai por Reprodução / Instagram
Vini Jr. e Virginia Fonseca em Dubai por Reprodução / Instagram
Vini Jr. e Virginia Fonseca em Dubai por Reprodução / Instagram
Vini Jr. e Virginia Fonseca em Dubai por Reprodução / Instagram
Vini Jr. e Virginia Fonseca em Dubai por Reprodução / Instagram
Vini Jr. e Virginia Fonseca em Dubai por Reprodução / Instagram
Vini Jr. e Virginia Fonseca em Dubai por Reprodução / Instagram
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Vini Jr. e Virginia Fonseca embarcam para Dubai por Reprodução / Instagram

O momento que mais repercutiu aconteceu quando a empresária apareceu interagindo com um macaco vestido com um miniuniforme de basquete. O animal estava no colo de uma mulher, que incentivou a cena dizendo “Kisses, kisses” (“Beijos, beijos”). Foi então que Virginia beijou o macaco e brincou logo em seguida: “Que pegada foi essa?”.

O vídeo rapidamente viralizou em páginas de entretenimento e perfis de fofoca, principalmente porque a influenciadora segue sendo um dos assuntos mais comentados da internet desde o término com Vinícius Júnior.

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A viagem para Dubai também vem chamando atenção pelo luxo exibido nas redes sociais. Nos últimos dias, Virginia mostrou compras milionárias, hotéis sofisticados e até um relógio avaliado em cerca de R$ 2 milhões.

Desde o anúncio do fim do relacionamento com Vini Jr., seguidores passaram a acompanhar de perto praticamente todas as postagens feitas pela influenciadora, interpretando frases e publicações como possíveis indiretas relacionadas ao término.

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O namoro entre Virginia e o atacante da Seleção Brasileira chegou ao fim oficialmente na última sexta-feira (15), após meses de rumores sobre crises na relação.

Depois da separação, tanto Virginia quanto Vini Jr. fizeram publicações nas redes sociais falando sobre respeito, recomeços e amadurecimento.

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