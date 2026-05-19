'Mãe de Vini Jr. não gostava dela, não', dispara ao vivo Milton Cunha sobre Virginia Fonseca

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Giuliana Mancini
Publicado em 19 de maio de 2026 às 11:00
Milton Cunha colocou ainda mais lenha na fogueira nas notícias sobre a separação de Vini Jr. e Virginia Fonseca. O carnavalesco surpreendeu ao dedurar, em uma entrevista ao vivo, que a mãe do jogador, Fernanda Cristina, não gostava da agora ex-nora. A revelação aconteceu nos bastidores da convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026.
Durante o evento, que aconteceu na última segunda-feira (18), no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, Milton foi questionado sobre o que sabia a respeito do fim do relacionamento do casal. Ele, então, entregou a fofoca sobre a mãe de Vini, aumentando ainda mais os rumores e especulações em torno do término.
Virginia Fonseca e Vini Jr.
"Acabou. A mãe, sogra, não gostava, não. A mãe de Vini Jr. não era a favor da babado. A gente fazia pergunta, e ela fazia cara de alegoria ainda não entrando na Avenida, sabe?, Que ainda não acendeu... ", soltou o carnavalesco.
A mãe de Vini Jr., aliás, já havia sido notícia por curtir um comentário polêmico sobre Virginia. Apesar de aparentemente ter mantido uma boa relação com a influenciadora, surgindo em diversos registros ao lado dela, Fernanda chegou a dar um like em uma mensagem nas redes sociais que chamava a ex-nora de "peso".
"Mamãe tá mais feliz. Dá pra ver. Sem um peso. O povo tem que entender que, por mais dinheiro que você tenha, existem pessoas que chegam trazendo peso. Virginia é uma", diz o comentário.