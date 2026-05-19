Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Lucas Guedez revela primeira conversa com Virginia após fim com Vini Jr. e fãs enxergam deboche

Amigo da influenciadora contou como ela reagiu após o término e afirmou que acredita na recuperação da ex de Vini Jr.

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de maio de 2026 às 11:35

Virginia Fonseca e Lucas Guedez
Virginia Fonseca e Lucas Guedez Crédito: Reprodução/Instagram

O influenciador Lucas Guedez comentou nesta segunda-feira (18) como foi a primeira conversa com Virginia Fonseca após o término do relacionamento com Vinícius Júnior.

Em entrevista ao Portal LeoDias, Lucas afirmou que falou com a amiga depois da separação e disse que ela está “bem, na medida do possível”. Segundo ele, Virginia deve superar o momento com o passar do tempo.

Virginia Fonseca ganha festa de aniversário surpresa em Madri

Cara fechada de Virginia em comemoração viralizou por Reprodução
Virginia Fonseca chega aos 27 anos com festa surpresa na mansão do namorado por Reprodução/Redes Sociais
Virginia Fonseca chega aos 27 anos com festa surpresa na mansão do namorado por Reprodução/Redes Sociais
Virginia Fonseca chega aos 27 anos com festa surpresa na mansão do namorado por Reprodução/Redes Sociais
Virginia Fonseca chega aos 27 anos com festa surpresa na mansão do namorado por Reprodução/Redes Sociais
Virginia Fonseca chega aos 27 anos com festa surpresa na mansão do namorado por Reprodução/Redes Sociais
Virginia Fonseca chega aos 27 anos com festa surpresa na mansão do namorado por Reprodução/Redes Sociais
Virginia Fonseca chega aos 27 anos com festa surpresa na mansão do namorado por Reprodução/Redes Sociais
Virginia Fonseca chega aos 27 anos com festa surpresa na mansão do namorado por Reprodução/Redes Sociais
Virginia Fonseca chega aos 27 anos com festa surpresa na mansão do namorado por Reprodução/Redes Sociais
Virginia Fonseca chega aos 27 anos com festa surpresa na mansão do namorado por Reprodução/Redes Sociais
Virginia Fonseca comemora aniversário de 27 anos por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca comemora aniversário de 27 anos por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca comemora aniversário de 27 anos por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca comemora aniversário de 27 anos por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca comemora aniversário de 27 anos por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca comemora aniversário de 27 anos por Reprodução/Instagram
1 de 17
Cara fechada de Virginia em comemoração viralizou por Reprodução

“Eu falei com ela, com certeza conversei. Ela está bem, na medida do possível! Ela vai ficar bem. Eu sei que ela vai ficar bem. Obrigado por desejarem coisas boas para ela. Fico feliz!”, declarou. Alguns fãs enxergaram um veneno no comentário do amigo, porque na sua primeira declaração pós término, Vini Jr. escreveu "fica bem", pra Virginia, e virou chacota na internet.

O fim do relacionamento foi anunciado na última sexta-feira (15) e passou a movimentar as redes sociais após rumores envolvendo uma suposta mensagem enviada ao jogador por uma mulher misteriosa.

Leia mais

Imagem - ‘Loba para c*ralho’: Virginia teria armado plano de 5 passos para flagrar traição de Vini Jr.

‘Loba para c*ralho’: Virginia teria armado plano de 5 passos para flagrar traição de Vini Jr.

Imagem - Vaza mensagem que causou crise entre Virginia e Vini Jr.; veja

Vaza mensagem que causou crise entre Virginia e Vini Jr.; veja

Imagem - ‘Tinha um jato em casa e foi atrás dos teco-tecos’: Virginia curte post polêmico e reforça rumores de traição de Vini Jr.

‘Tinha um jato em casa e foi atrás dos teco-tecos’: Virginia curte post polêmico e reforça rumores de traição de Vini Jr.

Segundo informações divulgadas pelo Portal LeoDias, Virginia teria visto uma mensagem com um emoji de coração no celular de Vini Jr. durante um jantar. O conteúdo teria aumentado o clima de tensão entre os dois.

Ainda de acordo com o portal, o jogador afirmou que a mulher era apenas uma conhecida antiga, mas a justificativa não teria sido suficiente para evitar o rompimento.

Nos dias seguintes ao anúncio do término, Vinícius Júnior publicou uma mensagem nas redes sociais agradecendo pelo relacionamento e desejando felicidade à influenciadora. O casal ficou junto por cerca de seis meses.

Mais recentes

Imagem - Cláudia Abreu aciona Justiça após vídeo criado por IA anunciar falsa morte da atriz

Cláudia Abreu aciona Justiça após vídeo criado por IA anunciar falsa morte da atriz
Imagem - Virginia surpreende com jantar exótico que vale mais de R$ 200 mil em Dubai

Virginia surpreende com jantar exótico que vale mais de R$ 200 mil em Dubai
Imagem - Ex-romances: quem já foi citada como ficante de Vini Jr.

Ex-romances: quem já foi citada como ficante de Vini Jr.