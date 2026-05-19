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Zé Felipe chama atenção ao debochar de Vini Jr. em fotos da ex-esposa, Virginia Fonseca

Cantor deixou mensagem em postagem da influenciadora em Dubai

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 19 de maio de 2026 às 12:28

Virginia em Dubai
Virginia em Dubai Crédito: Reprodução/Instagram

O fim do namoro de Virginia Fonseca e Vini Jr. ganhou mais um capítulo. E, dessa vez, quem entrou na história foi Zé Felipe, ex-marido e pai dos três filhos da influenciadora. O cantor deixou um comentário em um álbum de fotos da ex-esposa, que está em Dubai. Mas o conteúdo da mensagem foi o que chamou a atenção.

"Bom dia fica bem kkk", escreveu o artista. A postagem logo chamou a atenção dos internautas, que apontaram uma suposta indireta (e até mesmo um deboche) para Vini Jr. Em cerca de uma hora de postagem, o comentário já tinha mais de 650 mil curtidas.

Fotos postadas por Virginia em Dubai ganharam comentário curioso de Zé Felipe

Comentário de Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Fotos postadas por Virginia em Dubai ganharam comentário curioso de Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Fotos postadas por Virginia em Dubai ganharam comentário curioso de Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Fotos postadas por Virginia em Dubai ganharam comentário curioso de Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Fotos postadas por Virginia em Dubai ganharam comentário curioso de Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Fotos postadas por Virginia em Dubai ganharam comentário curioso de Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Fotos postadas por Virginia em Dubai ganharam comentário curioso de Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Fotos postadas por Virginia em Dubai ganharam comentário curioso de Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Fotos postadas por Virginia em Dubai ganharam comentário curioso de Zé Felipe por Reprodução/Instagram
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Comentário de Zé Felipe por Reprodução/Instagram

A mensagem de Zé Felipe faz referência ao texto publicado pelo atacante da Seleção Brasileira sobre o fim do relacionamento com Virgínia. Em uma publicação na última segunda-feira (18), Vini Jr. agradeceu à influenciadora pelos meses de convivência e relembrou momentos vividos durante o relacionamento, que durou cerca de seis meses. Mas o fim do recado foi detonado pelos fãs.

"Obrigado por tudo! Foi marcante cada momento e aprendizado ao seu lado! Tudo de melhor e sucesso na sua vida! Torcendo por sua felicidade. Agradeço sempre a você por ter dedicado uma parte da sua vida pra mim. Fica bem!", escreveu Vini Jr.

Vini Jr. se pronuncia após término com Virginia Fonseca
Vini Jr. se pronuncia após término com Virginia Fonseca Crédito: Reprodução/Instagram

"'Fica bem' é sacanagem", comentou um internauta no X. "Nós mulheres que sentimos dor na espinha só de ler esse 'fica bem' no fim porque todas nós sabemos o que significa", disse outra pessoa. "Era melhor ele ter ficado calado, esse ‘fica bem’ foi tão anti romântico", falou uma terceira. "Eu queria a autoestima dele", comentou mais uma internauta.

Virginia Fonseca anunciou o fim de seu relacionamento com Vini Jr. na última sexta-feira (15). Em comunicado publicado nas redes sociais, ela afirmou que se entregou ao relacionamento "sem criar barreiras" e destacou que seguirá se permitindo viver novas experiências.

Virginia Fonseca e Vini Jr.

Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca em trend do TikTok com Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca em trend do TikTok com Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia e Vini jr por Reprodução/Redes Sociais
Vini Jr. e Virginia Fonseca por Reprodução / Instagram
Vini Jr. e Virginia Fonseca por Reprodução
Vini Jr. e Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Vini Jr. e Virginia Fonseca por Reprodução
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Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram

"Enquanto estivemos juntos, me dediquei muito, como me dedico a tudo o que me proponho a viver na minha vida. Afinal, eu sempre trabalhei muito, sempre fui muito focada nos meus sonhos e nas minhas responsabilidades. Mas também sou uma mulher, e me permiti viver isso sem criar qualquer barreira, prezando pelo respeito que eu sempre tive dentro de qualquer relação", escreveu.

A influenciadora não detalhou os motivos do término. Mas, segundo Leo Dias, o estopim para a separação do casal teria sido uma mensagem recebida no celular do jogador durante o encontro com a influenciadora. Durante um jantar, uma notificação teria aparecido na tela do celular de Vini Jr. com a mensagem “Saudades”, acompanhada de um emoji de coração. 

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Tags:

zé Felipe Virginia Vini jr.

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