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Após ser flagrada aos beijos com Tiago Maia, Ivete Sangalo afirma: 'Viver o agora é essencial'

Cantora foi filmada em momento íntimo com empresário em casamento de amigos na Itália

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 19 de maio de 2026 às 11:32

Ivete Sangalo e Tiago Maia aos beijos durante um casamento na Itália
Ivete Sangalo e Tiago Maia aos beijos durante um casamento na Itália Crédito: Reprodução

Um dia após ser flagrada aos beijos com o empresário Tiago Maia durante um casamento na Itália, Ivete Sangalo fez uma postagem sobre "viver o agora". A cantora publicou um vídeo nas redes sociais em que aparece em uma entrevista falando sobre o presente e o futuro.

"Quando criança, eu pensava muito no futuro, e o tempo foi passando, e comecei a compreender que o futuro é importante, mas ele não existe se eu não vivenciar o agora. Sou mais de curtir o agora. A gente não pode entrar no modo padrão. Estou vivendo o agora, o hoje, e amanhã a gente vê", diz ela no vídeo.

Ivete Sangalo e Tiago Maia aos beijos durante um casamento na Itália

Ivete Sangalo e Tiago Maia aos beijos durante um casamento na Itália por Reprodução
Ivete Sangalo e Tiago Maia aos beijos durante um casamento na Itália por Reprodução
Ivete Sangalo e Tiago Maia aos beijos durante um casamento na Itália por Reprodução
Ivete Sangalo e Tiago Maia aos beijos durante um casamento na Itália por Reprodução
Ivete Sangalo e Tiago Maia foram flagrados juntos outras vezes por Reprodução | Redes Sociais
Ivete Sangalo e Tiago Maia por Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo e Tiago Maia por Reprodução
Ivete Sangalo e Tiago Maia por Reprodução
Tiago Maia por Reprodução
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Ivete Sangalo e Tiago Maia aos beijos durante um casamento na Itália por Reprodução

"Pensar no futuro é importante, mas viver o agora é essencial. Boa semana pra gente!", completou a artista na legenda.

Ivete foi vista aos beijos com o empresário Tiago Maia no último fim de semana. Os dois, aliás, já haviam sido flagrados passeando de mãos dadas em uma praia de Florianópolis, em Santa Catarina.

A cantora anunciou em novembro o fim do casamento de 17 anos com o nutricionista Daniel Cady, pai dos seus três filhos.

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