FOFURA

Virginia ganha beijo na boca de macaco durante passeio em zoo de Dubai e brinca: 'Que pegada'

Influenciadora mostrou visita a zoológico nos Emirados Árabes e chamou atenção com interação inusitada com animal

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de maio de 2026 às 14:21

Virginia beija macaco em viagem Crédito: Reprodução

Virginia Fonseca voltou a movimentar as redes sociais nesta terça-feira (19) durante a viagem milionária que faz por Dubai. Desta vez, a influenciadora chamou atenção após aparecer beijando um macaco durante um passeio em um zoológico de luxo.

Nos stories do Instagram, Virginia mostrou detalhes da visita ao local, exibindo diferentes animais e parte da estrutura do espaço turístico, incluindo girafas e espécies exóticas.

Vini Jr. e Virginia Fonseca em Dubai 1 de 9

O momento que mais repercutiu aconteceu quando a empresária apareceu interagindo com um macaco vestido com um miniuniforme de basquete. O animal estava no colo de uma mulher, que incentivou a cena dizendo “Kisses, kisses” (“Beijos, beijos”). Foi então que Virginia beijou o macaco e brincou logo em seguida: “Que pegada foi essa?”.

O vídeo rapidamente viralizou em páginas de entretenimento e perfis de fofoca, principalmente porque a influenciadora segue sendo um dos assuntos mais comentados da internet desde o término com Vinícius Júnior.

A viagem para Dubai também vem chamando atenção pelo luxo exibido nas redes sociais. Nos últimos dias, Virginia mostrou compras milionárias, hotéis sofisticados e até um relógio avaliado em cerca de R$ 2 milhões.

Desde o anúncio do fim do relacionamento com Vini Jr., seguidores passaram a acompanhar de perto praticamente todas as postagens feitas pela influenciadora, interpretando frases e publicações como possíveis indiretas relacionadas ao término.

O namoro entre Virginia e o atacante da Seleção Brasileira chegou ao fim oficialmente na última sexta-feira (15), após meses de rumores sobre crises na relação.