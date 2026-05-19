EM ENTREVISTA

Após ser flagrada aos beijos com Tiago Maia, Ivete Sangalo afirma: 'Viver o agora é essencial'

Cantora foi filmada em momento íntimo com empresário em casamento de amigos na Itália

Giuliana Mancini

Publicado em 19 de maio de 2026 às 11:32

Ivete Sangalo e Tiago Maia aos beijos durante um casamento na Itália Crédito: Reprodução

Um dia após ser flagrada aos beijos com o empresário Tiago Maia durante um casamento na Itália, Ivete Sangalo fez uma postagem sobre "viver o agora". A cantora publicou um vídeo nas redes sociais em que aparece em uma entrevista falando sobre o presente e o futuro.

"Quando criança, eu pensava muito no futuro, e o tempo foi passando, e comecei a compreender que o futuro é importante, mas ele não existe se eu não vivenciar o agora. Sou mais de curtir o agora. A gente não pode entrar no modo padrão. Estou vivendo o agora, o hoje, e amanhã a gente vê", diz ela no vídeo.

Ivete Sangalo e Tiago Maia aos beijos durante um casamento na Itália 1 de 9

"Pensar no futuro é importante, mas viver o agora é essencial. Boa semana pra gente!", completou a artista na legenda.

Ivete foi vista aos beijos com o empresário Tiago Maia no último fim de semana. Os dois, aliás, já haviam sido flagrados passeando de mãos dadas em uma praia de Florianópolis, em Santa Catarina.