ASTROLOGIA

Alerta no amor: estes 3 signos entram em uma nova era romântica a partir de hoje (19 de maio) e podem viver mudanças intensas

Relações ganham intensidade, segurança emocional e conversas capazes de transformar tudo de uma vez

Giuliana Mancini

Publicado em 19 de maio de 2026 às 11:00

Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

A partir desta terça-feira, 19 de maio, a energia do amor começa a mudar de forma intensa para alguns signos. Com a entrada de Vênus em Câncer, sentimentos ficam mais profundos, conversas importantes finalmente acontecem e relações que pareciam mornas ganham um novo fôlego. Para três signos em especial, começa uma fase marcada por conexão emocional, maturidade afetiva e decisões que podem mudar completamente os rumos da vida amorosa. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leão: O amor ganha intensidade e profundidade para Leão a partir de hoje. Um gesto inesperado, uma declaração ou até uma conversa simples pode mudar completamente a dinâmica da relação. O signo entra em uma fase de maior abertura emocional e percebe que demonstrar sentimentos não diminui sua força. Pelo contrário: fortalece vínculos e cria uma conexão muito mais verdadeira.

Dica cósmica: Permitir que alguém veja seu lado mais sensível pode transformar tudo.

O date perfeito para Leão 1 de 8

Libra: Depois de semanas tentando equilibrar emoções e evitar conflitos, Libra finalmente sente que o relacionamento entra em uma fase mais leve e sincera. Conversas importantes ajudam a desfazer inseguranças e aproximam ainda mais o casal. Quem está solteiro também pode perceber alguém demonstrando sentimentos de forma muito mais clara do que antes. O momento traz acolhimento, estabilidade e uma sensação rara de paz emocional.

Dica cósmica: Nem toda conversa difícil termina em afastamento. Algumas aproximam ainda mais.

O date perfeito para Libra 1 de 8

Capricórnio: Capricórnio começa uma nova era no amor marcada por confiança e entrega emocional. Depois de um período mais fechado ou desconfiado, o signo percebe que já não faz sentido continuar fugindo do que sente. Relações se fortalecem, inseguranças começam a perder força e o coração finalmente encontra espaço para descansar. O universo mostra que amor também pode ser sinônimo de segurança.

Dica cósmica: Quando você para de controlar tudo, os sentimentos conseguem fluir melhor.