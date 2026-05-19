Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Zé Felipe faz piada com fim de namoro de Virginia e Vini Jr.; ex toma atitude

Brincadeira do cantor viralizou nas redes e movimentou publicação da influenciadora em meio ao término com jogador

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de maio de 2026 às 12:24

Margareth Serrão teve encontro com Zé Felipe dias antes de Virginia Fonseca terminar com Vini Jr
Margareth Serrão teve encontro com Zé Felipe dias antes de Virginia Fonseca terminar com Vini Jr Crédito: Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca tomou uma atitude nas redes sociais nesta terça-feira (19) após a repercussão envolvendo um comentário de Zé Felipe em uma publicação dela no Instagram.

A influenciadora compartilhou uma sequência de fotos durante viagem a Dubai e viu o post viralizar depois que o ex-marido apareceu nos comentários com uma mensagem em tom de brincadeira. “Bom dia, fica bem kkk”, escreveu Zé Felipe.

Virginia, Zé Felipe e filhos

Virgínia e Zé Felipe por Reprodução
Aniversário de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Aniversário de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Aniversário de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Aniversário de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Aniversário de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Aniversário de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Virgnia, Zé Felipe e filhos por Reprodução
Virginia e Zé Felipe com os filhos por Reprodução/Instagram
Virginia e Zé Felipe juntos na festa do filho por Reprodução/Instagram
Virgínia e Zé Felipe por Reprodução
Virginia e Zé Felipe se juntaram para celebrar mêsversário de Zé Leonardo por Reprodução/Instagram
Virginia e Zé Felipe se juntaram para celebrar mêsversário de Zé Leonardo por Reprodução/Instagram
Virginia e Zé Felipe se juntaram para celebrar mêsversário de Zé Leonardo por Reprodução/Instagram
Zé Felipe, Virginia e os filhos por Reprodução/Instagram
1 de 15
Virgínia e Zé Felipe por Reprodução

A frase rapidamente chamou atenção dos internautas por lembrar o texto publicado por Vinícius Júnior após o término com Virginia.

Na mensagem divulgada pelo atacante na segunda-feira (18), ele agradeceu pelos momentos vividos ao lado da influenciadora e encerrou o texto com a frase “fica bem”.

A coincidência fez com que seguidores interpretassem o comentário de Zé Felipe como uma indireta bem-humorada relacionada ao assunto que dominou as redes sociais nos últimos dias.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Lucas Guedez revela primeira conversa com Virginia após fim com Vini Jr. e fãs enxergam deboche

'Mãe de Vini Jr. não gostava dela, não', dispara ao vivo Milton Cunha sobre Virginia Fonseca

Virginia e Vini Jr. brigaram em restaurante após jogador receber mensagem íntima; saiba detalhes

Suposta pivô de separação entre Vini Jr. e Virginia quebra silêncio e dá detalhes sobre polêmica: 'Me senti obrigada'

‘Loba para c*ralho’: Virginia teria armado plano de 5 passos para flagrar traição de Vini Jr.

Com a repercussão e a enxurrada de comentários sobre o término, Virginia acabou limitando as interações na publicação e fechou o espaço de comentários do post.

O episódio movimentou páginas de entretenimento e rapidamente virou meme entre fãs e internautas, principalmente pela relação amistosa que Virginia e Zé Felipe mantêm após o fim do casamento.

Nos últimos dias, o término entre Virginia e Vini Jr. se tornou um dos assuntos mais comentados da internet, gerando teorias, indiretas, memes e repercussão até nos bastidores da televisão e publicidade.

Mais recentes

Imagem - Cláudia Abreu aciona Justiça após vídeo criado por IA anunciar falsa morte da atriz

Cláudia Abreu aciona Justiça após vídeo criado por IA anunciar falsa morte da atriz
Imagem - Virginia surpreende com jantar exótico que vale mais de R$ 200 mil em Dubai

Virginia surpreende com jantar exótico que vale mais de R$ 200 mil em Dubai
Imagem - Ex-romances: quem já foi citada como ficante de Vini Jr.

Ex-romances: quem já foi citada como ficante de Vini Jr.