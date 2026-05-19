TAROT & SIGNOS

Maré de sorte: 3 signos podem viver virada financeira nesta terça-feira (19)

Cartas indicam prosperidade, reviravoltas e oportunidades inesperadas para três signos

Heider Sacramento

Publicado em 19 de maio de 2026 às 05:00

Tarot Crédito: Shutterstock

As cartas do tarot e a previsão do horóscopo desta terça-feira (19) indicam movimentações intensas para alguns signos do zodíaco. Enquanto uns podem receber oportunidades inesperadas envolvendo dinheiro e trabalho, outros entram em uma fase de abundância, paixão e decisões importantes que prometem mexer com a rotina.

A leitura das cartas aponta uma energia forte de mudança para Touro, Escorpião e Aquário. A previsão do dia sugere portas abertas, reencontros e até surpresas ligadas à vida financeira. Para quem acompanha signos e horóscopo, esta terça pode trazer sinais difíceis de ignorar.

Touro aparece entre os signos mais favorecidos pelas cartas nesta terça-feira. O tarot indica prosperidade e uma possível notícia envolvendo dinheiro inesperado ou reconhecimento profissional. A energia do dia também favorece conversas importantes no trabalho e decisões ligadas à vida financeira. No amor, o horóscopo aponta mais clareza emocional e menos desgaste em relações que vinham estremecidas.

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Escorpião entra em uma maré de transformação. As cartas mostram que este pode ser um daqueles dias em que tudo muda rapidamente, principalmente em questões emocionais e familiares. A previsão do dia indica intensidade no amor e chances de resolver pendências que estavam tirando o sono do signo. No campo financeiro, o tarot alerta para oportunidades que podem surgir de última hora e exigir respostas rápidas.

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Já Aquário pode sentir uma energia diferente ao longo desta terça-feira. O horóscopo revela abertura de caminhos e movimentações positivas envolvendo projetos pessoais, dinheiro e novos contatos. As cartas indicam que o signo pode viver uma surpresa ligada à vida profissional ou até uma reaproximação inesperada no amor. A recomendação é observar sinais e evitar deixar oportunidades passarem despercebidas.

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