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'Mãe de Vini Jr. não gostava dela, não', dispara ao vivo Milton Cunha sobre Virginia Fonseca

Carnavalesco surpreendeu ao dedurar Fernanda Cristina

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 19 de maio de 2026 às 11:00

Fernanda Cristina ao lado de Vini Jr. e de Virginia Fonseca
Fernanda Cristina ao lado de Vini Jr. e de Virginia Fonseca Crédito: Reprodução

Milton Cunha colocou ainda mais lenha na fogueira nas notícias sobre a separação de Vini Jr. e Virginia Fonseca. O carnavalesco surpreendeu ao dedurar, em uma entrevista ao vivo, que a mãe do jogador, Fernanda Cristina, não gostava da agora ex-nora. A revelação aconteceu nos bastidores da convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026.

Durante o evento, que aconteceu na última segunda-feira (18), no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, Milton foi questionado sobre o que sabia a respeito do fim do relacionamento do casal. Ele, então, entregou a fofoca sobre a mãe de Vini, aumentando ainda mais os rumores e especulações em torno do término.

Virginia Fonseca e Vini Jr.

Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca em trend do TikTok com Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca em trend do TikTok com Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia e Vini jr por Reprodução/Redes Sociais
Vini Jr. e Virginia Fonseca por Reprodução / Instagram
Vini Jr. e Virginia Fonseca por Reprodução
Vini Jr. e Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Vini Jr. e Virginia Fonseca por Reprodução
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Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram

"Acabou. A mãe, sogra, não gostava, não. A mãe de Vini Jr. não era a favor da babado. A gente fazia pergunta, e ela fazia cara de alegoria ainda não entrando na Avenida, sabe?, Que ainda não acendeu... ", soltou o carnavalesco.

A mãe de Vini Jr., aliás, já havia sido notícia por curtir um comentário polêmico sobre Virginia. Apesar de aparentemente ter mantido uma boa relação com a influenciadora, surgindo em diversos registros ao lado dela, Fernanda chegou a dar um like em uma mensagem nas redes sociais que chamava a ex-nora de "peso".

"Mamãe tá mais feliz. Dá pra ver. Sem um peso. O povo tem que entender que, por mais dinheiro que você tenha, existem pessoas que chegam trazendo peso. Virginia é uma", diz o comentário.

Mãe de Vini Jr. curtiu comentário polêmico sobre Virginia após término
Mãe de Vini Jr. curtiu comentário polêmico sobre Virginia após término Crédito: Reprodução/Instagram

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Tags:

Virginia Vini jr. Milton Cunha

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