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Hoje (19 de maio) promete reviravoltas silenciosas e decisões que podem mudar os próximos meses de alguns signos

Conversas importantes, escolhas mais maduras e emoções mais intensas podem mexer com trabalho, dinheiro e relacionamentos ao longo desta terça-feira

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 19 de maio de 2026 às 03:00

Signos e horóscopo
Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

Com uma energia mais estratégica no ar, esta terça-feira, 19 de maio, favorece conversas importantes, ajustes emocionais e escolhas mais conscientes. O dia pede menos impulsividade e mais clareza antes de agir, principalmente em assuntos ligados ao trabalho, dinheiro e relacionamentos. Veja a previsão do site "Economic Times".

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Áries: Hoje será um dia movimentado para resolver pendências e colocar ideias em prática. Sua comunicação ganha força, principalmente em reuniões, entrevistas ou conversas profissionais importantes. No amor, tente controlar respostas impulsivas para evitar desgastes desnecessários. A área financeira pede cautela com gastos por ansiedade. A noite favorece descanso e autocuidado.

Dica cósmica: Nem toda resposta precisa ser imediata.

Touro: O dia favorece estabilidade, organização e decisões práticas para o futuro. Você pode receber reconhecimento por algo que vem construindo há semanas. Nos relacionamentos, evite insistir em controlar tudo e tente ouvir mais o outro. Questões financeiras entram em destaque e podem exigir escolhas mais maduras.

Dica cósmica: Segurança também nasce da flexibilidade.

Gêmeos: Sua criatividade e sua habilidade de comunicação estarão ainda mais fortes hoje. Conversas profissionais podem abrir portas importantes, principalmente através de contatos ou networking. No amor, a sinceridade aproxima, mas excesso de racionalização pode afastar. Tente desacelerar a mente durante a noite.

Dica cósmica: Falar menos e observar mais pode revelar muita coisa.

O que deixa cada signo instantaneamente irritado

Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Mudanças de última hora. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa repetitiva e gente que não acompanha o ritmo. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Frieza emocional. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Falta de reconhecimento. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Bagunça, desorganização e promessas vagas. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Pessoas agressivas e sem tato. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Falsidade ou omissão de informação. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Controle excessivo. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Amadorismo e irresponsabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Gente possessiva ou que tenta ditar regras. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Grosseria gratuita. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução

Câncer: O dia traz reflexões importantes sobre limites emocionais e responsabilidades. No trabalho, a pressão pode aumentar, mas sua sensibilidade ajudará a lidar melhor com conflitos. Nos relacionamentos, o apoio emocional fará diferença. Evite carregar tudo sozinho.

Dica cósmica: Sua paz vale mais do que qualquer insistência.

Leão: Hoje favorece conexões importantes e planos de longo prazo. Conversas com pessoas influentes podem movimentar sua vida profissional. No amor, controle expectativas exageradas para evitar frustrações. Financeiramente, o momento pede estratégia e menos impulso.

Dica cósmica: Crescer também exige paciência.

Virgem: Seu esforço pode finalmente chamar atenção hoje. O momento favorece organização, produtividade e decisões mais sérias para o futuro. Nos relacionamentos, tente não transformar tudo em cobrança. A energia do dia pede mais leveza emocional.

Dica cósmica: Nem tudo precisa estar perfeito para funcionar.

A vilã de novela de cada signo

Televisão por Shutterstock
Áries – Carminha (Avenida Brasil): Impulsiva, explosiva e sem paciência para quem atravessa seu caminho. A fúria e a energia de Carminha são puramente arianas. por Alex Carvalho/TV Globo
Touro – Bia Falcão (Belíssima): Dona de um padrão de vida elevadíssimo, ela não abre mão do poder, do luxo e da estabilidade de sua "linhagem" por nada. por Acervo/TV Globo
Gêmeos – Flora (A Favorita): Manipuladora e mestre na arte de contar duas versões da mesma história. A dualidade e a lábia de Flora confundiram todo mundo. por Renato Rocha Miranda/TV Globo
Câncer – Nazaré Tedesco (Senhora do Destino): Dramática e apegada ao passado, ela criou sua própria realidade familiar e defendia sua "posse" de forma possessiva e emocional. por Zé Paulo Cardeal/TV Globo
Leão – Tereza Cristina (Fina Estampa): Exuberante, vaidosa e obcecada em ser o centro das atenções. Ela não aceita ser ofuscada por ninguém, especialmente pela "ralé". por João Miguel Júnior/TV Globo
Virgem – Cristina (Alma Gêmea): Metódica, calculista e fria. Seus planos eram executados com uma precisão cirúrgica e muita organização para atingir seus objetivos. por Reprodução/Globo
Libra – Maria de Fátima (Vale Tudo): Sedutora e focada em subir na vida através de conexões sociais. Usa seu charme e beleza para equilibrar suas jogadas ambiciosas. por Fabio Rocha/Globo
Escorpião – Perpétua (Tieta): Misteriosa, vingativa e guardiã de segredos obscuros (e daquela caixa!). A intensidade e o rancor de Perpétua são inesquecíveis. por Reprodução/Globo
Sagitário – Sílvia (Duas Caras): Aventureira no mal, ela era exagerada, debochada e não tinha limites geográficos ou morais para suas loucuras. por Willian Andrade/TV Globo
Capricórnio – Odete Roitman (Vale Tudo): A personificação da autoridade, do elitismo e do poder corporativo. Pragmática, ela desprezava tudo o que não fosse "eficiente". por Fábio Rocha/TV Globo
Aquário – Branca Letícia (Por Amor): Original, debochada e com um senso de humor ácido. Ela quebrava padrões e não se importava com as convenções sociais da época. por Acervo/TV Globo
Peixes – Paola Bracho (A Usurpadora): Sonhadora (à sua maneira torta), dramática e mestre em se fazer de vítima quando necessário para manipular o emocional alheio. por Televisa/Reprodução
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Televisão por Shutterstock

Libra: Hoje será importante equilibrar razão e emoção. Você pode sentir necessidade de repensar metas, relações e prioridades. Conversas maduras ajudam a resolver mal-entendidos. Evite decisões financeiras precipitadas e cuide melhor da sua energia mental.

Dica cósmica: Clareza emocional muda qualquer caminho.

Escorpião: O dia traz intensidade emocional, mas também força para resolver situações delicadas. No trabalho, mantenha o foco e evite entrar em disputas desnecessárias. No amor, diálogos honestos podem transformar a relação para melhor. Cuide do estresse acumulado.

Dica cósmica: Controlar tudo nem sempre é a solução.

Sagitário: Hoje favorece parcerias, trocas e conexões importantes. Trabalhos em equipe podem render resultados positivos, desde que exista equilíbrio nas decisões. Nos relacionamentos, o momento favorece aproximações sinceras e mais estabilidade emocional.

Dica cósmica: Escutar também é uma forma de crescer.

Perfume ideal para cada signo

Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: intenso e marcante, com notas de pimenta rosa, couro e âmbar por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: Hadiya (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Áries: Noir Extreme (Tom Ford) por Divulgação
Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA
Perfume para Touro: Egeo Dolce (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Touro: La Vie Est Belle (Lancôme) por Divulgação
Perfume para Gêmeos: leve e versátil, com notas cítricas, chá e frutas frescas por Imagem criada com IA
Perfume para Gêmeos: Kaiak (Natura) por Reprodução
Perfume para Gêmeos: Light Blue (D&G) por Reprodução
Perfume para Câncer: delicado e acolhedor, com notas de flor branca, leite e baunilha suave por Imagem criada com IA
Perfume para Câncer: Essencial Oud Vanilla (Natura) por Reprodução
Perfume para Câncer: Shalimar (Guerlain) por Reprodução
Perfume para Leão: glamouroso e envolvente, com notas de flor de laranjeira, mel e âmbar dourado por Imagem criada com IA
Perfume para Leão: Coffee Duo Woman (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Leão: Lady Million (Paco Rabanne) por Reprodução
Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA
Perfume para Virgem: Água de Lavanda (Phebo) por Reprodução
Perfume para Virgem: CK One (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Libra: floral equilibrado, com notas de rosa, peônia e almíscar suave por Imagem criada com IA
Perfume para Libra: Floratta in Rose (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Libra: Miss Dior Blooming Bouquet (Dior) por Reprodução
Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA
Perfume para Escorpião: Egeo Bomb Black (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Escorpião: Black Opium (YSL) por Reprodução
Perfume para Sagitário: vibrante e livre, com notas de frutas tropicais, especiarias e cítricos por Imagem criada com IA
Perfume para Sagitário: Kaiak Aventura (Natura) por Reprodução
Perfume para Sagitário: CK Be (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: clássico e elegante, com notas de madeira, couro e âmbar seco por Imagem criada com IA
Perfume para Capricórnio: Malbec (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: Tuscan Leather (Tom Ford) por Reprodução
Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA
Perfume para Aquário: Kaiak Urbe (Natura) por Reprodução
Perfume para Aquário: L’Eau d’Issey (Issey Miyake) por Reprodução
Perfume para Peixes: suave e etéreo, com notas aquáticas, jasmim e baunilha leve por Imagem criada com IA
Perfume para Peixes: Kaiak Oceano (Natura) por Reprodução
Perfume para Peixes: Acqua di Gioia (Giorgio Armani) por Reprodução
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Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA

Capricórnio: O dia será produtivo para organizar tarefas, resolver pendências e focar no que realmente importa. Questões familiares podem exigir mais paciência. No amor, pequenas atitudes terão mais peso do que grandes promessas.

Dica cósmica: A calma pode acelerar resultados.

Aquário: Sua criatividade estará em destaque hoje, principalmente no trabalho e em projetos pessoais. O momento favorece novas ideias, mas pede mais disciplina para transformar planos em realidade. Nos relacionamentos, conversas leves ajudam a fortalecer vínculos.

Dica cósmica: Nem toda liberdade precisa virar distância.

Peixes: Hoje será importante proteger sua energia emocional. Questões familiares e financeiras podem ocupar mais espaço na sua mente, mas tudo tende a fluir melhor quando você evita decisões impulsivas. No amor, sensibilidade e acolhimento fortalecem conexões importantes.

Dica cósmica: Sua intuição já sabe o caminho.

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