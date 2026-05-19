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'Mãe de Vini Jr. não gostava dela, não', dispara ao vivo Milton Cunha sobre Virginia Fonseca

Carnavalesco surpreendeu ao dedurar Fernanda Cristina

Giuliana Mancini

Publicado em 19 de maio de 2026 às 11:00

Fernanda Cristina ao lado de Vini Jr. e de Virginia Fonseca Crédito: Reprodução

Milton Cunha colocou ainda mais lenha na fogueira nas notícias sobre a separação de Vini Jr. e Virginia Fonseca. O carnavalesco surpreendeu ao dedurar, em uma entrevista ao vivo, que a mãe do jogador, Fernanda Cristina, não gostava da agora ex-nora. A revelação aconteceu nos bastidores da convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026.

Durante o evento, que aconteceu na última segunda-feira (18), no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, Milton foi questionado sobre o que sabia a respeito do fim do relacionamento do casal. Ele, então, entregou a fofoca sobre a mãe de Vini, aumentando ainda mais os rumores e especulações em torno do término.

Virginia Fonseca e Vini Jr. 1 de 35

"Acabou. A mãe, sogra, não gostava, não. A mãe de Vini Jr. não era a favor da babado. A gente fazia pergunta, e ela fazia cara de alegoria ainda não entrando na Avenida, sabe?, Que ainda não acendeu... ", soltou o carnavalesco.

O Milton Cunha confirmando que a mãe do Vini Jr não gostava da Virgínia. Eles fingiram bem esse tempo todo ser uma família feliz né? pic.twitter.com/neEPitBjFq — Taty ?️ (@tatyrck) May 19, 2026

A mãe de Vini Jr., aliás, já havia sido notícia por curtir um comentário polêmico sobre Virginia. Apesar de aparentemente ter mantido uma boa relação com a influenciadora, surgindo em diversos registros ao lado dela, Fernanda chegou a dar um like em uma mensagem nas redes sociais que chamava a ex-nora de "peso".

"Mamãe tá mais feliz. Dá pra ver. Sem um peso. O povo tem que entender que, por mais dinheiro que você tenha, existem pessoas que chegam trazendo peso. Virginia é uma", diz o comentário.