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Virginia e Vini Jr. brigaram em restaurante após jogador receber mensagem íntima; saiba detalhes

Influenciadora teria visto uma notificação considerada íntima durante jantar em Madri, e clima entre os dois mudou na hora

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 19 de maio de 2026 às 10:31

Vini Jr. e Virginia Fonseca
Vini Jr. e Virginia Fonseca Crédito: Reprodução

O término entre Virginia Fonseca e Vini Jr. não teria sido motivado pela presença de modelos em um jantar em Madri, na Espanha. O verdadeiro estopim para a separação do casal teria sido uma mensagem recebida no celular do jogador durante o encontro com a influenciadora. As informações foram divulgadas pelo jornalista Leo Dias.

O episódio que abalou de vez a relação aconteceu na quinta-feira (14), um dia antes de Virginia anunciar o fim do relacionamento nas redes sociais. Durante o jantar, uma notificação teria aparecido na tela do celular de Vini Jr. com a mensagem “Saudades”, acompanhada de um emoji de coração.

Virginia Fonseca e Vini Jr.

Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca em trend do TikTok com Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca em trend do TikTok com Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia e Vini jr por Reprodução/Redes Sociais
Vini Jr. e Virginia Fonseca por Reprodução / Instagram
Vini Jr. e Virginia Fonseca por Reprodução
Vini Jr. e Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Vini Jr. e Virginia Fonseca por Reprodução
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Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram

Virginia teria visto rapidamente o conteúdo e questionado quem era a mulher responsável pela mensagem. A situação teria provocado um climão imediato no restaurante, diante de outras pessoas que estavam no local.

Segundo os relatos, a discussão não terminou ali. Já na mansão do jogador, longe dos olhares públicos, Virginia teria insistido para ver o celular do atleta e entender o contexto da conversa. Vini Jr., por outro lado, teria negado qualquer envolvimento e afirmado que “não havia nada demais”.

O impasse teria aumentado quando a influenciadora percebeu que o chat com a autora da mensagem não aparecia mais no aparelho. A partir daí, a confiança entre os dois teria ficado ainda mais abalada.

Mansão de Vírginia

Mansão de Vírginia por Reprodução
Mansão de Vírginia por Reprodução
Mansão de Vírginia por Reprodução
Mansão de Vírginia por Reprodução
Mansão de Vírginia por Reprodução
Mansão de Vírginia por Reprodução
Mansão de Vírginia por Reprodução
Mansão de Vírginia por Reprodução
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Mansão de Vírginia por Reprodução

O jogador, no entanto, teria sustentado que não mantinha contato com a mulher havia anos. Segundo a versão apresentada por ele, a mensagem teria sido enviada de forma aleatória e nenhuma conversa teria sido apagada.

De acordo com pessoas próximas, Virginia já convivia com rumores envolvendo supostas traições atribuídas ao atacante desde o início do relacionamento. Comentários sobre mulheres viajando para Madri para encontrar o jogador, inclusive, já teriam chegado até a influenciadora nos bastidores.

Em outro momento, a equipe de Vini Jr. chegou a afirmar que os convites para algumas viagens teriam partido de amigos próximos do atleta, tentando afastá-lo das especulações.

Mesmo desconfiada em algumas situações, Virginia teria preferido relevar os boatos por não ter provas concretas. O episódio no restaurante, porém, teria mudado completamente o rumo da relação justamente por acontecer diante dela.

Diferentemente dos rumores que escutava até então, desta vez a influenciadora teria visto uma mensagem considerada íntima surgir na tela do celular do namorado. Depois disso, segundo pessoas próximas, a relação teria chegado ao limite.

Vini Jr. se pronuncia após término com Virginia Fonseca
Vini Jr. se pronuncia após término com Virginia Fonseca Crédito: Reprodução/Instagram

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Tags:

Virginia Vini jr.

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