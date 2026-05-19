SEM FILTRO

Zé Felipe faz piada com fim de namoro de Virginia e Vini Jr.; ex toma atitude

Brincadeira do cantor viralizou nas redes e movimentou publicação da influenciadora em meio ao término com jogador

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de maio de 2026 às 12:24

Margareth Serrão teve encontro com Zé Felipe dias antes de Virginia Fonseca terminar com Vini Jr Crédito: Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca tomou uma atitude nas redes sociais nesta terça-feira (19) após a repercussão envolvendo um comentário de Zé Felipe em uma publicação dela no Instagram.

A influenciadora compartilhou uma sequência de fotos durante viagem a Dubai e viu o post viralizar depois que o ex-marido apareceu nos comentários com uma mensagem em tom de brincadeira. “Bom dia, fica bem kkk”, escreveu Zé Felipe.

Virginia, Zé Felipe e filhos 1 de 15

A frase rapidamente chamou atenção dos internautas por lembrar o texto publicado por Vinícius Júnior após o término com Virginia.

Na mensagem divulgada pelo atacante na segunda-feira (18), ele agradeceu pelos momentos vividos ao lado da influenciadora e encerrou o texto com a frase “fica bem”.

A coincidência fez com que seguidores interpretassem o comentário de Zé Felipe como uma indireta bem-humorada relacionada ao assunto que dominou as redes sociais nos últimos dias.

Com a repercussão e a enxurrada de comentários sobre o término, Virginia acabou limitando as interações na publicação e fechou o espaço de comentários do post.

O episódio movimentou páginas de entretenimento e rapidamente virou meme entre fãs e internautas, principalmente pela relação amistosa que Virginia e Zé Felipe mantêm após o fim do casamento.