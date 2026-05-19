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Lucas Guedez revela primeira conversa com Virginia após fim com Vini Jr. e fãs enxergam deboche

Amigo da influenciadora contou como ela reagiu após o término e afirmou que acredita na recuperação da ex de Vini Jr.

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de maio de 2026 às 11:35

Virginia Fonseca e Lucas Guedez Crédito: Reprodução/Instagram

O influenciador Lucas Guedez comentou nesta segunda-feira (18) como foi a primeira conversa com Virginia Fonseca após o término do relacionamento com Vinícius Júnior.

Em entrevista ao Portal LeoDias, Lucas afirmou que falou com a amiga depois da separação e disse que ela está “bem, na medida do possível”. Segundo ele, Virginia deve superar o momento com o passar do tempo.

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“Eu falei com ela, com certeza conversei. Ela está bem, na medida do possível! Ela vai ficar bem. Eu sei que ela vai ficar bem. Obrigado por desejarem coisas boas para ela. Fico feliz!”, declarou. Alguns fãs enxergaram um veneno no comentário do amigo, porque na sua primeira declaração pós término, Vini Jr. escreveu "fica bem", pra Virginia, e virou chacota na internet.

O fim do relacionamento foi anunciado na última sexta-feira (15) e passou a movimentar as redes sociais após rumores envolvendo uma suposta mensagem enviada ao jogador por uma mulher misteriosa.

Segundo informações divulgadas pelo Portal LeoDias, Virginia teria visto uma mensagem com um emoji de coração no celular de Vini Jr. durante um jantar. O conteúdo teria aumentado o clima de tensão entre os dois.

Ainda de acordo com o portal, o jogador afirmou que a mulher era apenas uma conhecida antiga, mas a justificativa não teria sido suficiente para evitar o rompimento.