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Zé Felipe chama atenção ao debochar de Vini Jr. em fotos da ex-esposa, Virginia Fonseca

Cantor deixou mensagem em postagem da influenciadora em Dubai

Giuliana Mancini

Publicado em 19 de maio de 2026 às 12:28

Virginia em Dubai Crédito: Reprodução/Instagram

O fim do namoro de Virginia Fonseca e Vini Jr. ganhou mais um capítulo. E, dessa vez, quem entrou na história foi Zé Felipe, ex-marido e pai dos três filhos da influenciadora. O cantor deixou um comentário em um álbum de fotos da ex-esposa, que está em Dubai. Mas o conteúdo da mensagem foi o que chamou a atenção.

"Bom dia fica bem kkk", escreveu o artista. A postagem logo chamou a atenção dos internautas, que apontaram uma suposta indireta (e até mesmo um deboche) para Vini Jr. Em cerca de uma hora de postagem, o comentário já tinha mais de 650 mil curtidas.

Fotos postadas por Virginia em Dubai ganharam comentário curioso de Zé Felipe 1 de 9

A mensagem de Zé Felipe faz referência ao texto publicado pelo atacante da Seleção Brasileira sobre o fim do relacionamento com Virgínia. Em uma publicação na última segunda-feira (18), Vini Jr. agradeceu à influenciadora pelos meses de convivência e relembrou momentos vividos durante o relacionamento, que durou cerca de seis meses. Mas o fim do recado foi detonado pelos fãs.

"Obrigado por tudo! Foi marcante cada momento e aprendizado ao seu lado! Tudo de melhor e sucesso na sua vida! Torcendo por sua felicidade. Agradeço sempre a você por ter dedicado uma parte da sua vida pra mim. Fica bem!", escreveu Vini Jr.

Vini Jr. se pronuncia após término com Virginia Fonseca Crédito: Reprodução/Instagram

"'Fica bem' é sacanagem", comentou um internauta no X. "Nós mulheres que sentimos dor na espinha só de ler esse 'fica bem' no fim porque todas nós sabemos o que significa", disse outra pessoa. "Era melhor ele ter ficado calado, esse ‘fica bem’ foi tão anti romântico", falou uma terceira. "Eu queria a autoestima dele", comentou mais uma internauta.

Virginia Fonseca anunciou o fim de seu relacionamento com Vini Jr. na última sexta-feira (15). Em comunicado publicado nas redes sociais, ela afirmou que se entregou ao relacionamento "sem criar barreiras" e destacou que seguirá se permitindo viver novas experiências.

Virginia Fonseca e Vini Jr. 1 de 35

"Enquanto estivemos juntos, me dediquei muito, como me dedico a tudo o que me proponho a viver na minha vida. Afinal, eu sempre trabalhei muito, sempre fui muito focada nos meus sonhos e nas minhas responsabilidades. Mas também sou uma mulher, e me permiti viver isso sem criar qualquer barreira, prezando pelo respeito que eu sempre tive dentro de qualquer relação", escreveu.