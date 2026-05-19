Zé Felipe faz piada com fim de namoro de Virginia e Vini Jr.; ex toma atitude

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 19 de maio de 2026 às 12:24
Virginia Fonseca tomou uma atitude nas redes sociais nesta terça-feira (19) após a repercussão envolvendo um comentário de Zé Felipe em uma publicação dela no Instagram.
A influenciadora compartilhou uma sequência de fotos durante viagem a Dubai e viu o post viralizar depois que o ex-marido apareceu nos comentários com uma mensagem em tom de brincadeira. “Bom dia, fica bem kkk”, escreveu Zé Felipe.
Virginia, Zé Felipe e filhos
A frase rapidamente chamou atenção dos internautas por lembrar o texto publicado por Vinícius Júnior após o término com Virginia.
Na mensagem divulgada pelo atacante na segunda-feira (18), ele agradeceu pelos momentos vividos ao lado da influenciadora e encerrou o texto com a frase “fica bem”.
A coincidência fez com que seguidores interpretassem o comentário de Zé Felipe como uma indireta bem-humorada relacionada ao assunto que dominou as redes sociais nos últimos dias.
Com a repercussão e a enxurrada de comentários sobre o término, Virginia acabou limitando as interações na publicação e fechou o espaço de comentários do post.
O episódio movimentou páginas de entretenimento e rapidamente virou meme entre fãs e internautas, principalmente pela relação amistosa que Virginia e Zé Felipe mantêm após o fim do casamento.
Nos últimos dias, o término entre Virginia e Vini Jr. se tornou um dos assuntos mais comentados da internet, gerando teorias, indiretas, memes e repercussão até nos bastidores da televisão e publicidade.