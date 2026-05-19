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Virginia e Vini Jr. brigaram em restaurante após jogador receber mensagem íntima; saiba detalhes

Influenciadora teria visto uma notificação considerada íntima durante jantar em Madri, e clima entre os dois mudou na hora

Giuliana Mancini

Publicado em 19 de maio de 2026 às 10:31

Vini Jr. e Virginia Fonseca Crédito: Reprodução

O término entre Virginia Fonseca e Vini Jr. não teria sido motivado pela presença de modelos em um jantar em Madri, na Espanha. O verdadeiro estopim para a separação do casal teria sido uma mensagem recebida no celular do jogador durante o encontro com a influenciadora. As informações foram divulgadas pelo jornalista Leo Dias.

O episódio que abalou de vez a relação aconteceu na quinta-feira (14), um dia antes de Virginia anunciar o fim do relacionamento nas redes sociais. Durante o jantar, uma notificação teria aparecido na tela do celular de Vini Jr. com a mensagem “Saudades”, acompanhada de um emoji de coração.

Virginia Fonseca e Vini Jr. 1 de 35

Virginia teria visto rapidamente o conteúdo e questionado quem era a mulher responsável pela mensagem. A situação teria provocado um climão imediato no restaurante, diante de outras pessoas que estavam no local.

Segundo os relatos, a discussão não terminou ali. Já na mansão do jogador, longe dos olhares públicos, Virginia teria insistido para ver o celular do atleta e entender o contexto da conversa. Vini Jr., por outro lado, teria negado qualquer envolvimento e afirmado que “não havia nada demais”.

O impasse teria aumentado quando a influenciadora percebeu que o chat com a autora da mensagem não aparecia mais no aparelho. A partir daí, a confiança entre os dois teria ficado ainda mais abalada.

Mansão de Vírginia 1 de 8

O jogador, no entanto, teria sustentado que não mantinha contato com a mulher havia anos. Segundo a versão apresentada por ele, a mensagem teria sido enviada de forma aleatória e nenhuma conversa teria sido apagada.

De acordo com pessoas próximas, Virginia já convivia com rumores envolvendo supostas traições atribuídas ao atacante desde o início do relacionamento. Comentários sobre mulheres viajando para Madri para encontrar o jogador, inclusive, já teriam chegado até a influenciadora nos bastidores.

Em outro momento, a equipe de Vini Jr. chegou a afirmar que os convites para algumas viagens teriam partido de amigos próximos do atleta, tentando afastá-lo das especulações.

Mesmo desconfiada em algumas situações, Virginia teria preferido relevar os boatos por não ter provas concretas. O episódio no restaurante, porém, teria mudado completamente o rumo da relação justamente por acontecer diante dela.

Diferentemente dos rumores que escutava até então, desta vez a influenciadora teria visto uma mensagem considerada íntima surgir na tela do celular do namorado. Depois disso, segundo pessoas próximas, a relação teria chegado ao limite.